धनाश्री के बाद आरजे महवश संग भी टूटा युजवेंद्र चहल का रिश्ता, सोशल मीडिया पर किया एक-दूसरे को अनफॉलो

धनाश्री वर्मा के बाद क्रिकेटर युजवेंद्र चहल का नाम आरजे महवश के साथ जुड़ा. दोनों को अक्सर साथ में कई बार देखा गया. इसके बाद मीडिया में ऐसी चर्चा हुई युजवेंद्र चहल और आरजे महवश एक-दूसरे एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं.

नई दिल्ली:

धनाश्री वर्मा के बाद क्रिकेटर युजवेंद्र चहल का नाम आरजे महवश के साथ जुड़ा. दोनों को अक्सर साथ में कई बार देखा गया. इसके बाद मीडिया में ऐसी चर्चा हुई युजवेंद्र चहल और आरजे महवश एक-दूसरे एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं. हालांकि दोनों अपने रिश्ते को लेकर कभी भी खुलकर बात नहीं की थी. अब इन युजवेंद्र चहल और आरजे महवश को लेकर नई खबर सामने आई है. क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और आरजे महवश ने इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया है. यह खबर सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही है और लोगों में नई चर्चा शुरू हो गई है. 

चहल और महवश का रिश्ता

यह घटना तब हुई है जब चहल ने कुछ महीने पहले कहा था कि वे सिंगल हैं और किसी के साथ डेटिंग नहीं कर रहे. युजवेंद्र चहल का 2020 में कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा से शादी हुई थी, लेकिन 2025 की शुरुआत में दोनों ने तलाक ले लिया. इस तलाक के बाद सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलीं कि चहल और कंटेंट क्रिएटर-आरजे महवश के बीच रोमांटिक रिश्ता है. दोनों को कई बार साथ देखा गया, जिससे ये बातें और बढ़ गईं.

चहल और महवश किया अनफॉलो

हालांकि, चहल ने पिछले साल एक पॉडकास्ट में साफ कहा था कि वे किसी के साथ नहीं हैं. उन्होंने कहा, "लोग जो सोचना चाहें सोच लें, लेकिन मैं फिलहाल सिंगल हूं. मुझे खुद को संभालने में समय लगेगा." महवश ने भी डेटिंग की अफवाहों को बेबुनियाद बताया था और कहा था कि सिर्फ किसी के साथ दिखने से रिलेशनशिप नहीं बन जाता.अब पैपराजी वरिंदर चावला ने बुधवार को इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया कि चहल और महवश पहले एक-दूसरे को फॉलो करते थे, लेकिन अब दोनों ने अनफॉलो कर लिया है. यह चेक करने पर पुष्टि हुई कि दोनों अब एक-दूसरे के फॉलोअर्स में नहीं हैं. इस अनफॉलो की वजह अभी साफ नहीं है. दोनों ने इस पर कोई कमेंट नहीं किया है. 

Yuzvendra Chahal, RJ Mahvash, Cricketer Yuzvendra Chahal, Yuzvendra Chahal And RJ Mahvash Breakup, Yuzvendra Chahal Social Media
