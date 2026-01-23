Border 2 Live Updates: वॉर ड्रामा फिल्म 'बॉर्डर 2'23 जनवरी 2026 शुक्रवार को सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है. इस बार 'बॉर्डर 2' में तीन सेनाओं (आर्मी, एयर फोर्स और नेवी) के जांबाजों की कहानी दिखाई जा रही है. जबकि फिल्म में सनी देओल आर्मी ऑफिसर, वरुण धवन एक मेजर, दिलजीत दोसांझ एयर फोर्स पायलट और अहान शेट्टी नेवी ऑफिसर के रोल में नजर आ रहे हैं. गणतंत्र दिवस से पहले रिलीज हुई सनी देओल की फिल्म का सोशल मीडिया यूजर्स जहां रिव्यू दे रहे हैं तो वहीं सेलेब्स सोशल मीडिया पर रिव्यू देते हुए नजर आ रहे हैं. आइए आपको बताते हैं सनी देओल की मचअवेटेड फिल्म बॉर्डर 2 की रिलीज से जुड़ी हर अपडेट....
बॉर्डर 2 का लाइव अपडेट | Border 2 Live Update
Border 2 Box Office: पहले दिन 20 करोड़ से ज्यादा की ओपनिंग करेगी बॉर्डर 2
बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, जीवी दत्ता की वॉर फिल्म ने एडवांस बुकिंग में 10 करोड़ का आंकड़ा बुधवार को पार किया था. वहीं अब फिल्म ने रिलीज से पहले 12.45 करोड़ की कमाई कर ली है. जबकि उम्मीद लगाई जा पही है कि फिल्म पहले दिन 20 करोड़ पार की ओपनिंग कर सकती है.