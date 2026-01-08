विज्ञापन
विशेष लिंक

तेजस्वी यादव की छुट्टी खत्म, उत्तराखंड में दोस्त की शादी में लिया हिस्सा, कई दिग्गज नेता भी थे साथ

चुनाव नतीजों के बाद तेजस्वी यादव बीच सत्र में ही सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए थे, जिसे लेकर राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं थीं. अब उनके भारत लौटने के बाद पार्टी की आगामी रणनीति को लेकर हलचल तेज हो गई है.

Read Time: 2 mins
Share
तेजस्वी यादव की छुट्टी खत्म, उत्तराखंड में दोस्त की शादी में लिया हिस्सा, कई दिग्गज नेता भी थे साथ
  • विधानसभा चुनाव के बाद लंबे समय तक सार्वजनिक रूप से नज़र न आने के बाद अब तेजस्वी यादव भारत लौट आए हैं
  • तेजस्वी ने विदेश में नए साल बिताने के बाद उत्तराखंड में अपने सहयोगी शारिक़ुल बारी की शादी में हिस्सा लिया
  • शादी समारोह में आरजेडी के कई वरिष्ठ नेता और सांसद भी मौजूद थे
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
पटना:

बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद लंबे समय तक सार्वजनिक गतिविधियों से दूर रहे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अब भारत लौट आए हैं. विदेश में क्रिसमस और नए साल का अवकाश बिताने के बाद तेजस्वी यादव उत्तराखंड पहुंचे, जहां उन्होंने अपने करीबी सहयोगी शारिक़ुल बारी की शादी में शिरकत की. यह शादी 7 जनवरी को उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट में संपन्न हुई. शारिक़ुल बारी को तेजस्वी यादव की कोर टीम का अहम सदस्य माना जाता है और बिहार चुनाव के दौरान वे लगातार तेजस्वी के साथ नजर आए थे.

इस समारोह में तेजस्वी यादव के साथ आरजेडी सांसद संजय यादव और उनके करीबी रमीज नेमत ख़ान भी मौजूद थे. इसके अलावा आरजेडी विधायक ओसामा साहब, एमएलसी कारी शोएब, पार्टी प्रवक्ता शक्ति यादव और वरिष्ठ नेता भोला यादव की भी उपस्थिति देखी गई.

Latest and Breaking News on NDTV

गौरतलब है कि चुनाव नतीजों के बाद तेजस्वी यादव बीच सत्र में ही सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए थे, जिसे लेकर राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं थीं. अब उनके भारत लौटने के बाद पार्टी की आगामी रणनीति को लेकर हलचल तेज हो गई है.

सूत्रों के मुताबिक, तेजस्वी यादव 9 जनवरी को पटना वापस लौट सकते हैं. पटना पहुंचने के बाद वे नए साल में पार्टी को फिर से मजबूत करने की रणनीति पर काम करेंगे. साथ ही बिहार की जनता के बीच जाकर जनसंपर्क अभियान तेज करने और राज्य सरकार को घेरने की नई कार्ययोजना भी तैयार की जाएगी.  नए साल में तेजस्वी यादव एक बार फिर पूरी तरह सक्रिय राजनीति में लौटते नजर आएंगे, जिस पर अब सभी की निगाहें टिकी हुई हैं.

ये भी पढ़ें: - 10 मिनट में डिलीवरी, इंसान हैं हम.... हैदराबाद में 25 साल के डिलीवरी बॉय की मौत पर गिग वर्कर्स का फूटा गुस्सा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Tejashwi Yadav, Bihar Assembly Elections
Get App for Better Experience
Install Now