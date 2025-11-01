खुद के अपर कास्ट होने पर प्रशांत किशोर ने कहा कि आप लोग सबसे बड़ी गलती ये कर रहे हैं. क्या बिहार में दूसरे राज्यों से ज्यादा जातिवाद है? 1984 में कांग्रेस को देश में भारी सफलता मिली तो बिहार में भी मिली. 1989 में वीपी सिंह देश भर में जीत कर आए तो बिहार में भी जीते. 2014 में मोदी जी देश भर में जीते तो बिहार में जीत गए. पुलवामा के नाम पर 2019 में भी जीत गए. तो जब-जब देश में लहर उठी है तो बिहार में भी वो दिखा है. तो बिहार में उतना ही जातिवाद है, जितना महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में है. ये पूर्वाग्राह है कि बिहार में बहुत जातिवाद है. वहीं, एमवाई (मुस्लिम-यादव) और दूसरी तरफ सब का जो विचार है तो वो 26 प्रतिशत कौन हैं, जिन्होंने इन दोनों गठबंधनों को वोट नहीं दिया. अगर सारे एमवाई ने लालू जी को वोट दिया तो फिर तो उनका वोट प्रतिशत बहुत ज्यादा होता.