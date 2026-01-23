Basant Panchami 2026 Puja Muhurat LIVE: हर साल माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है. इस दिन विवेक, बुद्धि और ज्ञान की देवी मां सरस्वती की पूजा की जाती है. यह भी कहा जाता है कि इसी दिन विद्या की देवी मानी जाने वाली मां सरस्वती का प्राकट्य हुआ था. पंचांग के अनुसार आज यानी 23 जनवरी, दिन शुक्रवार को बसंत पंचमी का पर्व देशभर में धूमधाम से मनाया जा रहा है. आज के दिन मां सरस्वती की पूजा करने से भक्त को विद्या, बुद्धि, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है. यहां हम आपको बसंत पंचमी की पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत कथा, भोग, मंत्र समेत सभी जरूरी बातें बताएंगे.
Basant Panchami 2026 Unauspicious Color: बसंत पंचमी पर न पहनें इस रंग के कपड़े
बसंत पंचमी के दिन गलती से भी काले रंग के वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए. ऐसा करना अशुभ माना गया है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन पीले, सफेद व हरे रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है और इससे मां सरस्वती प्रसन्न होती हैं.
Basant Panchami 2026 Upay: बसंत पंचमी 2026 का महाउपाय
अगर आप किसी परीक्षा-प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे हुए हैं और चाहते हैं कि मां सरस्वती के आशीर्वाद से उसमें मनचाही सफलता प्राप्त हो तो आप यह उपाय कर सकते हैं. इसके लिए आपको बसंत पंचमी के दिन एक पीले रंग की बॉडी वाली कलम को मां सरस्वती के चित्र के सामने रखकर हल्दी, रोली, अक्षत आदि से पूजा करनी चाहिए और फिर उसे विद्या की देवी का आशीर्वाद मानकर अपने पास रख लेना चाहिए. फिर जब परीक्षा या प्रतियोगिता में बैठना हो तो उसी कलम का प्रयोग करना चाहिए. मान्यता है कलम के इस उपाय से किस्मत का साथ और मां सरस्वती का आशीर्वाद मिलता है.
Basant Panchami 2026 Muhurat: बसंत पंचमी 2026 मुहूर्त
अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12 :11 से 12 :54 तक
अमृतकाल मुहूर्त: प्रातः 9: 31 से 11:05 तक
Basant Panchami LIVE Updates: बसंत पंचमी पर महाकाल मंदिर में विशेष भस्म आरती
मध्य प्रदेश के उज्जैन में बसंत पंचमी के पावन अवसर पर श्री महाकालेश्वर मंदिर में विशेष भस्म आरती का आयोजन किया गया. इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान महाकाल के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचे.
#WATCH Ujjain, Madhya Pradesh: On the occasion of Basant Panchami, a special Bhasma Aarti was performed at Shri Mahakaleshwar Temple. pic.twitter.com/DMYPdtPiqY— ANI (@ANI) January 23, 2026
Basant Panchami 2026 Auspicious Color: बसंत पंचमी का शुभ रंग
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बसंत पंचमी का शुभ रंग पीला होता है. यह रंग एनर्जी, सकारात्मकता और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं
आप सभी को प्रकृति की सुंदरता और दिव्यता को समर्पित पावन पर्व बसंत पंचमी की अनेकानेक शुभकामनाएं। ज्ञान और कला की देवी मां सरस्वती का आशीर्वाद हर किसी को प्राप्त हो। उनकी कृपा से सबका जीवन विद्या, विवेक और बुद्धि से सदैव आलोकित रहे, यही कामना है।— Narendra Modi (@narendramodi) January 23, 2026
Basant Panchami 2026 Shubhkamnayein: बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं
बसंती हवा में खिलें नए सपने,
हर मन में उमंग, हर दिल में रंग।
वीणा की धुन गूंजे ज्ञान के संग,
मां सरस्वती का आशीर्वाद रहे अनंत।
बसंत पंचमी की शुभकामनाएं
Maa Saraswati Mantra: देवी सरस्वती नाम मंत्र
- ॐ सरस्वत्यै नमः।
- ॐ महाभद्रायै नमः।
- ॐ महमायायै नमः।
- ॐ वरप्रदायै नमः।
- ॐ श्रीप्रदायै नमः।
- ॐ पद्मनिलयायै नमः।
Maa Saraswati Images: सरस्वती मां की तस्वीर
Saraswati Mata Ke Mantra: सरस्वती माता के मंत्र
सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी,
विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु में सदा।
योगी आदित्यनाथ ने दी बसंत पंचमी की शुभकामनाएं
नवप्रभात, नवसृजन और नवचेतना के उत्सव का पावन पर्व 'बसंत पंचमी' की प्रदेश वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) January 23, 2026
वाणी, विद्या और विवेक की अधिष्ठात्री भगवती माँ शारदे से प्रार्थना है कि हम सभी के जीवन में प्रकाश, प्रज्ञा और पवित्र प्रेरणा का संचार करें।
जय माँ शारदे! pic.twitter.com/IvXQuyimg2
Saraswati Maa Aarti Lyrics in Hindi: सरस्वती मां की आरती
ॐ जय सरस्वती माता, जय जय सरस्वती माता.
