NDTV PowerPlay: रोजगार से लेकर बिहार सीएम फेस तक... जानें अमित शाह की 10 सबसे बड़ी बातें

गृहमंत्री अमित शाह ने शनिवार को NDTV PowerPlay में अपनी राय रखी. इस दौरान उन्होंने बिहार में रोजगार से लेकर प्रदेश की कानून व्यवस्था, महागठबंधन के नौकरी वायदे, सीएम नीतीश की सेहत, बिहार सीएम फेस, दुलारचंद की हत्या पर अपने विचार रखे. आइए बताते हैं एनडीटीवी पावरप्ले में गृहमंत्री अमित शाह के 10 सबसे बड़े कोट्स-