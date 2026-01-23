विज्ञापन
46 minutes ago

India vs New Zealand 2nd T20I Match Today Live Cricket Score: भारत और न्यूजीलैंड के बीच जारी पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला आज (23 जनवरी 2026) रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. टॉस के लिए दोनों टीमों के कप्तान मैदान में शाम 6.30 बजे आएंगे. वहीं मैच का लाइव रोमांच आधे घंटे बाद यानी की 7.00 बजे से देखने को मिलेगा. मैच के दौरान भारतीय टीम की कोशिश रहेगी कि वह इस मुकाबले को जीतकर सीरीज में 2-0 की बढ़त बनाए. वहीं विपक्षी टीम इस मुकाबले को जीतकर सीरीज को 1-1 के साथ बराबरी करना चाहेगी. (Live Cricket Score)

दूसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले के लिए दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन

Here are the LIVE Updates of India vs New Zealand (IND vs NZ) 2nd T20I 2026 Match Today Straight from Shaheed Veer Narayan Singh International Stadium Raipur

Jan 23, 2026 17:22 (IST)
IND vs NZ LIVE Score: मैच के दौरान कैसा रहेगा रायपुर में मौसम का मिजाज

रायपुर में मैच के दौरान तापमान लगभग 21 डिग्री सेल्सियस के आस-पास रहेगा. बारिश की बिल्कुल संभावना नहीं है. मैच के दौरान आर्द्रता की संभावना 56% की करीब रहने की जताई जा रही है. 

Jan 23, 2026 17:21 (IST)
IND vs NZ LIVE Score: दूसरे टी20 मुकाबले के लिए न्यूजीलैंड की संभावित प्लेइंग XI

टिम रॉबिन्सन, डेवोन कॉनवे (विकेटकीपर), रचिन रविंद्र, डैरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, जेम्स नीशम, मार्क चैपमैन, मिचेल सैंटनर (कप्तान), काइल जैमीसन, जैकब डफी और ईश सोढ़ी. 

Jan 23, 2026 17:20 (IST)
IND vs NZ LIVE Score: दूसरे टी20 मुकाबले के लिए भारत की संभावित प्लेइंग XI

भारतः अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पंड्या, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, हर्षित राणा, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती.

Jan 23, 2026 17:18 (IST)
नमस्कार!

भारत और न्यूजीलैंड के बीच जारी टी20 इंटरनशेनल सीरीज के दूसरे मुकाबले में आपका स्वागत है. मैच से जुड़ी पल-पल की अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ

