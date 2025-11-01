विज्ञापन
विशेष लिंक

आप गड्डी दिखाते हैं, लेकिन निकालते एक नोट हैं.. NDTV PowerPlay में सवाल पर पप्पू यादव क्या बोले

स्टार कैंपेनर के सवाल पर पप्पू यादव ने कहा, "मैं झारखंड और दिल्ली में स्टार कैंपेनर था. बिहार में भी हूं. मैं पांचों साल काम करता हूं. हवा से पहले मैं लोगों के पास पहुंच जाता हूं. सरकार सोई रहती है और मैं 12 बजे तक पूरा बिहार घूम कर आ जाता हूं. हमें बिहार को दुनिया का नंबर वन राज्य बनाना है."

Read Time: 3 mins
Share
आप गड्डी दिखाते हैं, लेकिन निकालते एक नोट हैं.. NDTV PowerPlay में सवाल पर पप्पू यादव क्या बोले
  • पप्पू यादव ने चुनाव आयोग के नोटिस पर कहा कि वे गरीबों को रोजगार और सहायता देने के लिए पैसा बांटते हैं.
  • उन्होंने बताया कि बाढ़ प्रभावित गांवों में उन्होंने हजारों लोगों को भोजन और वित्तीय मदद उपलब्ध कराई है.
  • पप्पू यादव ने महागठबंधन की रणनीति का जिक्र करते हुए तीन डिप्टी सीएम की नियुक्ति का महत्व बताया.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

पप्पू यादव का अलग अंदाज है. NDTV PowerPlay के मंच पर पहुंचे तो कभी गुस्साए तो कभी गुनगुनाए. कभी चिल्लाए तो कभी हंसाए. इसी बीच एंकर ने पूछा कि कई लोग कहते हैं आप गड्डी दिखाते हैं, लेकिन निकालते एक नोट हैं... इस पर पप्पू यादव ने दिलचस्प जवाब दिया.

गड्डी दिखा देंगे तो

पप्पू यादव ने कहा कि अभी आपको गड्डी दिखा देंगे तो चुनाव आयोग हमसे सवाल पूछेगा. फिर अपने साथ आए लोगों से पूछने लगे कि पैसा लाए हो ना... एंकर ने कहा कि यहां भी बांटिएगा क्या... तो बोले कि बुरा नहीं मानिएगा. जितना मर्डर हुआ ना और जितनी बड़ी घटना घटी, यहीं पर डेली एक करोड़ का खाना खिलाते थे हम. एक लाख रुपया, 50 हजार रुपये से कम किसी भी परिवार को कम नहीं देते, क्योंकि उसको रोजगार करने के लिए मैं देता हूं. अब बाढ़ में कोई तीन दिन से खाना नहीं खाया. अभी हम गए वैशाली, एक पूरा गांव कट गया, खाना नहीं खा रहा था, वहां तीन हजार-दो हजार मैंने मदद की. भैया 3 दिनों से किसी के बच्चे भूखे हैं, पप्पू यादव ने मदद कर दी और क्या हमको 2 लाख की औकात नहीं है क्या, क्या हमारी 2 लाख की तनख्वाह नहीं है क्या, आप हमको नोटिस भेज रहे हो. आपको बता दें कि पप्पू यादव को नोट बांटने के कारण चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है.

एक नोट वाला वीडियो

एक नोट और गलत तरीके से नोट बांटने की वजह से एक्स पर पप्पू यादव को काफी ट्रोल भी किया जाता रहा है.पूरी खबर यहां पढ़ें-पप्पू यादव नोट बांटने पर विवाद में आए, एक्स पर Video डाल यूजर्स ने उठाए सवाल

तेजस्वी यादव को सीएम फेस बनाने के सवाल पर पप्पू यादव ने NDTV PowerPlay के मंच पर कहा, "अच्छा मुझे एक बात बताइए, पहले सब लोग कहते हैं 'भाग' से ज़्यादा भगवान की कृपा से कुछ भी नहीं होती है. तो उसमें पप्पू यादव न भाग में है, न भगवान में है, न कृपा में है. दूसरी चीज जब महागठबंधन ने एक निर्णय ले लिया कि हमें हर परिस्थिति में एक ओबीसी तेजस्वी जी हों या अत्यंत पिछड़ी जाति में हों या एक एससी-एसटी में हों और एक माइनॉरिटीज़ में हों. ये तीन डिप्टी सीएम हमें बनाना है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Pappu Yadav, Pappu Yadav Funny Video, Pappu Yadav Funny Comments, Pappu Yadav Ndtv Powerplay, Pappu Yadav On Cash Distribution
Get App for Better Experience
Install Now