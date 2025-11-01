विज्ञापन
NDTV PowerPlay Bihar Live Updates: जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने NDTV 'पावर प्ले – बिहार' के मंच पर कहा कि सब कुछ बिहार की जनता के हाथों में है. प्रशांत किशोर ने कहा कि आंकड़े बता रहे हैं बिहार में एक तिहाई लोग एनडीए या महागठबंधन में किसी को वोट नहीं दे रहे हैं. राघोपुर में मैंने कहा था कि क्या हम यहां आए, वो सही था. राघोपुर से चुनाव न लड़ने के सवाल पर प्रशांत किशोर ने कहा कि  मैं अरविंद केजरीवाल की तरह राजनीति नहीं करता हूं, बिहार के सीएम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ रहे होते तो लोग कहते हैं पिछड़ों के नेता को हराने के लिए लड़ रहे हैं.

  • बिहार में हर पार्टी जोरों-शोरों से चुनाव प्रचार करने में जुटी हुई है. बिहार चुनाव से ठीक पहले राजधानी पटना में आज यानी 1 नवंबर को सबसे बड़ा राजनीतिक मंच सजा है.
  • NDTV पावर प्ले – बिहार' के मंच पर बिहार राजनीति से जुड़े सबसे अहम चेहरे चुनाव से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे और बिहार की जनता तक अपनी बात पहुंचाएंगे. 
  • बिहार चुनाव से जुड़े NDTV के इस स्पेशल प्रोग्राम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और एलजेपी (रामविलास पासवान) के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अहम मुद्दों पर अपनी राय रखेंगे.

बता दें बिहार में 6 और 11 नवंबर को दो चरणों में मतदान होना है, तथा मतों की गिनती 14 नवंबर को होगी.

NDTV PowerPlay Bihar Live Updates:

Nov 01, 2025 08:45 (IST)
सम्राट चौधरी के खिलाफ चुनाव क्यों नहीं लड़े? जानें क्या बोले प्रशांत किशोर

प्रशांत किशोर ने कहा कि 243 सीटों पर हमने उम्मीदवार उतारे थे, 4 लोग बीजेपी में चले गए. 1 और चले गए. फिलहाल हम 238 सीटों पर लड़ रहे हैं. इनमें से 160 से 170 सीटों पर त्रिकोणीय लड़ाई होगी. ये तय मान लीजिए.

Nov 01, 2025 08:39 (IST)
प्रशांत किशोर ने कहा, मैं गारंटी नहीं ले सकता कि मेरे विधायक चुनाव के बाद पाला नहीं बदलेंगे

प्रशांत किशोर ने कहा, मैं गारंटी नहीं ले सकता कि मेरे विधायक चुनाव के बाद पाला नहीं बदलेंगे. साथ ही उन्होंने लिखकर दिया है कि  चुनाव के बाद किसी से गठबंधन नहीं करेंगे.

Nov 01, 2025 08:16 (IST)
बिहार में जातिवाद पर क्या बोले प्रशांत किशोर?

खुद के अपर कास्ट होने पर प्रशांत किशोर ने कहा कि आप लोग सबसे बड़ी गलती ये कर रहे हैं. क्या बिहार में दूसरे राज्यों से ज्यादा जातिवाद है? 1984 में कांग्रेस को देश में भारी सफलता मिली तो बिहार में भी मिली. 1989 में वीपी सिंह देश भर में जीत कर आए तो बिहार में भी जीते. 2014 में मोदी जी देश भर में जीते तो बिहार में जीत गए. पुलवामा के नाम पर 2019 में भी जीत गए. तो जब-जब देश में लहर उठी है तो बिहार में भी वो दिखा है. तो बिहार में उतना ही जातिवाद है, जितना महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में है. ये पूर्वाग्राह है कि बिहार में बहुत जातिवाद है. वहीं, एमवाई (मुस्लिम-यादव) और दूसरी तरफ सब का जो विचार है तो वो 26 प्रतिशत कौन हैं, जिन्होंने इन दोनों गठबंधनों को वोट नहीं दिया. अगर सारे एमवाई ने लालू जी को वोट दिया तो फिर तो उनका वोट प्रतिशत बहुत ज्यादा होता.

Nov 01, 2025 08:13 (IST)
जाति-धर्म देखकर बांटे टिकट? बिहार चुनाव में PK का 'पावर प्ले' क्या है?

जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने NDTV 'पावर प्ले – बिहार' के मंच पर कहा बिहार में जाति की बात पूर्वाग्रह है, जो 26 फीसदी लोगों ने एनडीए महागठबंधन को वोट नहीं दिया तो वो भी किसी जाति के तो होंगे... वो 26 फीसदी कौन हैं? जिन्होंने इस जाति को वोट नहीं दिया. 

Nov 01, 2025 07:57 (IST)
"बिहार के लोगों को बदलाव चाहिए": प्रशांत किशोर

NDTV 'पावर प्ले' के मंच पर प्रशांत किशोर ने कहा बिहार के लोगों को बदलाव चाहिए. मैं पिछले दो साल से बिहार में घूम रहा हूं. रिस्क के लिए चुनौती लेनी पड़ती है. 14 को नतीजे सब कुछ साफ कर देंगे. 

Nov 01, 2025 07:52 (IST)
160 से 170 सीटों पर त्रिकोणीय लड़ाई : प्रशांत किशोर

प्रशांत किशोर ने कहा कि 243 सीटों पर हमने उम्मीदवार उतारे थे, 4 लोग बीजेपी में चले गए. 1 और चले गए. फिलहाल हम 238 सीटों पर लड़ रहे हैं. इनमें से 160 से 170 सीटों पर त्रिकोणीय लड़ाई होगी. ये तय मान लीजिए.

Nov 01, 2025 07:50 (IST)
क्‍या ज्‍यादा आसान है, खुद लड़ना या दूसरों को लड़ाना? प्रशांत किशोर ने NDTV पावरप्‍ले में बताया

जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने कहा कि यहां भी लड़ा ही रहे हैं. प्रतिष्ठा तो दांव पर रहती ही है. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के अपने बीजेपी के 100 से नीचे वाली बात की याद दिलाते हुए कहा कि रिस्क तो रहता ही है. मैं जो देख रहा हूं अभी कि जिन्हें 20 साल से विकल्प की आवश्यकता थी, उन्हें विकल्प मिल गया है. अब जनता को वोट करना है. इस चुनाव में या तो 10 से नीचे या 150 सीटों से ऊपर हम रहेंगे.

Nov 01, 2025 07:46 (IST)
राघोपुर से चुनाव क्यों नहीं लड़े, प्रशांत किशोर ने सब बता दिया

जब प्रशांत किशोर से सवाल किया गया कि राघोपुर से चुनाव क्यों नहीं लड़े. तो उन्होंने कहा मैं अरविंद केजरीवाल की तरह राजनीति नहीं करता हूं, बिहार के सीएम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ रहे होते तो लोग कहते हैं पिछड़ों के नेता को हराने के लिए लड़ रहे हैं.  अगर लड़ते तो चुनाव में और ज्यादा चैटर होता. 14 को जब रिजल्ट आएगा जनसुराज को कितनी सीट और कितना वोट आएगा उससे मेरी सफलता तय की जाएगी या राघोपुर में चुनाव लड़ने से 

आंकड़े बता रहे हैं बिहार में एक तिहाई लोग एनडीए या महागठबंधन में किसी को वोट नहीं दे रहे हैं. राघोपुर में मैंने कहा था कि क्या हम यहां आए, वो सही था.

Nov 01, 2025 07:43 (IST)
"सब बिहार की जनता के हाथों में": प्रशांत किशोर

जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने NDTV 'पावर प्ले – बिहार' के मंच पर कहा कि सब कुछ बिहार की जनता के हाथों में है. 

Nov 01, 2025 07:40 (IST)
जन सुराज बिहार के हर गांव में पहुंचा: प्रशांत किशोर

जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने NDTV पावर प्ले – बिहार' के मंच पर कहा कि जन सुराज बिहार के हर गांव में पहुंचा है. गांव-गांव लोगों ने देखा है और समझा है. 

Nov 01, 2025 07:38 (IST)
NDTV के मंच पर प्रशांत किशोर

जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने NDTV पावर प्ले – बिहार' के मंच पर कहा हार के डर से बैठ नहीं सकते हैं.

Nov 01, 2025 07:38 (IST)
NDTV के मंच पर प्रशांत किशोर

Nov 01, 2025 07:35 (IST)
पटना में NDTV का 'पावरप्ले', राजनीति के दिग्गजों का एक मंच पर महाजुटान

