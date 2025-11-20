दुनिया का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल खुलेगा, एपस्टीन फाइल्स का काला चिट्ठा खोलने पर ट्रंप की मुहर

अमेरिका के कुख्यात नाबालिग लड़कियों के यौन तस्कर और यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन मामले (Epstein Files Controversy) में सबसे बड़ा खुलासा होने का रास्ता साफ हो गया है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुहर लग चुकी है और अब एपस्टीन की फाइलें खुलने वाली हैं. अबतबक एपस्टीन फाइल्स को सार्वजनिक करने का विरोध करते आए अमेरिकी राष्ट्रपति को उनकी पार्टी के सांसदों ने ही इसके लिए मजबूर कर दिया है. अमेरिकी संसद से एपस्टीन फाइलें जारी करने के लिए विधेयक को पास किया गया और ट्रंप को इस बिल पर अपनी मुहर लगाकर इसे कानून बना दिया है.

ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखा, " मैंने अभी-अभी एपस्टीन फाइलों को जारी करने के लिए बिल पर साइन कर दिए हैं."

ट्रंप ने अपने इस पोस्ट में लिखा, "जेफरी एपस्टीन, जिन पर 2019 में ट्रंप के जस्टिस डिपार्टमेंट द्वारा आरोप लगाया गया था (डेमोक्रेट नहीं!), एक आजीवन डेमोक्रेट था, उसने डेमोक्रेट नेताओं को हजारों डॉलर का दान दिया था, और कई प्रसिद्ध डेमोक्रेट हस्तियों के साथ गहराई से जुड़ा था... मत भूलिए - बाइडेन प्रशासन ने डेमोक्रेट एपस्टीन से जुड़ी एक भी फाइल या पेज सार्वजनिक नहीं किए, न ही उन्होंने कभी उसके बारे में बात की. डेमोक्रेट्स ने हमारी अद्भुत जीतों से ध्यान भटकाने के लिए "एपस्टीन" मुद्दे का इस्तेमाल किया है, जो उन्हें रिपब्लिकन पार्टी से कहीं अधिक प्रभावित करता है."

अब अमेरिका का जस्टिस डिपार्टमेंट मजबूर है कि वह एपस्टीन फाइल्स को दुनिया के सामने लाए और हमें पता चलेगा कि इस डर्टी सीक्रेट में कौन-कौन शामिल था.

गौरतलब है कि हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव ने 427-1 वोट से इस बिल को भारी मंजूरी दी है जबकि सीनेट ने औपचारिक वोट के बिना सर्वसम्मति से इसे तेजी से पास कर दिया.



ट्रंप और एपस्टीन का क्या कनेक्शन है?

ट्रंप और एपस्टीन के बीच सालों तक घनिष्ठ संबंध रहे थे. दोनों की पार्टियों में एक साथ तस्वीरें और वीडियो खींची गई थीं. हालांकि ट्रंप ने बार बार कहा है कि वो एपस्टीन के गलत कामों में शामिल नहीं थे.

ट्रंप 1990 और 2000 के दशक की शुरुआत में एपस्टीन को सामाजिक रूप से जानते थे. दुनिया के सामने दोनों एक साथ दिखे हैं. एपस्टीन के सहयोगी घिसलीन मैक्सवेल पर 2021 में जब मुकदमा चल रहा था तक, एपस्टीन के लंबे समय तक पायलट रहे लॉरेंस विसोस्की ने गवाही दी था कि ट्रंप ने एपस्टीन के प्राइवेट प्लेन से कई बार उड़ान भरी थी. हालांकि ट्रंप ने विमान में होने से इनकार किया है.