सद्गुण वैभव शालिनी, त्रिभुवन विख्याता.
ॐ जय सरस्वती माता...
चंद्रवदनि पद्मासिनी, ध्रुति मंगलकारी.
सोहें शुभ हंस सवारी, अतुल तेजधारी .
ॐ जय सरस्वती माता...
बाएं कर में वीणा, दाएं कर में माला.
शीश मुकुट मणी सोहें, गल मोतियन माला .
ॐ जय सरस्वती माता...
देवी शरण जो आएं, उनका उद्धार किया.
पैठी मंथरा दासी, रावण संहार किया .
ॐ जय सरस्वती माता...
विद्या ज्ञान प्रदायिनी, ज्ञान प्रकाश भरो.
मोह, अज्ञान, तिमिर का जग से नाश करो .
ॐ जय सरस्वती माता...
धूप, दीप, फल, मेवा मां स्वीकार करो.
ज्ञानचक्षु दे माता, जग निस्तार करो .
ॐ जय सरस्वती माता...
मां सरस्वती की आरती जो कोई जन गावें.
हितकारी, सुखकारी, ज्ञान भक्ती पावें .
ॐ जय सरस्वती माता...
जय सरस्वती माता, जय जय सरस्वती माता.
सद्गुण वैभव शालिनी, त्रिभुवन विख्याता.
ॐ जय सरस्वती माता...
ॐ जय सरस्वती माता, जय जय सरस्वती माता.
सद्गुण वैभव शालिनी, त्रिभुवन विख्याता.
ॐ जय सरस्वती माता...
Basant Panchami 2026 Wishes: बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं
वीणा की मधुर तान बजे,
अज्ञान का अंधेरा सजे।
मां सरस्वती का आशीर्वाद मिले,
हर सपना साकार हो जाए।
Happy Basant Panchami 2026
बसंत पंचमी का पर्व महान,
देता है ज्ञान का वरदान।
मां सरस्वती की हो कृपा,
जीवन बने सुखी और आसान।
बसंत पंचमी की बधाई
Saraswati Vandana Lyrics In Hindi: मां सरस्वती वंदना
या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता।
या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना॥
या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता।
सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा॥
शुक्लां ब्रह्मविचार सार परमामाद्यां जगद्व्यापिनीं।
वीणा-पुस्तक-धारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहाम्।।
हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थिताम्
वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्॥
Saraswati Vandana Lyrics In Hindi: स्कूल के लिए सरस्वती वंदना
हे शारदे मां, हे शारदे मां
अज्ञानता से हमें तार दे मां ।
हे शारदे मां, हे शारदे मां
अज्ञानता से हमें तार दे मां।
तू स्वर की देवी, ये संगीत तुझसे,
हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे,
हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे,
तेरी शरण मे, हमें प्यार दे मां ।
हे शारदे मां, हे शारदे मां
अज्ञानता से हमें तार दे मां ।
मुनियों ने समझी, गुणियों ने जानी,
वेदों की भाषा, पुराणों की बानी,
हम भी तो समझें, हम भी तो जानें,
विद्या का हमको, अधिकार दे माँ ।
हे शारदे मां, हे शारदे मां
अज्ञानता से हमें तार दे मां ।
तु श्वेतवर्णी, कमल पे बिराजे,
हाथों में वीणा, मुकुट सर पे साजे,
मन से हमारे, मिटा दे अंधेरे,
हमको उजालों का, संसार दे माँ ।
हे शारदे मां, हे शारदे मां
अज्ञानता से हमें तार दे मां।
Saraswati Vandana Lyrics In Hindi: स्कूल के लिए सरस्वती वंदना
हे शारदे मां, हे शारदे मां
अज्ञानता से हमें तार दे मां ।
हे शारदे मां, हे शारदे मां
अज्ञानता से हमें तार दे मां।
तू स्वर की देवी, ये संगीत तुझसे,
हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे,
हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे,
तेरी शरण मे, हमें प्यार दे मां ।
हे शारदे मां, हे शारदे मां
अज्ञानता से हमें तार दे मां ।
मुनियों ने समझी, गुणियों ने जानी,
वेदों की भाषा, पुराणों की बानी,
हम भी तो समझें, हम भी तो जानें,
विद्या का हमको, अधिकार दे माँ ।
हे शारदे मां, हे शारदे मां
अज्ञानता से हमें तार दे मां ।
तु श्वेतवर्णी, कमल पे बिराजे,
हाथों में वीणा, मुकुट सर पे साजे,
मन से हमारे, मिटा दे अंधेरे,
हमको उजालों का, संसार दे माँ ।
हे शारदे मां, हे शारदे मां
अज्ञानता से हमें तार दे मां।
Happy Vasant Panchami 2026 Image: बसंत पंचमी 2026 की शुभकामनाएं
Basant Panchami Bhog: बसंत पंचमी का भोग
बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती को केसर वाली खीर, केसरिया चावल, बूंदी और बेसन के लड्डू, पीले चावल, मालपुए का भोग लगाया जाता है.
