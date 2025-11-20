बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद एनडीए नई सरकार का गठन करने जा रही है. बुधवार को नीतीश कुमार को एनडीए का नेता चुना गया. आज गुरुवार को गांधी मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए बुधवार रात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित एनडीए के बड़े नेता पटना पहुंचे. तमाम दिग्गज नेता इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे. पीएम मोदी सहित तमाम दिग्गज आज मंच पर मौजूद होंगे.

इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में नजर आएंगे ये VVIP

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

गृहमंत्री अमित शाह

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा

कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान

यूपी सीएम योगी आदित्‍यनाथ

एमपी सीएम मोहन यादव

ओडिशा के सीएम मोहन मांझी

राजस्‍थान के सीएम भजनलाल शर्मा

गोवा के सीएम प्रमोद सावंत

महाराष्‍ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस

दिल्‍ली की सीएम रेखा गुप्‍ता

असम के सीएम हेमंत‍ बिस्‍वा सरमा

उत्तराखंड के सीएम पुष्‍कर सिंह धामी

आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू

त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा

CM Nitish Kumar Oath Ceremony-Live Blog