सम्राट चौधरी के खिलाफ चुनाव क्यों नहीं लड़े? जानें NDTV पावरप्‍ले में क्या बोले प्रशांत किशोर

प्रशांत किशोर ने कहा कि 243 सीटों पर हमने उम्मीदवार उतारे थे, 4 लोग बीजेपी में चले गए. 1 और चले गए. फिलहाल हम 238 सीटों पर लड़ रहे हैं. इनमें से 160 से 170 सीटों पर त्रिकोणीय लड़ाई होगी. ये तय मान लीजिए.

सम्राट चौधरी के खिलाफ चुनाव क्यों नहीं लड़े? जानें NDTV पावरप्‍ले में क्या बोले प्रशांत किशोर
तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ता तो लोग कहते कि पिछड़ों के नेता को हराने के लिए लड़ रहे हैं: प्रशांत किशोर
  • प्रशांत किशोर ने कहा तारापुर सीट पर महागठबंधन चुनाव नहीं लड़ रहा है. जनसुराज पार्टी उम्मीदवार मैदान में हैं.
  • उन्होंने कहा उम्मीदवार चयन प्रक्रिया जनवरी से शुरू हुई थी, 12 हजार लोगों ने चुनाव लड़ने के लिए आवेदन किया था.
  • प्रशांत किशोर ने कहा कि समय की कमी के कारण वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं.
जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने आज NDTV 'पावर प्ले – बिहार' के मंच पर बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की. इस दौरान जब उनसे ये सवाल किया गया कि आखिर क्यों उन्होंने भाजपा नेता सम्राट चौधरी के खिलाफ तारापुर सीट से चुनाव नहीं लड़ा. इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, तारापुर में महागठबंधन चुनाव नहीं लड़ रहा है. जनसुराज ही चुनाव लड़ रहा है. वहां एक डबल एमडी डॉक्टर हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं. सम्राट चौधरी के खिलाफ उनको खड़ा किया गया है. जनवरी से कैंडिडेट चुनने के लिए प्रक्रिया तय हुई थी, 12 हजार लोगों ने आवेदन दिया था. मेरे नाम से राघोपुर से लोगों ने आवेदन दे दिया था. मेरे चुनाव न लड़ने का फैसला इस बात पर था कि समय नहीं है. अगर राघोपुर जाएंगे तो दूसरी जगह देने के लिए समय नहीं होगा. अगर दो दिन चार दिन रह जाता तो दूसरी जगह नहीं जा सकता. जो लोग हमारे भरोसे आकर चुनाव लड़ रहे हैं, अगर उनको छोड़कर चुनाव लड़ने जाऊंगा तो उनके लिए सही नहीं होगा.

"केजरीवाल की तरह राजनीति नहीं करता"

प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं अरविंद केजरीवाल की तरह राजनीति नहीं करता हूं, बिहार के सीएम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ रहे होते तो लोग कहते हैं पिछड़ों के नेता को हराने के लिए लड़ रहे हैं.

प्रशांत किशोर ने कहा कि 243 सीटों पर हमने उम्मीदवार उतारे थे, 4 लोग बीजेपी में चले गए. 1 और चले गए. फिलहाल हम 238 सीटों पर लड़ रहे हैं. इनमें से 160 से 170 सीटों पर त्रिकोणीय लड़ाई होगी. ये तय मान लीजिए.

Prashant Kishor, Samrat Chaudhary, NDTV PowerPlay Bihar
