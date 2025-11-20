विज्ञापन
नीतीश कुमार 10वीं बार बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री, PM मोदी से अमित शाह तक कई VVIP मेहमान होंगे शामिल, देखिए पूरी गेस्ट लिस्ट

नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण समारोह आज दोपहर 1:30 बजे गांधी मैदान में होगा. इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जे.पी. नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्र सरकार के कई अन्य मंत्री मौजूद रहेंगे. इसमें NDA शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों सहित 150 से ज्यादा VIP मेहमानों को भी बुलाया गया है.

बिहार में आज का दिन राजनीतिक रूप से ऐतिहासिक होने जा रहा है. नीतीश कुमार आज 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. पटना के गांधी मैदान में होने वाले इस शपथ ग्रहण समारोह के लिए पुलिस मुख्यालय ने विशेष निर्देश जारी किए हैं और मेहमानों की विस्तृत गेस्ट लिस्ट भी तैयार कर ली गई है. राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक देशभर के कई अहम नेता, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ राजनीतिक हस्तियां इस समारोह में शामिल होंगी.

बता दें कि नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण समारोह, गुरुवार 01:30 बजे गांधी मैदान में एक भव्य कार्यक्रम में आयोजित किया जाएगा. इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जे.पी. नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्र सरकार के कई अन्य मंत्री मौजूद रहेंगे. समारोह के लिए दो मंच बनाए गए हैं और इसमें 11 NDA-और BJP-शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों सहित 150 से ज्यादा मेहमानों को भी बुलाया गया है.

दो डिप्टी सीएम की ताजपोशी भी आज

नीतीश सरकार में इस बार भी दो उपमुख्यमंत्री शपथ लेने वाले हैं. बीजेपी नेता व पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा और बिहार BJP के कद्दावर OBC नेता सम्राट चौधरी भी डिप्टी सीएम बनने वाले हैं. 

इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में नजर आएंगे ये VVIP

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 

गृहमंत्री अमित शाह 

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा 

कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान 

यूपी सीएम योगी आदित्‍यनाथ 

एमपी सीएम मोहन यादव 

ओडिशा के सीएम मोहन मांझी 

राजस्‍थान के सीएम भजनलाल शर्मा 

गोवा के सीएम प्रमोद सावंत 

महाराष्‍ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे

दिल्‍ली की सीएम रेखा गुप्‍ता

असम के सीएम हेमंत‍ बिस्‍वा सरमा 

उत्तराखंड के सीएम पुष्‍कर सिंह धामी

आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू

त्रिपुरा के सीएम  माणिक साहा

नीतीश के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले VVIP नेताओं की लिस्ट

इस कार्यक्रम के मद्देनजर गांधी मैदान के आसपास की कई सड़कों पर यातायात के लिए मार्ग परिवर्तित भी किया गया है राज्य के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों की समीक्षा की थी. इस दौरान उनके साथ कई निवर्तमान मंत्री और मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत भी मौजूद थे.

बुधवार को दिया इस्तीफा

जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के प्रमुख नीतीश कुमार ने बुधवार को राज्यपाल को मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा सौंपा था. साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के विधायकों का समर्थन पत्र देकर सरकार बनाने का दावा पेश किया. 

नीतीश चुने गए विधायक दल के नेता

इससे पहले NDA के प्रमुख घटक दलों ने बुधवार को अपने-अपने विधायक दल के नेताओं को चुना. जदयू के विधायकों की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना गया. वहीं, भाजपा के नवनिर्वाचित विधायकों ने वरिष्ठ नेता सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता चुना.

