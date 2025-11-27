अमिताभ, विनोद या मुकेश नहीं...रेखा की मां इस पाकिस्तानी क्रिकेटर को बनाना चाहती थीं दामाद, जानें फिर क्या हुआ

पूर्व क्रिकेटर इमरान खान अगस्त 2018 से अप्रैल 2022 तक पाकिस्तान के 22वें प्रधानमंत्री रहे. वह अभी सुर्खियों में हैं क्योंकि अफवाहें उड़ी हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री की पाकिस्तानी जेल के अंदर हत्या कर दी गई है. खबरें आईं कि रावलपिंडी की हाई-सिक्योरिटी वाली अदियाला जेल में इमरान की हत्या कर दी गई. हालांकि, इन खबरों की कोई पुष्टि नहीं हुई है. एक पॉलिटिकल लीडर होने के अलावा, इमरान खान पाकिस्तान के सबसे मशहूर क्रिकेटरों में से एक हैं. सबसे हैंडसम आदमियों में से एक माने जाने वाले इमरान की पर्सनल लाइफ और लिंकअप भी सुर्खियों में रहे. इमरान का नाम बॉलीवुड की कई एक्ट्रेसेस से जुड़ा, जिसमें जीनत अमान, शबाना आजमी और दूसरी एक्ट्रेस शामिल हैं. लेकिन एक नाम जिसने बहुत सुर्खियां बटोरीं, वह थीं रेखा.

रेखा और इमरान की नजदीकियां

यह 1980 के दशक की बात है जब रेखा और इमरान के लिंक-अप की अफवाहें शुरू हुईं. दोनों को कई मौकों पर एक साथ देखा गया, और उनकी लव स्टोरी ने ग्लैमर और क्रिकेट की दुनिया में खूब चर्चा बटोरी. ऐसी खबर थी कि रेखा और इमरान मुंबई के बीच पर एक-दूसरे के साथ अपना समय बिताते थे, और वह शूटिंग पर भी उनसे मिलने जाते थे. 1985 में छपी एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि इमरान और रेखा 'शहर में धूम मचा रहे थे' और एक-दूसरे के प्यार में पागल थे. रिपोर्ट के अनुसार, “जिन लोगों ने रेखा और इमरान को बीच पर एक-दूसरे के साथ एन्जॉय करते देखा, वे उनकी करीबी से हैरान रह गए और इस तरह उन्हें यकीन हो गया कि वे एक-दूसरे से बहुत और पैशनेटली प्यार करते हैं.”

रेखा की मां इमरान को बनाना चाहती थीं दामाद

रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि रेखा की मां, पुष्पावली, इमरान के साथ उनके रिश्ते से बहुत खुश थीं क्योंकि उन्हें लगता था कि इमरान उनकी बेटी के लिए सबसे एलिजिबल बैचलर हैं. इतना ही नहीं, पुष्पावली उनके रिश्ते के लिए बहुत उत्सुक थीं और इसके लिए एक ज्योतिषी के पास भी गईं. रिपोर्ट में कहा गया है, “वह दिल्ली गई थीं और एक नजूमी (ज्योतिषी) से सलाह ली थी कि क्या इमरान उनकी बेटी के लिए एक आइडियल वर हो सकते हैं. कोई नहीं जानता कि नजूमी ने क्या कहा था लेकिन रेखा की मां को यकीन था कि इमरान उनके परिवार के लिए एक वेलकम एडिशन हो सकते हैं.”

क्यों नहीं हुई इमरान और रेखा की शादी?

रेखा और इमरान की शादी नहीं हो सकी, लेकिन इसके कारणों का कभी पता नहीं चला. न तो रेखा और न ही इमरान ने इसका कारण बताया. रेखा के अलावा इमरान का नाम जीनत अमान और शबाना आजमी के साथ भी जुड़ा.