Basant Panchami 2026 Katha: बसंत पंचमी 2026 कथा
सृष्टि के प्रारंभ में भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा ने मनुष्य की रचना की. लेकिन अपने सर्जना से वे संतुष्ट नहीं थे. उन्हें लगता था कि कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण चारों ओर मौन छाया रहता है. विष्णु जी से सलाह लेकर ब्रह्मा ने अपने कमण्डल से जल छिड़का. पृथ्वी पर जलकण बिखरते ही उसमें कंपन होने लगा और एक अद्भुत शक्ति का प्राकट्य हुआ. यह प्राकट्य एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री का था, जिसके एक हाथ में वीणा तथा दूसरा हाथ वर मुद्रा में था. अन्य दोनों हाथों में पुस्तक और माला थी. ब्रह्मा ने देवी से वीणा बजाने का अनुरोध किया. जैसे ही देवी ने वीणा बजाना शुरू किया, पूरे संसार में एक मधुर ध्वनि फैल गई. उस वीणा की मधुर ध्वनि से संसार के जीव-जन्तुओं को वाणी प्राप्त हो गई. तब ब्रह्मा जी ने उस देवी को वाणी की देवी सरस्वती कहा. बसंत पंचमी के दिन इनकी उत्पत्ति हुई थी, इसलिए बसन्त पंचमी के दिन इनका जन्मदिन मनाया जाता है.
Basant Panchami 2026 Puja Vidhi: बसंत पंचमी 2026 पूजा विधि
- मां सरस्वती को पुष्प, रोली, चंदन, अक्षत, धूप, दीप, अर्पित करें.
- इसके बाद माता के श्री चरणों में पुस्तक, कलम, वाद्य यंत्रों आदि को रखकर प्रणाम करें.
- मां सरस्वती को फल और नैवेद्य अर्पण करने के बाद उनके स्तोत्र का पाठ या फिर 'ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः', अथवा 'ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सरस्वत्यै नमः'मंत्र का जप करें.
- बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की आरती के बगैर उनकी पूजा अधूरी मानी जाती है, इसलिए अंत में आरती अवश्य करें.
Basant Panchami 2026 Puja Samagri: बसंत पंचमी 2026 पूजा सामग्री
- सरस्वती मां की मूर्ति
- पंचामृत या पवित्र जल
- प्रसाद
- ऊन से निर्मित आसन या चटाई
- पीले फूल, गेंदे के फूल की माला
- पीले रंग के फल
- पीले रंग की मिठाई
- हल्दी
- शंख
- अगरबत्ती या धूपबत्ती
- अक्षत या चावल
- जल रखने का कलश या पात्र
- कटोरा
- घंटी
- दीया
- मक्खन
- गुड़
- सुपारी
- थाली
- साफ लाल कपड़ा
- अष्टगंध
- इत्र
- चंदन
- दीपक
- रुई बत्ती
- आम के पत्ते
- केसर
- सिन्दूर लगाने के लिए कुमकुम
Basant Panchami 2026 Shubh Muhurat: बसंत पंचमी पूजा मुहूर्त
बसंत पंचमी पर मां सरस्वती पूजा करने के लिए शुभ मुहूर्त 23 जनवरी को सुबह 6 बजकर 43 मिनट से लेकर दोपहर 12 बजकर 15 मिनट तक रहेगा. इस अवधि में आप सरस्वती मां की पूजा कर सकते हैं.
Basant Panchami 2026 Tithi: बसंत पंचमी 2026 तिथि
पंचांग के अनुसार, बसंत पंचमी की तिथि की शुरुआत 23 जनवरी को देर रात 2 बजकर 28 मिनट पर हो गई है. वहीं, इस तिथि का समापन कल यानी 24 जनवरी 2026 को देर रात 1 बजकर 46 मिनट पर होगा. ऐसे में बसंत पंचमी का त्योहार आज यानी 23 जनवरी को देशभर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा.