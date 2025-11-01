बिहार में बीजेपी अपने दम पर कब बनाएगी सरकार? अमित शाह ने क्या दिया जवाब

बिहार चुनाव की सियासी सरगर्मी के बीच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने NDTV पावर प्ले के मंच से अपनी रखी. इस मौके पर अमित शाह ने बिहार में बीजेपी अपने बल पर चुनाव कब लड़ेगी के सवाल पर कहा कि यूपी में 2017 में 325 सीटें आई थी फिर भी हम 2022 में अपने साथियों के साथ ही लड़े. हम राजनीतिक रूप से ताकतवर हुए हैं ये जरूरी नहीं है. हमारे लिए जरूरी है अपने साथियों के साथ चलना है. ये बीजेपी की पुरानी नीति है. हम सभी को साथ लेकर आगे बढ़ने की राजनीति पर विश्वास करते हैं.

अमित शाह ने कहा कि इस बार के चुनाव में हम 160 के आसपास सीटे जीतेंगे. बाकि सीटें दूसरे दलों में बटेंगी. जैसा माहौल बना है उसके तहत एनडीए गठबंधन 160 के आसपास सीट जीतकर आएगा, ये अभी पक्का लग रहा है. अमित शाह ने कहा कि हर चुनाव एक अपना डायनमिक्स होता है. कोई चुनाव सरल नहीं होता है. जनता के सामने पांच साल जो सरकार चलाई है उसका हिसाब रखना होता है. जनता इसपर विश्वास करे, अपनी बात ऐसे पहुंचाना पड़ता है. बीजेपी के लिए चुनाव सिर्फ एमएलए और एमपी बनाने के लिए नहीं है. ये चुनाव हमारे लिए लोगों तक अपनी विचारधारा को पहुंचाने और अच्छे लोगों को जीताने के लिए होता है. हम हर चुनाव को गंभीरता से लेते हैं.



उन्होंने इस मौके पर नीतीश कुमार को लेकर पूछे गए सवाल पर बोला कि बिहार में हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है. मैं फिर से एक बार स्पष्ट करता हूं कि नीतीश ही मुख्यमंत्री हैं और चुनाव जीतने के बाद भी वही रहेंगे. अमित शाह ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री का चयन एक संवैधानिक प्रक्रिया है, जिसमें विधायक तय करते हैं, लेकिन एनडीए पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि नेतृत्व नीतीश कुमार का ही रहेगा.