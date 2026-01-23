विज्ञापन

37 साल बाद रिलीज होगी रजनीकांत-शत्रुघ्न सिन्हा की वो फिल्म, जिसे कभी सर्टिफिकेशन के लिए नहीं किया सबमिट

रजनीकांत-शत्रुघ्न सिन्हा की 37 साल पुरानी फिल्म 'हम में शहंशाह कौन' को रिलीज किया जाएगा.  

Read Time: 3 mins
Share
37 साल बाद रिलीज होगी रजनीकांत-शत्रुघ्न सिन्हा की वो फिल्म, जिसे कभी सर्टिफिकेशन के लिए नहीं किया सबमिट

दशकों की प्रतीक्षा के बाद लंबे समय से अटकी हुई मल्टी-स्टारर फिल्म 'हम में शहंशाह कौन' आखिरकार बड़े पर्दे पर रिलीज होने के लिए तैयार है. सुपरस्टार रजनीकांत और शत्रुघ्न सिन्हा की मुख्य भूमिका वाली फिल्म को लेकर 37 साल बाद दर्शकों का इंतजार खत्म होने को है. प्रोड्यूसर राजा रॉय का यह सपना अब पूरा हो रहा है, जो व्यक्तिगत समस्याओं और कई बाधाओं के बावजूद फिल्म को बचाए रखने में सफल रहे. फिल्म में रजनीकांत और शत्रुघ्न सिन्हा के अलावा हेमा मालिनी, अनीता राज, प्रेम चोपड़ा, शरद सक्सेना, दिवंगत अमरीश पुरी, और जगदीप जैसे कलाकार हैं. 

क्लासिक बॉलीवुड फिल्म का निर्देशन दिवंगत हरमेश मल्होत्रा ने किया था. डायलॉग सलीम-फैज ने लिखे, संगीत लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल ने दिया, गाने आनंद बख्शी ने लिखे और कोरियोग्राफी सरोज खान ने की. एसोसिएट प्रोड्यूसर असलम मिर्जा और शबाना मिर्जा हैं. यह राजा रॉय फिल्म्स के बैनर तले बनी और रेक्स म्यूजिक एंटरटेनमेंट की फिल्म है. पूरी शूटिंग हो चुकी थी, लेकिन सर्टिफिकेशन के लिए कभी सबमिट नहीं की गई. वजह प्रोड्यूसर राजा रॉय की व्यक्तिगत समस्या थी. शूटिंग के बाद वे व्यापार के सिलसिले में लंदन गए, जहां उनके छोटे बेटे की मौत हो गई. इस दुख की वजह से फिल्म की रिलीज को रोक दिया गया. बाद में निर्देशक हरमेश मल्होत्रा की असामयिक मृत्यु ने भी प्रोजेक्ट को और प्रभावित किया.

फिर भी निर्माताओं ने हार नहीं मानी. असलम मिर्जा और शबाना मिर्जा ने इसे फिर से शुरू करने का संकल्प लिया. आधुनिक तकनीक की मदद से फिल्म को एआई से रीस्टोर किया गया है. 4के रीमास्टरिंग, 5.1 सराउंड साउंड मास्टरिंग की गई है. एआई का इस्तेमाल सिर्फ विजुअल को बेहतर बनाने और ऑडियो को क्लियर करने के लिए किया गया, ताकि मूल परफॉर्मेंस, स्क्रीनप्ले और कहानी की बेसिक चीजें बनी रहें. प्रोड्यूसर राजा रॉय ने कहा, “हमने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी. फिल्म ने दुख, रुकावटें और लंबी खामोशी झेली है. आज खुशी है कि यह दर्शकों तक पहुंच रही है. यह किस्मत का पूरा होना है.”

असलम मिर्जा ने बताया कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल संयम से किया गया. लक्ष्य फिल्म को फिर से बनाना नहीं, बल्कि उसकी विरासत को बचाना था. यह फिल्म अब एक शानदार सिनेमैटिक की वापसी है, यह एक अनरिलीज्ड क्लासिक है जिसे आधुनिक दर्शकों के लिए बहाल किया गया है, लेकिन उसका पुराना जादू बरकरार है. फिल्म देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी. बाद में ओटीटी और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर भी उपलब्ध होगी. इसमें दर्शकों को 80-90 के दशक की बॉलीवुड की झलक मिलेगी—बड़े सितारे, शानदार संगीत, और एक्शन और ड्रामा का मिश्रण है.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Entertainment, Rajinikanth, Shatrughan Sinha, Hema Malini
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com