ऑस्ट्रेलिया में तेज रफ्तार BMW ने भारतीय महिला को कुचला, कोख में था 8 महीने का बच्चा, 19 साल के ड्राइवर ने ली जान

ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हुई एक भयानक कार दुर्घटना में 33 साल की एक गर्भवती भारतीय महिला की मौत हो गई. महिला कुछ ही हफ्ते में अपने दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली थी. पुलिस के अनुसार, आठ महीने की गर्भवती समनविता धारेश्वर अपने पति और तीन साल के बेटे के साथ टहल रही थीं, जब पिछले हफ्ते यह दुखद हादसा हुआ.

पुलिस के अनुसार शुक्रवार की रात करीब 8 बजे धारेश्वर और उनका परिवार हॉर्नस्बी में जॉर्ज सेंट के पास फुटपाथ पार कर रहा था. उनको जाने का मौका देने के लिए एक किआ कार्निवल कार धीमी हुई थी, लेकिन तभी एक तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू ने उस किआ कार को पीछे से टक्कर मार दी. टक्कर ने किआ कार को आगे की ओर धकेल दिया, और जैसे ही धारेश्वर पार्क के एंट्री गेट को पार कर रही थी, कार उनसे टकरा गई.

पुलिस ने कहा कि दुर्घटना में धारेश्वर को गंभीर चोटें आईं और उन्हें तुरंत वेस्टमीड हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन दुख की बात है कि न तो उन्हें और न ही उनके अजन्मे बच्चे को बचाया जा सका. कथित तौर पर लक्जरी बीएमडब्ल्यू कार को 19 वर्षीय पी-प्लेटर (ड्राइवर जिसके पास अस्थायी या प्रोविजनल लाइसेंस है) आरोन पापाजोग्लू चला रहा था. हालांकि, बीएमडब्ल्यू और किआ कार के ड्राइवर बिना किसी चोट के बच गए.

अभी इसकी जानकारी नहीं है कि धारेश्वर के पति और उनके तीन साल के बच्चे को दुर्घटना में कोई चोट लगी या नहीं.

आईटी एनालिस्ट थीं धारेश्वर

समनविता धारेश्वर के लिंक्डइन अकाउंट के अनुसार वो एक क्वालिफाइड आईटी सिस्टम एनालिस्ट थीं. वह एल्स्को यूनिफॉर्म्स के लिए टेस्ट एनालिस्ट के रूप में काम कर रही थीं.

पुलिस ने कहा कि बीएमडब्ल्यू कार के ड्राइवर को बाद में उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया. उस पर खतरनाक ड्राइविंग से मौत, लापरवाही से गाड़ी चलाने से मौत और भ्रूण को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया है. उसे एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जिन्होंने मामले की गंभीरता का हवाला देते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया.

माना जा रहा है कि 2022 में न्यू साउथ वेल्स (एनएसडब्ल्यू) में आए ज़ो कानून के तहत उस ड्राइवर पर मुकदमा चलाया जाएगा. यह कानून उन अपराधों के लिए कठोर दंड की अनुमति देता है जो एक अजन्मे बच्चे की मौत का कारण बनते हैं, साथ ही अपराधियों को दोषी पाए जाने पर खतरनाक या लापरवाही से ड्राइविंग के लिए अंतर्निहित सजा के अलावा तीन अतिरिक्त साल की जेल का सामना करना पड़ता है.

