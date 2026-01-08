तेजस्वी यादव की छुट्टी खत्म, उत्तराखंड में दोस्त की शादी में लिया हिस्सा, कई दिग्गज नेता भी थे साथ

बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद लंबे समय तक सार्वजनिक गतिविधियों से दूर रहे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अब भारत लौट आए हैं. विदेश में क्रिसमस और नए साल का अवकाश बिताने के बाद तेजस्वी यादव उत्तराखंड पहुंचे, जहां उन्होंने अपने करीबी सहयोगी शारिक़ुल बारी की शादी में शिरकत की. यह शादी 7 जनवरी को उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट में संपन्न हुई. शारिक़ुल बारी को तेजस्वी यादव की कोर टीम का अहम सदस्य माना जाता है और बिहार चुनाव के दौरान वे लगातार तेजस्वी के साथ नजर आए थे.

इस समारोह में तेजस्वी यादव के साथ आरजेडी सांसद संजय यादव और उनके करीबी रमीज नेमत ख़ान भी मौजूद थे. इसके अलावा आरजेडी विधायक ओसामा साहब, एमएलसी कारी शोएब, पार्टी प्रवक्ता शक्ति यादव और वरिष्ठ नेता भोला यादव की भी उपस्थिति देखी गई.

गौरतलब है कि चुनाव नतीजों के बाद तेजस्वी यादव बीच सत्र में ही सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए थे, जिसे लेकर राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं थीं. अब उनके भारत लौटने के बाद पार्टी की आगामी रणनीति को लेकर हलचल तेज हो गई है.

सूत्रों के मुताबिक, तेजस्वी यादव 9 जनवरी को पटना वापस लौट सकते हैं. पटना पहुंचने के बाद वे नए साल में पार्टी को फिर से मजबूत करने की रणनीति पर काम करेंगे. साथ ही बिहार की जनता के बीच जाकर जनसंपर्क अभियान तेज करने और राज्य सरकार को घेरने की नई कार्ययोजना भी तैयार की जाएगी. नए साल में तेजस्वी यादव एक बार फिर पूरी तरह सक्रिय राजनीति में लौटते नजर आएंगे, जिस पर अब सभी की निगाहें टिकी हुई हैं.

ये भी पढ़ें: - 10 मिनट में डिलीवरी, इंसान हैं हम.... हैदराबाद में 25 साल के डिलीवरी बॉय की मौत पर गिग वर्कर्स का फूटा गुस्सा