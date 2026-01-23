विज्ञापन
'शुभमन गिल को ODI की कप्तानी से हटाकर रोहित शर्मा को फिर से बनाना चाहिए', पूर्व क्रिकेटर ने BCCI से की अपील

पूर्व भारतीय क्रिकेटर मनोज तिवारी का मानना ​​है कि शुभमन गिल को वनडे कप्तान के पद से हटा देना चाहिए और BCCI को रोहित शर्मा को फिर से कप्तान बनाना चाहिए.

'शुभमन गिल को ODI की कप्तानी से हटाकर रोहित शर्मा को फिर से बनाना चाहिए', पूर्व क्रिकेटर ने BCCI से की अपील
Manoj Tiwary react on Shubman Gill
  • मनोज तिवारी ने बीसीसीआई से अनुरोध किया है कि शुभमन गिल की जगह रोहित शर्मा को वनडे टीम का कप्तान बनाया जाए
  • शुभमन गिल ने अक्टूबर 2023 में कप्तानी संभाली थी लेकिन अभी तक उन्होंने वनडे सीरीज में टीम को जीत नहीं दिलाई है
  • गिल की कप्तानी में भारत को हाल ही में घरेलू और विदेशी सीरीज में हार का सामना किया
Manoj Tiwary on  Shubman Gill: साल 2027 में वनडे वर्ल्ड कप खेला जाने वाला है. उससे पहले भारत के पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी ने वनडे की कप्तानी में फेरबदल की बात की है. पूर्व क्रिकेटर ने बीसीसीआई से अपील की है कि शुभमन गिल की जगह रोहित शर्मा को जल्द से जल्द फिर से वनडे टीम की कप्तान बना देना चाहिए. बता दें कि गिल ने अक्टूबर 2025 में रोहित की जगह टीम की कप्तानी संभाली, लेकिन कप्तान के तौर पर उन्होंने अब तक खेली गई दोनों वनडे सीरीज़ में टीम इंडिया को जीत नहीं दिला पाए हैं. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में कप्तानी की शुरुआत की, जहां भारत को सीरीज़ में हार का सामना करना पड़ा. इसके बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू सीरीज़ में नहीं खेलने के बाद, भारत को उनकी कप्तानी में न्यूज़ीलैंड के खिलाफ एक बार फिर सीरीज़ में हार का सामना करना पड़ा. न्यूज़ीलैंड के खिलाफ हाल ही में खत्म हुई वनडे सीरीज़ के दौरान गिल की कप्तानी पर काफी सवाल उठे हैं. 

वहीं, इनसाइडस्पोर्ट के साथ हाल ही में बातचीत में मनोज तिवारी ने कहा कि BCCI को अपनी 'गलती सुधारनी चाहिए' और 2027 वर्ल्ड कप की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए."

रोहित की कप्तानी में भारत जीत सकता है वर्ल्ड कप - मनोज तिवारी

अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ में रोहित कप्तान होते, तो शायद नतीजे अलग होते, भारत लगातार दो मैच हार गया और न्यूजीलैंड के खिलाफ घर पर पहली बार वनडे सीरीज़ हारा." पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने आगे कहा, " रोहित गिल से 'काफी बेहतर' हैं और मुझे लगता है कि रोहित की कप्तानी में भारत के पास वर्ल्ड कप जीतने का बेहतर मौका होगा."

तिवारी ने आगे कहा, "रोहित शुभमन से थोड़ा बेहतर नहीं, बल्कि अभी काफी बेहतर हैं, इसीलिए वह इतने सफल कप्तान हैं.  आप शुभमन की कप्तानी में भी वर्ल्ड कप जीत सकते हैं, लेकिन मैं दोनों की कप्तानी की तुलना करने का सुझाव दे रहा हूं. अगर रोहित कप्तान बनते हैं, तो जीतने का कितना प्रतिशत चांस है? और अगर शुभमन कप्तानी करते हैं, तो जीतने का कितना प्रतिशत चांस है? मुझे लगता है कि हर कोई कहेगा कि अगर रोहित कप्तान हैं, तो वर्ल्ड कप जीतने का 85 से 90 प्रतिशत चांस है."

पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने अपनी बात आगे ले जाते हुए कहा, "रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाने की क्या ज़रूरत थी? मुझे पूरा यकीन है कि अगर आज भी वनडे में रोहित कप्तानी कर रहे होते, तो नतीजा बिल्कुल अलग होता. क्योंकि जब उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, तो मुझे लगता है कि टीम सही दिशा में आगे बढ़ रही थी."

