NDTV PowerPlay: रोजगार से लेकर बिहार सीएम फेस तक... जानें अमित शाह की 10 सबसे बड़ी बातें

एनडीटीवी पावरप्ले में गृहमंत्री अमित शाह ने बिहार विधानसभा चुनाव के कई मुद्दों पर अपनी राय रखी.

  • गृहमंत्री अमित शाह ने NDTV PowerPlay कार्यक्रम में बिहार की कानून व्यवस्था और रोजगार पर अपने विचार व्यक्त किए
  • उन्होंने महागठबंधन के नौकरी देने के वादों को लेकर संदेह जताया और वास्तविक स्थिति पर प्रश्न उठाए
  • अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सेहत के बारे में जानकारी दी
गृहमंत्री अमित शाह ने शनिवार को NDTV PowerPlay में अपनी राय रखी. इस दौरान उन्होंने बिहार में रोजगार से लेकर प्रदेश की  कानून व्यवस्था, महागठबंधन के नौकरी वायदे, सीएम नीतीश की सेहत, बिहार सीएम फेस, दुलारचंद की हत्या पर अपने विचार रखे. आइए बताते हैं एनडीटीवी पावरप्ले में गृहमंत्री अमित शाह के 10 सबसे बड़े कोट्स-

