ऑस्ट्रेलिया के बच्चे अब नहीं बनाएंगे 'कच्चा बादाम' वाला रील... 4 दिसंबर से इंस्टाग्राम- फेसबुक अकाउंट होगा बंद

16 साल से कम उम्र के ऑस्ट्रेलियाई बच्चों के अकाउंट 4 दिसंबर को फेसबुक और इंस्टाग्राम से हटा दिया जाएंगे. इन दोनों दिग्गज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की पैरेंट कंपनी मेटा ने गुरुवार, 20 नवंबर को इसका ऐलान किया है. यह फैसला उस समय लिया जा रहा है जब ऑस्ट्रेलियाई सरकार बच्चों को सोशल मीडिया से दूर के लिए बनाए गए कानूनों को लागू करने की तैयारी कर रही है.

गौरतलब है कि 10 दिसंबर से ऑस्ट्रेलिया में फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक सहित तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 16 साल से कम उम्र के यूजर्स को हटाने वाला कानून लागू हो जाएगा. ये कंपनियां या तो खुद इन यूजर्स को अपने प्लेटफॉर्म से हटाएं या फिर उन्हें भारी जुर्माना भरना पड़ेगा.

मेटा ने कहा है कि वह बैन लागू होने से पहले किशोरों को अपने प्लेटफॉर्म से हटाना शुरू कर देगा. मेटा ने एक बयान में कहा, "आज से, मेटा 13-15 वर्ष की आयु के ऑस्ट्रेलियाई यूजर्स को सूचित करेगा कि वे इंस्टाग्राम, थ्रेड्स और फेसबुक तक एक्सेस खो देंगे. मेटा 4 दिसंबर से नए अंडर-16 अकाउंट को ब्लॉक करना और मौजूदा अकाउंट के एक्सेस को रद्द करना शुरू कर देगा. 10 दिसंबर तक जानकारी में मौजूद सभी अंडर-16 अकाउंट को हटाने की उम्मीद है."

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, ऑस्ट्रेलिया में 13-15 वर्ष की आयु के लगभग 350,000 इंस्टाग्राम यूजर्स हैं और लगभग 150,000 फेसबुक अकाउंट हैं. जिन एकाउंट को गलती से अंडर-16 बताकर बंद किया गया है, वे "वीडियो सेल्फी" का उपयोग करके या सरकार द्वारा जारी आईडी दिखाकर अपनी उम्र वेरिफाइ कर सकेत हैं, उनका अकाउंट वापस आ जाएगा.

अगर सरकार की बात नहीं मानी...

मेटा ने ऑस्ट्रेलियाई सरकार के इस कानून पर गुरुवार को फिर से अपनी चिंता व्यक्त की. उसने कहा, "हम सुरक्षित, उम्र के अनुसार ऑनलाइन अनुभव बनाने के ऑस्ट्रेलियाई सरकार के लक्ष्य को साझा करते हैं, लेकिन युवाओं को उनके दोस्तों और समुदायों से दूर करना इसका समाधान नहीं है."

कानूनों का उल्लंघन करते हुए पकड़ी गई सोशल मीडिया कंपनियों को 49.5 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (283 करोड़ रुपए) तक का जुर्माना भरना पड़ेगा.

अब न्यूजिलैंड और नीदरलैंड की बारी

न्यूजीलैंड के प्रधान मंत्री क्रिस्टोफर लक्सन बच्चों के सोशल मीडिया से दूर रखने के लिए ऐसा ही कानून लाने वाले हैं. इसी तरह नीदरलैंड की सरकार ने इस साल माता-पिता को सलाह दी कि वे 15 साल से कम उम्र के बच्चों को टिकटॉक और स्नैपचैट जैसे सोशल मीडिया ऐप का इस्तेमाल करने से रोकें.

