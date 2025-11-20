रणजी में बल्लेबाज ने 2 बार गेंद पर किया प्रहार तो अंपायर ने दिया आउट, जानें क्या है नियम, क्यों भड़के अश्विन

रणजी ट्रॉफी का एक मुकाबला 16 नवंबर से 19 नवंबर के बीच मेघालय और मणिपुर के बीच सूरत में खेला, जो बिना किसी परिणाम के ड्रॉ रहा. हालांकि, मैच के दौरान कुछ ऐसा हुआ. जिसकी चर्चा आज तक हो रही है. दरअसल, मैच के दौरान मणिपुर के बल्लेबाज लामबम अजय सिंह बेहद ही अजीबोगरीब तरीके से आउट हुए. अपनी टीम की तरफ से पहली पारी में 9वें क्रम पर बल्लेबाजी के लिए आए अजय लामबम ने 'गेंद को दो बार मारने' का प्रयास किया. यही वजह रही कि अंपायर ने उन्हें आउट दिया.

आर्यन बोरा के ओवर में आउट हुए अजय

अजय लामबम पारी के 114वें ओवर में आउट हुए. यह ओवर विपक्षी टीम मेघालय की तरफ से आर्यन बोरा डाल रहे थे. ओवर की आखिरी गेंद पर अजय ने गेंद को सुरक्षात्मक तरीके से खेला. मगर उसके बावजूद गेंद लुढ़कते हुए स्टंप्स की तरफ जाने लगी. जिसके बाद लामबम ने गेंद को फिर से रोकने का प्रयास किया और उन्होंने दोबारा बल्ला अड़ा दिया. जिसके बाद विपक्षी टीम की तरफ से जोरदार अपील हुई और उन्हें आउट दे दिया गया.

Today I got out in gully cricket for the rarest crime ever — hitting the ball twice.

First shot: defended.

Second shot: panic swipe to save my stumps.

Third thing: the entire lane shouting “OUTTT!” louder than a World Cup final. 😂🏏



अधिकारी का बयान

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आयोजन स्थल के एक अधिकारी ने इस मुद्दे पर अपना विचार साझा करते हुए कहा कि लामाबाम को उनके व्यवहार की वजह से बर्खास्त किया गया. अधिकारी ने ईएसपीएन क्रिकइन्फो के साथ हुई बातचीत के दौरान कहा, 'वह गेंद को पैड से दूर कर सकते थे. मगर उन्होंने बल्ले से गेंद को रोकने का प्रयास किया. यही वजह रही कि अंपायर धर्मेश भारद्वाज ने उन्हें तुरंत 'गेंद को दो बार हिट करने' के प्रयास में आउट दिया.'

अधिकारी के मुताबिक बल्लेबाज ने भी इस फैसले पर कोई आपत्ति नहीं जताई. अधिकारी ने कहा, 'मेघालय की अपील के तुरंत बाद बल्लेबाज भी मैदान छोड़कर चला गया.'

क्या कहता हैं एमसीसी का नियम?

एमसीसी के कानून की धारा 34.1.1 के मुताबिक यदि गेंद खेल में है और स्ट्राइकर जानबूझकर गेंद पर दूसरी बार प्रहार कर रहा है तो उसे आउट दिया जा सकता है, सिवाय तब जब दूसरा प्रहार केवल अपने विकेट की रक्षा के लिए किया गया हो. यही वजह है कि लामाबाम को आउट दिया गया. अंपायर को लगा कि वह गेंद पर बचाव करने के बजाय शॉट लगाने का प्रयास कर रहे थे.

रविचंद्रन अश्विन ने उठाया सवाल

इस घटना पर रविचंद्रन अश्विन ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है, 'आज मैं गली क्रिकेट में एक दुर्लभतम तरीके से आउट हो गया- गेंद को दो बार मारना के प्रयास में. पहला शॉट: डिफेंड किया. दूसरा शॉटः स्टंप बचाने के लिए घबराहट में जोरदार तरीके से स्वाइप किया. तीसरी बातः पूरी लेन वर्ल्ड कप फाइनल की तरह तेज आवाज में 'आउट! चिल्लाने लगी.'

