Ashes 2025-26: पर्थ टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपनी प्लेइंग XI का किया ऐलान, ये 2 खिलाड़ी करेंगे डेब्यू

Ashes 2025-26, Australia Announce Playing XI For Perth Test: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले प्रतिष्ठित 'एशेज' सीरीज 2025-26 का आगाज 21 नवंबर से होने जा रहा है. टूर्नामेंट का पहला मुकाबला पर्थ में खेला जाएगा. अहम मुकाबले के एक दिन पूर्व ही कंगारू टीम ने अपनी प्लेइंग इलेवन का ऐलान कर दिया है. पैट कमिंस की गैरमौजूदगी में स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलियाई टीम की अगुवाई करेंगे. इसके अलावा 15 साल बाद ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के इतिहास में हो रहा है जब 2 खिलाड़ियों को एक साथ डेब्यू करने का मौका मिला है. इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के लिए जेक वेदराल्ड और ब्रेंडन डॉगेट को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया है.

कमिंस और हेजलवुड हैं चोटिल

ऑस्ट्रेलियाई नियमित कप्तान पैट कमिंस के साथ-साथ जोश हेजलवुड चोटिल हैं. यही वजह है कि इन दोनों दिग्गजों की गैरमौजूदगी में टीम मैनेजमेंट ने स्कॉट बोलैंड के अलावा ब्रेंडन डॉगेट पर भरोसा जताया है. तस्मानिया के बल्लेबाज जेक वेदराल्ड 2022 में ख्वाजा के वापसी के बाद उनके सातवें सलामी जोड़ीदार होंगे.

पर्थ टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलियाई प्लेइंग इलेवन: उस्मान ख्वाजा, जेक वेदराल्ड, मार्नस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ (कप्तान), ट्रेविस हेड, कैमरून ग्रीन, एलेक्स कैरी (विकेट कीपर), मिचेल स्टार्क, नाथन लियोन, ब्रेंडन डॉगेट और स्कॉट बोलैंड .

एशेज 2025-26 का शेड्यूल

पहला मैच - 21 नवंबर - पर्थ - सुबह 8:00 बजे IST

दूसरा मैच - 4 दिसंबर - ब्रिस्बेन - सुबह 9:30 बजे IST

तीसरा मैच - 17 दिसंबर - एडिलेड - सुबह 5:30 बजे IST

चौथा मैच - 26 दिसंबर - मेलबर्न - सुबह 5:30 बजे IST

पांचवां मैच - 4 जनवरी - सिडनी - सुबह 5:30 बजे IST

हेड टू हेड रिकॉर्ड

खेले गए कुल मैच - 361 टेस्ट

ऑस्ट्रेलिया - 152 मैचों में मिली जीत

इंग्लैंड - 112 मैचों में मिली जीत

ड्रॉ - 97 मैच रहे ड्रॉ

