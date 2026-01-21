विज्ञापन

रिलीज से पहले आमिर खान ने 28 बार देखी फिल्म, बॉर्डर 2 की टीम जितने रुपये का खा गई खाना, उतने में बनी फिल्म, हुई सुपरफ्लॉप

आमिर खान के प्रोडक्शन में बनी बेहद कम बजट की फिल्म रिलीज के बाद चर्चा में है. वीर दास स्टारर इस फिल्म का बजट इतना कम था कि उसे बॉर्डर 2 के कैटरिंग खर्च से तुलना की गई.

नई दिल्ली:

बॉलीवुड में हर हफ्ते कोई न कोई नई कहानी चर्चा में आ जाती है. लेकिन इस बार मामला कुछ अलग ही है. एक ऐसी फिल्म रिलीज हुई, जिसे बनाने में इतना कम पैसा लगा कि सुनकर लोग यकीन ही नहीं कर पा रहे. हैरानी की बात ये है कि इस फिल्म के पीछे कोई छोटा प्रोड्यूसर नहीं, बल्कि बॉलीवुड का मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान हैं. कम बजट, अजीब कहानी और नए डायरेक्टर… सब कुछ रिस्की था. फिर भी आमिर खान ने इस प्रोजेक्ट पर भरोसा किया और पूरी ताकत से इसे सपोर्ट किया. फिल्म पिछले हफ्ते थिएटर में आई, दर्शकों ने तारीफ भी की, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर ये कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई.

कौन सी है ये फिल्म

जिस फिल्म की बात हो रही है उसका नाम है हैप्पी पटेल, खतरनाक जासूस. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बमुश्किल 5 करोड़ रु. की कमाई की है. फिल्म में लीड एक्टर स्टेंडअप कॉमेडियन वीर दास हैं. फिल्म की कहानी लेकर वो खुद ही आमिर खान के पास गए थे. इस फिल्म की खास बात यही है कि आमिर खान ने इसे यूं ही हरी झंडी नहीं दी. जब स्क्रिप्ट उनके पास पहुंची, तो उन्होंने कई बार बदलाव करवाए. कहानी, किरदारों की सोच और हर सीन की लॉजिक पर लंबी चर्चा हुई. इतना ही नहीं आमिर ने कहा कि पहले कुछ सीन शूट करके दिखाओ. वो ये देखना चाहते थे कि कैमरा कैसे चलता है और कहानी पर्दे पर कैसी लगेगी. करीब 14 मिनट का एक छोटा सा वीडियो देखने के बाद ही आमिर ने इस फिल्म को मंजूरी दी.

कम बजट, ज्यादा चर्चा, लेकिन नतीजा निराशाजनक

जब फिल्म रिलीज हुई, तो सोशल मीडिया पर इसकी खूब बातें होने लगीं. फिल्म से जुड़े एक इंटरव्यू में वीर दास ने मजाक में ये भी कहा कि फिल्म का बजट बॉर्डर 2 के कैटरिंग बिल जितना ही था. फिल्म में आमिर खान के भांजे इमरान खान का भी स्पेशल अपीयरेंस नजर आया. लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास कमाई नहीं कर सकी है. जिसे देखते हुए फिल्म को सुपर फ्लॉप कहा जा सकता है. हालांकि जिस तरह से वीर दास फिल्म के बजट को कैटरिंग बिल से कंपेयर कर रहे हैं. उसे देखते हुए लगता है कि फिल्म का बजट भी ज्यादा नहीं होगा. इसलिए मेकर्स को घाटा भी ज्यादा नहीं होगा.

Border 2, Happy Patel, Border 2 Budget, Happy Patel Budget, Aamir Khan
