'100 मैच आसानी के साथ खेल लेगा', अभिषेक शर्मा नहीं, भारतीय टीम के इस खिलाड़ी को लेकर पूर्व दिग्गज साइमन डूल ने की भविष्यवाणी

Simon Doull on Rinku Singh : रिंकू सिंह को भारतीय क्रिकेट टीम में मौजूदा दौर का बेहतरीन फिनिशर माना जाता है. लंबे समय से टीम से बाहर चल रहे रिंकू ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 में मौका मिलते ही अपनी क्षमता एक बार फिर साबित कर दी. न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर और मौजूदा दौर के बेहतरीन कमेंटेटर साइमन डूल ने कहा है कि रिंकू को अब तक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कम मौके मिले हैं. जियोहॉटस्टार पर बात करते हुए डूल ने कहा, "रिंकू सिंह दुनिया के सबसे अच्छे फिनिशरों में से एक हैं, लेकिन उन्हें अब तक पर्याप्त टी20 मैच खेलने को नहीं मिले हैं."

साइमन डूल ने कहा, "मुझे लगता है कि उन्हें बस फिनिशिंग रोल में बैटिंग करने की जरूरत है. वह एक शानदार फिनिशर हैं. छोटे कद के होने के बावजूद वह बहुत ताकतवर हैं. पारी के आखिर में गेंद के नीचे आने की उनकी काबिलियत उन्हें गेंदबाजी करना बहुत मुश्किल बनाती है." पूर्व कीवी खिलाड़ी ने कहा कि रिंकू सिंह को अब तक 100 टी20 भारत के लिए खेल लेने चाहिए थे.

नागपुर में बुधवार को खेले गए पहले टी20 मुकाबले में रिंकू सिंह सातवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे थे. रिंकू ने 20 गेंदों पर 3 छक्कों और 4 चौकों की मदद से नाबाद 44 रन की पारी खेलकर भारत का स्कोर 238 तक पहुंचाने में और 48 रन से जीत दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई थी.

पूर्व में भी रिंकू सिंह निचले क्रम में बल्लेबाजी करते हुए कई बार भारत को मुश्किल से निकाल चुके हैं. अब तक खेले 36 टी20 मैचों की 26 पारियों में 3 अर्धशतक लगाते हुए 165 की स्ट्राइक रेट से रिंकू 594 रन बना चुके हैं. उनकी वापसी से भारत की टी20 विश्व कप 2026 की टीम मजबूत हो गई है.