रोज मूंगफली खाने से कौन सी बीमारी दूर होती है? इन 3 विटामिन्स का है खजाना

Mungfali Khane Ke Fayde: मूंगफली एक सस्ता, स्वादिष्ट और पोषक तत्वों से भरपूर स्नैक है. अक्सर ठंड में लोग कंबल में बैठकर टीवी के सामने इसका मजा उठाते हैं, बहुत से लोग सुबह के समय पीनट बटर को ब्रेड पर लगाकर इसका सेवन करते हैं. स्वाद के साथ सेहत के लिए भी इसका सेवन फायदेमंद माना जाता है. तो आइए जानते हैं रोजाना मूंगफली खाने से शरीर को क्या फायदे हो सकते हैं और इसमें कौन से विटामिन्स पाए जाते हैं?

मूंगफली में कौन से विटामिन्स होते हैं?

मूंगफली में विटामिन ई जो स्किन और बालों के लिए अच्छा माना जाता है, विटामिन बी3 जो दिमाग और तंत्रिका के लिए फायदेमंद माना जाता है, विटामिन बी9 जो खून बनाने और गर्भवती महिलाओं के लिए बेहद जरूरी माना जाता है जैसे विटामिन्स पाए जाते हैं.

रोजाना मूंगफली खाने से क्या तेजी से बढ़ता है?

दिल: मूंगफली में मोनोसैचुरेटेड और पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स पाए जाते हैं, जो हार्ट के लिए फायदेमंद माने जाते है. यह खराब कोलेस्ट्रॉल को कम और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद कर सकते है, जिससे दिल की बीमारियों का खतरा कम किया जा सकता है.

हड्डियां: मूंगफली में मैग्नीशियम, फास्फोरस और कैल्शियम जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं, जो हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाए रखने में मदद कर सकते हैं और शरीर को सक्रिय रख सकते हैं.

वजन: वजन कम करने के लिए मूंगफली एक बेहतरीन स्नैक हो सकता है. इसमें प्रोटीन और फाइबर दोनों ज्यादा होते हैं, जो पेट को भरा हुआ रखकर ज्यादा खाने की इच्छा कम करते हैं और वजन को कंट्रोल में रखने में मदद कर सकते हैं. स्नैक्स की जगह थोड़ी मूंगफली खाने से अनहेल्दी फूड की जरूरत कम हो जाती है.

दिमाग: मूंगफली में पाया जाने वाला विटामिन बी3 और नायसिन दिमाग की कार्यक्षमता को बेहतर बनाता है. नियमित रूप से मूंगफली खाने से मेमोरी को तेज किया जा सकता है और स्ट्रेस कम करने में भी मदद मिल सकती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)