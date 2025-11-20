विज्ञापन
दिल्ली-NCR में दमघोंटू हवा... आज फिर AQI ‘गंभीर’ स्तर पर, कई इलाकों में 450 पार

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सुबह के वक्त औसत AQI 400 रिकॉर्ड हुआ, जबकि कुछ मॉनिटरिंग स्टेशनों पर यह 450 के पार पहुंच गया. विशेषज्ञों के मुताबिक कम तापमान, ठहरी हुई हवाएं और स्थानीय उत्सर्जन मिलकर प्रदूषण को जमीन के नजदीक फंसा रहे हैं.

दिल्ली-NCR में दमघोंटू हवा... आज फिर AQI ‘गंभीर’ स्तर पर, कई इलाकों में 450 पार
दिल्ली-NCR में प्रदूषण का स्तर बेहद गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है.
Photo- PTI
  • दिल्ली-NCR में हवा की गुणवत्ता गंभीर स्तर पर पहुंच गई है, सुबह के समय औसत AQI 400 के आसपास दर्ज हुआ है
  • कम तापमान और ठहरी हुई हवाओं के कारण प्रदूषण के कण जमीन के करीब फंसे रह रहे हैं, जिससे स्थिति बिगड़ी है.
  • नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद और गाजियाबाद में भी प्रदूषण स्तर लगभग 400 से 450 के बीच दर्ज हुआ है.
नई दिल्ली:

दिल्ली-NCR में हवा की गुणवत्ता आज भी बेहद खराब है. सुबह से ही प्रदूषण स्तर ‘सीवियर' कैटेगरी में पहुंच गया है. राजधानी के आसपास के कई इलाकों में AQI 400 के पार दर्ज किया गया, जिससे हालात गैस चेंबर जैसे महसूस हो रहे हैं.

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सुबह के वक्त औसत AQI 400 रिकॉर्ड हुआ, जबकि कुछ मॉनिटरिंग स्टेशनों पर यह 450 के पार पहुंच गया. विशेषज्ञों के मुताबिक कम तापमान, ठहरी हुई हवाएं और स्थानीय उत्सर्जन मिलकर प्रदूषण को जमीन के नजदीक फंसा रहे हैं. NCR के शहरों—नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद और गाजियाबाद में भी हालात लगभग ऐसे ही हैं और AQI 400-450 के बीच रिकॉर्ड हुआ. 

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि उत्तरी भारत में ठंड बढ़ने और हवा की गति कम होने से हवा में मौजूद कण ऊपर नहीं उठ पा रहे. इसके अलावा वाहनों का धुआं, निर्माण गतिविधियां और औद्योगिक उत्सर्जन हवा को और जहरीला बना रहे हैं.

N-95 मास्क इस्तेमाल करने की सलाह

हेल्थ एक्सपर्ट्स ने लोगों को बिना जरूरत घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है. बच्चों, बुजुर्गों और सांस के मरीजों के लिए यह हवा गंभीर खतरा पैदा कर सकती है. बाहर निकलना जरूरी हो तो N95 या उससे बेहतर मास्क इस्तेमाल करने की अपील की गई है. खुले में व्यायाम करने, स्कूलों में आउटडोर एक्टिविटी और निर्माण कार्यों को सीमित करने की सलाह भी दोहराई गई है.

लोगों का जीवन हुआ कठिन

प्रदूषण बढ़ने के चलते प्रशासन की ओर से GRAP के सख्त चरण लागू करने पर चर्चा तेज है. दिल्ली-NCR में लगातार बिगड़ती हवा ने लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी मुश्किल कर दी है. अगले दो दिनों तक हवा में सुधार की संभावना बेहद कम बताई जा रही है.

