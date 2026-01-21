विज्ञापन
क्रिकेट सट्टा कारोबार का मास्टरमाइंड पुणे एयरपोर्ट से गिरफ्तार, 300 खातों से किया था करोड़ों का लेनदेन

सरगुजा पुलिस ने क्रिकेट सट्टा मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए फरार मास्टरमाइंड दीप सिन्हा उर्फ आयुष सिंह को पुणे से गिरफ्तार किया है. दीप सिन्हा स्काईएक्सचेंज सट्टा ऐप के माध्यम से सट्टा खिलाने और करोड़ों रुपये के अवैध लेन-देन का मुख्य आरोपी था.

Chhattisgarh Hindi News: छत्तीसगढ़ की सरगुजा पुलिस ने क्रिकेट सट्टा के मामले में बड़ी कार्रवाई की है. अंबिकापुर जिले के सट्टा के मास्टरमाइंड सिन्हा उर्फ आयुष सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. वह लंबे समय से फरार चल रहा था, जिसे जिला सत्र न्यायालय (District Session Court) ने भगोड़ा घोषित किया हुआ था. सरगुजा रेंज आईजी के मार्गदर्शन में साइबर सेल की टीम ने गिरफ्तार की कार्रवाई को अंजाम दिया है.

पुलिस ने दीप सिन्हा को पुणे एयरपोर्ट (Pune Airport) के बाहर से दबोच लिया था. वह स्काईएक्सचेंज सट्टा ऐप के माध्यम से आईपीएल और अन्य किक्रेट मैचों के लिए सट्टा का अवैध करोबार चला रहा था, जिसके लिए उसके गैंग के लोग सट्टा किंग के नाम से भी पुकारते थे. वह देश भर के विभिन्न राज्यों में बैठे सटोरियों को मास्टर आईडी उपलब्ध कराकर अवैध कारोबार को संचालित कर रहा था.

फर्जी खाते खुलवाए

दीप ने लगभग 300 फर्जी खाताधारकों के खाते खुलवाए थे, जिनके जरिए सट्टा कारोबार का लेनदेन कर रहा था. सटोरिया ने यही से करोडों रुपये का लेनदेन किया. उसने कमीशन का लालच देकर लोगों के बैंक खाते, एटीएम कार्ड, चेकबुक और मोबाइल नंबर हासिल कर लिए थे. इस सट्टा कारोबार में शामिल कई सटोरी जेल जा चुके हैं, जिनमें आयुष के मुख्य सहयोगी ऋतिक मंदिलवार उर्फ बमफोड़, नितिन यादव, अमित कुमार मिश्रा, ध्रुवील पटेल और सत्यम केशरी शामिल हैं.

ये है मामला

13 मई 2024 को थाना कोतवाली क्षेत्र में पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस ने आयुष सिन्हा के सहयोगी अमित मिश्रा उर्फ पहलू और शुभम केशरी को गिरफ्तार किया था. इनके पास से मोबाइल, एटीएम कार्ड, पासबुक, चेकबुक बड़ी मात्रा में बरामद हुए थे. साथ ही कैश भी पकड़ा था. वहीं, मामले में आयुष फरार चल रहा था.

