NDTV PowerPlay के मंच पर तेजस्वी यादव के सवाल पर क्यों गरमा गए पप्पू यादव, जानिए क्या बोले?

NDTV PowerPlay के मंच पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव, तेजस्वी के सवालों पर बिफर गए. उन्होंने मंच पर साफ कहा कि तेजस्वी यादव विरासत में दो बार डिप्टी सीएम बन गए हैं. वहीं, उन्होंने आरजेडी और तेजस्वी यादव का नाम लिए बिना कहा कि वह राहुल गांधी और कांग्रेस और महागठबंधन के मुद्दों पर चुनाव प्रचार करते हैं. उन्होंने कहा, "बिहार में राहुल गांधी के ही मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा है.

तेजस्वी यादव को सीएम फेस बनाने के सवाल पर पप्पू यादव ने NDTV PowerPlay के मंच पर कहा, "अच्छा मुझे एक बात बताइए, पहले सब लोग कहते हैं 'भाग' से ज़्यादा भगवान की कृपा से कुछ भी नहीं होती है. तो उसमें पप्पू यादव न भाग में है, न भगवान में है, न कृपा में है. दूसरी चीज जब महागठबंधन ने एक निर्णय ले लिया कि हमें हर परिस्थिति में एक ओबीसी तेजस्वी जी हों या अत्यंत पिछड़ी जाति में हों या एक एससी-एसटी में हों और एक माइनॉरिटीज़ में हों. ये तीन डिप्टी सीएम हमें बनाना है."



जाति धर्म पर क्या बोले पप्पू?

पप्पू यादव ने कहा कि बिहार की राजनीति को जाति धर्म के आईने से नहीं देखना चाहिए. उन्होंने कहा, "बिहार की राजनीति को हमेशा विकास के आइने पर और विकास मॉडल देखना हो तो आप पूर्णिया को देख लीजिए. आप हमारे इलाके को, हमारे घर को देख लीजिए."



रोजगार और परीक्षा के सवाल पर

पूर्णिया सांसद पप्पू यादव बोले, "विकास पे ही बात करिएगा न. आप यूपीएससी पर बात नहीं करते, बीपीएससी पर बात नहीं करते, सीसैट पर बात नहीं करते हैं, एसएससी पर बात नहीं करते हैं. आप, आप जब चुनाव आता है, जब इतना पेपर क्वेश्चन लीक आउट होता है, नियोजित और संविदा की बात नहीं करते हैं. आप बात करते हैं ₹300 दे दो. आप बात करते हैं ₹200 बढ़ा दो."



स्टार कैंपेनर के सवाल पर

पप्पू यादव ने कहा, "मैं झारखंड और दिल्ली में स्टार कैंपेनर था. बिहार में भी हूं. मैं पांचों साल काम करता हूं. हवा से पहले मैं लोगों के पास पहुंच जाता हूं. सरकार सोई रहती है और मैं 12 बजे तक पूरा बिहार घूम कर आ जाता हूं. हमें बिहार को दुनिया का नंबर वन राज्य बनाना है."