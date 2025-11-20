PM Kisan Yojana: आपके खाते में भी नहीं आया 21वीं किस्त का पैसा? 2000 रुपये पाने के लिए फटाफट करें ये काम

प्रधानमंत्री मोदी ने 19 नवंबर को 9 करोड़ किसानों के खाते में पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त (PM Kisan Yojana 21st Installment) ट्रांसफर कर दी है. पीएम मोदी ने ने तमिलनाडु के कोयंबटूर से लगभग 18 हजार करोड़ रुपये DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के जरिए सीधे किसानों के बैंक खातों में भेज हैं. देश के अधिकतर किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त (PM-Kisan Samman Nidhi Yojana 21st Installment) का पैसा मिल चुका है, लेकिन कई किसानों की तरह अगर आपके बैंक अकाउंट में अभी तक 2000 रुपये नहीं पहुंचे हैं, तो चिंता न करें.

अक्सर eKYC, लैंड सीडिंग या बैंक डिटेल की छोटी गलतियों के कारण पेमेंट अटक जाता है. यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपका पैसा किन-किन वजहों से अटक सकता है. ऐसे में किसानों को अब क्या करना चाहिए जिससे रुकी हुई किस्त जल्दी से जल्दी आपके खाते में आ जाए.

आपके अकाउंट में किस्त क्यों नहीं आई? ये हो सकती हैं वजह

कई बार छोटी सी गलती से भी पीएम किसान की किस्त (PM Kisan 21st Instalment) रुक सकती है. तुरंत चेक करें, कहीं इनमें से कोई एक वजह तो नहीं...

अगर आपने अभी तक eKYC कंप्लीट नहीं किया है.

अगर जमीन का लैंड सीडिंग या वेरिफिकेशन पेंडिंग है.

अगर फॉर्म भरते समय आधार नंबर, बैंक डिटेल या मोबाइल नंबर गलत भर दिया गया हो.

अगर आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं है.

अगर आपका नाम PM Kisan Beneficiary List में नहीं दिख रहा है.

इन वजहों से पेमेंट रुक जाता है. अच्छी बात ये है कि ये सब चीजें आसानी से ठीक हो सकती हैं.

कैसे चेक करें 21वीं किस्त का स्टेटस, जानें पैसा आया या नहीं?

अपनी किस्त का स्टेटस जानने के लिए इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें:

सबसे पहले PM किसान की ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं.

'Farmers Corner' सेक्शन में जाकर 'Beneficiary Status' पर क्लिक करें.

अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर स्टेटस चेक करें.

इसके बाद, आपको स्क्रीन पर साफ दिख जाएगा कि पीएम किसान निधि (PM Kisan Samman Nidhi Scheme) की किस्त आई है या नहीं, और अगर नहीं आई तो देरी की वजह क्या है.

अगर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता, तो 'Know Your Registration Number' ऑप्शन में जाकर आधार या मोबाइल नंबर से OTP वेरीफाई करके उसे पता कर सकते हैं.

अगर 21वीं किस्त नहीं आई तो क्या करें?

सबसे पहले eKYC कंप्लीट करें.

अपने बैंक अकाउंट को आधार से लिंक करवाएं.

अपनी जमीन का वेरिफिकेशन (लैंड सीडिंग) पूरा कराएं.

PM Kisan वेबसाइट पर अपनी सभी जानकारी (जैसे नाम, पता, बैंक डिटेल) ध्यान से चेक करें.

अगर कोई भी गलती हो, तो उसे तुरंत अपडेट करा दें.

सब सही होने के बाद भी पैसे नहीं आए? तुरंत इन नंबरों पर करें संपर्क

अगर आपकी सभी डिटेल्स सही हैं, eKYC भी हो चुका है, फिर भी पैसा नहीं आया, तो देर न करें. तुरंत इन हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करें.

PM-KISAN Toll-Free Number: 155261 या 1800-11-5526

अतिरिक्त हेल्पलाइन नंबर: 011-23381092

ईमेल आईडी: pmkisan-ict@gov.in

किसान कॉल सेंटर नंबर: 1800-180-1551

यहां कॉल या ईमेल करके आप अपनी समस्या बता सकते हैं और जल्द समाधान पा सकते हैं.सरकार हर पात्र किसान को पैसा भेज रही है. बस जरूरी है कि आपकी सभी डिटेल्स सही हों और सभी अनिवार्य प्रक्रियाएं पूरी हों.

