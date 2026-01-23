विज्ञापन
'आपने मुझे टूटने नहीं दिया, मुझे आप सबमें मेरा बेटा अग्निवेश दिखता है', वेदांता चेयरमैन अनिल अग्रवाल का एक और भावुक पोस्‍ट

अनिल अग्रवाल ने लिखा, 'वक्‍त तो अपनी रफ्तार से चलता रहता है. ये किसी के लिए नहीं रुकता. यही जिंदगी है. जो सपने अग्निवेश ने देखे थे,  अब वो मुझे पूरे करने हैं. उनके सपनों को पूरा करने की जिम्‍मेदारी मेरी है.

देश के दिग्‍गज उद्योगपति, वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल (Anil Agarwal ने एक बार फिर देशवासियों के नाम एक भावुक संदेश पोस्‍ट किया है. बेहद मुश्किल दौर में साथ देने के लिए उन्‍होंने लोगों का धन्‍यवाद किया और कहा कि वे अपने बेटे अग्निवेश के अधूरे सपनों को पूरा करेंगे. दरअसल बेटे अग्निवेश के निधन के बाद टूट चुके अनिल अग्रवाल इन दिनों अपने जीवन के बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और ऐसे में बड़ी संख्‍या में लोगों ने उनका ढाढस बंधाया है. बेटे के निधन के बाद उन्‍होंने अपनी कमाई का 75 फीसदी हिस्‍सा दान करने का संकल्‍प लिया है, जिस बारे में उन्‍होंने पिछले दिनों सोशल मीडिया पोस्‍ट में भी लिखा था. इसमें उन्‍होंने बेहद भावुक होकर अपना दुख बयां किया था. बड़ी संख्‍या में लोगों ने हमदर्दी जताई थी. अब उन्‍होंने मुश्किल दौर में साथ देने के लिए लोगों का धन्‍यवाद किया है. 

'आपने मुझे अकेला महसूस नहीं होने दिया'

वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने सोशल मीडिया पोस्‍ट में लोगों का धन्‍यवाद करते हुए लिखा कि इतने मुश्किल दौर में उन्‍होंने कभी खुद को अकेला महसूस नहीं किया. देश की यही खूबसूरती है, जहां लोग मुश्किल वक्‍त में एक दूसरे का इतना साथ देते हैं, ताकि कोई टूटे नहीं. अपनी पोस्‍ट में उन्‍होंने लिखा, 'पिछले कुछ दिनों में आपने मुझे जो प्यार, दुआएं और दया दिखाई है, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता. आपकी वजह से मुझे एक पल के लिए भी अकेलापन महसूस नहीं हुआ.'

'बेटे अग्निवेश ने जो सपने देखे थे'

आगे उन्‍होंने लिखा, 'यही हमारे देश की असली खूबसूरती है, जहां लोग मुश्किल समय में एक-दूसरे का साथ देने के लिए एक साथ आते हैं, यह सुनिश्चित करते हैं कि कोई टूटे नहीं. वक्‍त तो अपनी रफ्तार से चलता रहता है. ये किसी के लिए नहीं रुकता. यही जिंदगी है. जो सपने अग्निवेश ने देखे थे,  अब वो मुझे पूरे करने हैं. उनके सपनों को पूरा करने की जिम्‍मेदारी मेरी है. 

'आप सब में मुझे अग्निवेश दिखते हैं' 

अनिल अग्रवाल ने लोगों को संबोधित करते हुए लिखा है, 'मुझे आप सब में अग्निवेश की झलक दिखती है... और इसी हौसले के साथ, इसी हिम्मत से मैं आगे बढ़ने की ताकत जुटा रहा हूं.  

