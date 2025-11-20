दिल्ली-NCR में दमघोंटू हवा... आज फिर AQI ‘गंभीर’ स्तर पर, कई इलाकों में 450 पार

दिल्ली-NCR में हवा की गुणवत्ता आज भी बेहद खराब है. सुबह से ही प्रदूषण स्तर ‘सीवियर' कैटेगरी में पहुंच गया है. राजधानी के आसपास के कई इलाकों में AQI 400 के पार दर्ज किया गया, जिससे हालात गैस चेंबर जैसे महसूस हो रहे हैं.

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सुबह के वक्त औसत AQI 400 रिकॉर्ड हुआ, जबकि कुछ मॉनिटरिंग स्टेशनों पर यह 450 के पार पहुंच गया. विशेषज्ञों के मुताबिक कम तापमान, ठहरी हुई हवाएं और स्थानीय उत्सर्जन मिलकर प्रदूषण को जमीन के नजदीक फंसा रहे हैं. NCR के शहरों—नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद और गाजियाबाद में भी हालात लगभग ऐसे ही हैं और AQI 400-450 के बीच रिकॉर्ड हुआ.

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि उत्तरी भारत में ठंड बढ़ने और हवा की गति कम होने से हवा में मौजूद कण ऊपर नहीं उठ पा रहे. इसके अलावा वाहनों का धुआं, निर्माण गतिविधियां और औद्योगिक उत्सर्जन हवा को और जहरीला बना रहे हैं.