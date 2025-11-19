Beetroot Juice: चुकंदर के जूस में अदरक मिलाकर पीने के क्या फायदे हैं? चुकंदर का जूस कितने दिन तक पीना चाहिए, जानिए क्या कहती है स्टडी

Beetroot Juice Mixed With Ginger: हेल्दी और फिट रहने के लिए दिन की शुरुआत बेहतर तरीके से होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि दिन की शुरुआत अच्छी होती है तो शरीर एक्टिव और एनर्जेटिक रहता है. अगर, आप भी थके-थके रहते हैं. शरीर में जान महसूस नहीं होती, तो आपके लिए चुकंदर का जूस बहुत ही फायदेमंद हो सकता है. खाली पेट चुकंदर के जूस में अदरक मिलाकर पी लिया जाए, तो यह शरीर के लिए बहुत लाभकारी हो सकता है. एमडीपीआई द्वारा प्रकाशित एक स्टडी के अनुसार, चुकंदर में नाइट्रेट अच्छी मात्रा में होता है. चुकंदर के जूस में अदरक मिलाकर पीने से कई बीमारियों से बचाव होता है.

नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन द्वारा प्रकाशित स्टडी के मुताबिक, अदरक में रोग-संबंधी जीन को बाधित करने की चिकित्सीय क्षमता है. यह शुगर, हार्ट संबंधी समस्या और न्यूरोडीजेनेरेटिव बीमारियों जैसी स्थितियों के इलाज में प्रभावी है. चुकंदर के जूस में अदरक मिलाकर पीने से हार्ट हेल्थ अच्छी होती है. त्वचा में निखार आता है और पाचन-तंत्र मजबूत होता है. चुकंदर में एंटीऑक्सीडेंट मिलकर प्रतिरक्षा प्रणाली यानी शरीर की इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं. इम्यूनिटी बूस्ट रहने से संक्रमण और बीमारियों से बचाव होता है.

नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन द्वारा प्रकाशित एक स्टडी के मुताबिक, अदरक विटामिन सी, विटामिन बी6, मैग्नीशियम, पोटैशियम, कॉपर और मैंगनीज जैसे कई विटामिन और खनिजों से भरपूर है. इसमें जिंजरोल और शोगाओल जैसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट और सूजन-रोधी यौगिक भी होते हैं, जो इसे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद बनाते हैं.

पाचन तंत्र मजबूत

चुकंदर में फाइबर की मात्रा अधिक होती है और यह मल त्याग में सहायक होता है. इसके अलावा अदरक के पाचक गुण पाचन को सुधारते हैं, कब्ज से बचाते हैं और पेट की सूजन को कम करते हैं.

चुकंदर का जूस और अदरकर मिलाकर शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करता है. यह डिटॉक्स ड्रिंक वजन घटाने में भी सहायक हो सकती है, यह शरीर से विषाक्त पदार्थों यानी टॉक्सिन को बाहर निकालने में मदद करती है.

चुकंदर और अदरक त्वचा के लिए लाभकारी होती है. एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी से भरपूर होने के कारण यह जूस त्वचा को चमकदार बनाता है, दाग-धब्बे कम करता है और बालों को भी स्वस्थ रखता है.

चुकंदर का जूस 10 से 15 दिनों तक पीना चाहिए. इसके बाद कुछ समय के लिए विराम दें और चुकंदर का जूस हफ्ते में 2-3 बार पिएं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.