UP में यह अजब हो रहा, सपा और कांग्रेस लड़ रही संत की लड़ाई, निशाने पर BJP

प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का धरना आज चौथे दिन भी जारी रहा. इस मामले पर यूपी का सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है. विपक्षी दल संत और सनातन की लड़ाई लड़ती दिख रही है.

  • शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के धरने को लेकर इन दिनों की यूपी की राजनीति में अजब ही रंग देखने को मिल रहा है.
  • सपा, कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने शंकराचार्य के साथ हुई घटना को BJP सरकार और प्रशासन पर हमला बोला है.
  • CM योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर धर्म की आड़ में सनातन को कमजोर करने वाला बताया.
Swami Avimukteshwarananda Dharna: उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों कुछ अजब ही हो रहा है. UP के विपक्षी दल समाजवादी पार्टी, कांग्रेस सनातन की लड़ाई लड़ रहे हैं. जबकि BJP कभी आक्रमक तो कभी बचाव की मुद्रा में नजर आ रही है. दरअसल UP की राजनीति की यह बदली तस्वीर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के धरने को लेकर है. रविवार को मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को संगम नोज पर जाते समय प्रशासन ने रोक दिया था. जिसके बाद से स्वामी धरने पर हैं. सपा नेता अखिलेश यादव, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय सहित कई विपक्षी नेताओं ने शंकराचार्य के अपमान को लेकर सरकार और प्रशासन पर हमला किया है. 

अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर यूपी की राजनीति तेज

रविवार को मौनी अमावस्या के दिन गंगा स्नान करने जा रहे शंकराचार्य को प्रशासन ने यह कह कर रोक दिया था कि संगम नोज पर भीड़ अधिक है. ऐसे में आप वाहन लेकर नहीं जा सकते. इस दौरान स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के अनुयायियों के साथ हाथापाई भी हुई थी. इस घटना के बाद धरने पर बैठे अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर यूपी की राजनीति तेज हो गई है. 

सपा नेता अखिलेश यादव ने कहा, किसी भी साधु-संत का अपमान होगा तो समाजवादी पार्टी उसके विरोध में खड़ा रहेगा. दूसरी ओर CM योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर हमला बोला. 

योगी ने कालनेमि का जिक्र कर साधा निशाना

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ऐसे तमाम कालनेमि होंगे, जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे. हमें उनसे सावधान होना होगा. हमें उनसे सतर्क रहना होगा. योगी आदित्यनाथ ने यह बयान गुरुवार को हरियाणा के सोनीपत में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दी. 

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा- स्नान कर इस विषय का समापन करें अविमुक्तेश्वरानंद

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के धरने पर यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का नरम रुख दिखा है. गुरुवार को आजमगढ़ पहुंचे डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा- मैं ज्योतिष्पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के चरणों में प्रणाम करता हूं. उनसे प्रार्थना है कि वह स्नान कर इस विषय का समापन करें. डिप्टी सीएम के बयान के बाद यह चर्चा है कि वसंत पंचमी के दिन स्नान के बाद शंकराचार्य अपना धरना समाप्त करें.
 

अखिलेश यादव बोले- शंकाराचार्य का जानबूझकर किया जा अपमान

समाजवादी नेता अखिलेश यादव ने कहा, “भाजपा इन परंपराओं को तोड़ रही है. संतों और शंकराचार्यों का जानबूझकर अपमान किया जा रहा है. भाजपा सरकार ने अपने अधिकारियों के जरिए शंकराचार्यों के साथ दुर्व्यवहार किया है.” यादव ने कहा कि यदि एक अधिकारी शंकराचार्यो से पहचान का प्रमाण मांगता है तो सनातन धर्म का इससे अधिक अपमान नहीं हो सकता. 

अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने सनातन धर्म, शंकराचार्यों, संतों, माघ मेला और इस देश का अपमान किया है. उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी साधु-संत का अपमान होगा तो समाजवादी पार्टी उसके विरोध में खड़ा रहेगी.

 

पवन खेड़ा बोले- भाजपा कर रही असुर का काम

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, "भाजपा के कुशासन की आलोचना करने पर हिंदू संत शिरोमणि को आज जिस तरह प्रताड़ित और अपमानित किया जा रहा है वो असुरों का ही काम हो सकता है! उन्होंने यह भी कहा कि संतों के शुभ काम में विघ्न डालने का जो काम प्राचीन काल में असुर करते थे, वो अब भाजपा के लोग कर रहे हैं."

अजय राय बोले- कांग्रेस सनातन और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ 

उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि कांग्रेस सनातन और शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ चट्टान की तरह खड़ी है. उन्होंने गुरुवार को वाराणसी में अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में गऊ पूजन किया. इस दौरान उन्होंने कहा- भाजपा सरकार में न गऊ हत्या बंद हो रही, न ही शंकराचार्य की मर्यादा सुरक्षित है. देश के सबसे बड़े बीफ (गऊ मांस) एक्सपोर्ट में भाजपा से जुड़े लोग शामिल हैं. ऊपर से धर्म और सनातन का ढोंग किया जा रहा है.

सपा के यूपी अध्यक्ष बोले- भाजपा नफरत पैदा करती है

सपा के यूपी अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने कहा- भाजपा नफरत पैदा करती है. इन्होंने देश में भाईचारा खत्म किया है. क्या किसी को स्नान करने से मना किया जा सकता है? भारत के संविधान में समता, समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे की पूरी व्यवस्था है. लेकिन भाजपा यह तय कर रही है कि गंगा में स्नान कौन करेगा.

