3 minutes ago
पटना:

बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद एनडीए नई सरकार का गठन करने जा रही है.  बुधवार को नीतीश कुमार को एनडीए का नेता चुना गया.  आज गुरुवार को गांधी मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए बुधवार रात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित एनडीए के बड़े नेता पटना पहुंचे. तमाम दिग्गज नेता इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे. पीएम मोदी सहित तमाम दिग्गज आज मंच पर मौजूद होंगे. 

इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में नजर आएंगे ये VVIP

  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 
  • गृहमंत्री अमित शाह 
  • रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह
  • उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा 
  • कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान 
  • यूपी सीएम योगी आदित्‍यनाथ 
  • एमपी सीएम मोहन यादव 
  • ओडिशा के सीएम मोहन मांझी 
  • राजस्‍थान के सीएम भजनलाल शर्मा 
  • गोवा के सीएम प्रमोद सावंत 
  • महाराष्‍ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस 
  • दिल्‍ली की सीएम रेखा गुप्‍ता
  • असम के सीएम हेमंत‍ बिस्‍वा सरमा 
  • उत्तराखंड के सीएम पुष्‍कर सिंह धामी
  • आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू
  • त्रिपुरा के सीएम  माणिक साहा

CM Nitish Kumar Oath Ceremony-Live Blog 

Nov 20, 2025 06:35 (IST)
शपथ ग्रहण में हिस्सा लेने के लिए पटना पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह

Nov 20, 2025 06:32 (IST)
गांधी मैदान में सजकर तैयार है मंच

पटना के गांधी मैदान में गुरुवार को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा. इसे लेकर गांधी मैदान में व्यापक तैयारी चल रही है. समारोह में आम से लेकर खास लोगों के जुटने की संभावना को देखते हुए तैयारी की जा रही है.

