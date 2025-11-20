सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ आज राष्‍ट्रपति और राज्‍यपालों के अधिकारों पर अहम फैसला सुना सकती है. पीठ यह तय करेगी कि क्या अदालत राज्यपाल और राष्ट्रपति के ऊपर यह समयसीमा तय कर सकती है कि वह राज्य के विधेयकों पर कितने समय के अंदर फैसले लें. यह फैसला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई की अगुवाई वाली पांच जजों की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सुनाएगी. बता दें सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने पहले कहा था कि गवर्नर को राज्य के विधेयकों पर 3 महीने में फैसला लेना होगा.