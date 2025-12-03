IND vs SA: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हार के बाद कप्तान केएल राहुल ने गिनाई हार की गलती

KL Rahul on Lose 2nd ODI vs South Africa: भारतीय कप्तान केएल राहुल की मानें तो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के दूसरे वनडे में मिली हार में ओस अहम कारण रही. केएल राहुल ने मैच के बाद कहा कि रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में टॉस हारने पर वो खुद को कोस रहे हैं. बता दें, साउथ अफ्रीका ने बुधवार को एडेन मार्करम (110) के शतक और मैथ्यू ब्रीट्ज़के (68) और डेवाल्ड ब्रेविस (54) के अर्धशतकों की मदद से भारत को चार विकेट से हरा दिया और सीरीज़ 1-1 से बराबर कर ली है.

पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में भारत की हार पर बोलते हुए कप्तान केएल राहुल ने कहा कि यह ध्यान में रखते हुए कि ओस कितनी अधिक थी, गेंदबाजी मुश्किल थी. केएल राहुल ने कहा,"वास्तव में नहीं. यह देखते हुए कि कितनी ओस है और दूसरी पारी में गेंदबाजी करना कितना मुश्किल है, अंपायर गेंद बदलने में काफी अच्छे रहे हैं. टॉस बहुत बड़ी भूमिका निभाता है और मैं टॉस हारने के लिए खुद को कोस रहा हूं."

मैच के बाद राहुल ने माना भी कुछ मौकों पर भारत की फील्डिंग अच्छी हो सकती थी. जायसवाल ने मारक्रम का कैच छोड़ा था और यह भारत के लिए महंगा साबित हुआ. राहुल ने कहा,"कुछ चीजें हैं जो हम बेहतर कर सकते थे. 350 अच्छा लग रहा है लेकिन ड्रेसिंग रूम में बातचीत यह थी कि हम गेंदबाजों के लिए अतिरिक्त 20-25 रन कैसे बना सकते हैं, हमने मैदान में कुछ हल्के रन भी दिए."

केएल राहुल ने कोहली और ऋतुराज की बल्लेबाजी को लेकर कहा,"रुतु और विराट को बल्लेबाजी करते देखना खूबसूरत था. वह अपना काम करता रहता है, बस यह देखना है कि रुतु किस तरह से स्पिनरों का सामना करता है, उसने जिस गति से बल्लेबाजी की उससे हमें अतिरिक्त 20 रन मिले, निचला क्रम अधिक योगदान दे सकता था."

"आज पहली बार है कि मुझे 6वें स्थान पर रखा गया और 5वें स्थान पर आया, विराट और रुतु ने गति निर्धारित की थी, इसलिए मैं अंदर चला गया. मैंने पिछले गेम में अर्धशतक बनाया था, आत्मविश्वास महसूस कर रहा था, इसलिए 5वें नंबर पर आना बेहतर था."

बल्लेबाज़ी के लिए बुलाए जाने पर, विराट कोहली (102, 93 गेंद) ने अपना 53वां ODI शतक बनाया और रुतुराज गायकवाड़ (105, 83 गेंद) ने इस फ़ॉर्मेट में अपना पहला शतक बनाया, जिससे भारत ने पांच विकेट पर 358 रन का मज़बूत स्कोर बनाया.

जवाब में, दक्षिण अफ्रीका ने एडेन मार्करम (110) के शतक और मैथ्यू ब्रीट्ज़के (68) और डेवाल्ड ब्रेविस (54) के अर्धशतकों की मदद से 49.2 ओवर में छह विकेट पर 362 रन बनाकर टारगेट पार कर लिया. भारत के लिए, अर्शदीप सिंह (2/54) और प्रसिद्ध कृष्णा (2/85) ने दो-दो विकेट लिए.