आप गड्डी दिखाते हैं, लेकिन निकालते एक नोट हैं.. NDTV PowerPlay में सवाल पर पप्पू यादव क्या बोले

पप्पू यादव का अलग अंदाज है. NDTV PowerPlay के मंच पर पहुंचे तो कभी गुस्साए तो कभी गुनगुनाए. कभी चिल्लाए तो कभी हंसाए. इसी बीच एंकर ने पूछा कि कई लोग कहते हैं आप गड्डी दिखाते हैं, लेकिन निकालते एक नोट हैं... इस पर पप्पू यादव ने दिलचस्प जवाब दिया.

गड्डी दिखा देंगे तो

पप्पू यादव ने कहा कि अभी आपको गड्डी दिखा देंगे तो चुनाव आयोग हमसे सवाल पूछेगा. फिर अपने साथ आए लोगों से पूछने लगे कि पैसा लाए हो ना... एंकर ने कहा कि यहां भी बांटिएगा क्या... तो बोले कि बुरा नहीं मानिएगा. जितना मर्डर हुआ ना और जितनी बड़ी घटना घटी, यहीं पर डेली एक करोड़ का खाना खिलाते थे हम. एक लाख रुपया, 50 हजार रुपये से कम किसी भी परिवार को कम नहीं देते, क्योंकि उसको रोजगार करने के लिए मैं देता हूं. अब बाढ़ में कोई तीन दिन से खाना नहीं खाया. अभी हम गए वैशाली, एक पूरा गांव कट गया, खाना नहीं खा रहा था, वहां तीन हजार-दो हजार मैंने मदद की. भैया 3 दिनों से किसी के बच्चे भूखे हैं, पप्पू यादव ने मदद कर दी और क्या हमको 2 लाख की औकात नहीं है क्या, क्या हमारी 2 लाख की तनख्वाह नहीं है क्या, आप हमको नोटिस भेज रहे हो. आपको बता दें कि पप्पू यादव को नोट बांटने के कारण चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है.

एक नोट वाला वीडियो

Pappu Yadav is distributing Rs 100 notes & look how he is doing it- as if giving to beggars -Yet thinking he is doing a great act pic.twitter.com/BjvjOrm2Hr — Rosy (@rose_k01) August 11, 2025

तेजस्वी यादव को सीएम फेस बनाने के सवाल पर पप्पू यादव ने NDTV PowerPlay के मंच पर कहा, "अच्छा मुझे एक बात बताइए, पहले सब लोग कहते हैं 'भाग' से ज़्यादा भगवान की कृपा से कुछ भी नहीं होती है. तो उसमें पप्पू यादव न भाग में है, न भगवान में है, न कृपा में है. दूसरी चीज जब महागठबंधन ने एक निर्णय ले लिया कि हमें हर परिस्थिति में एक ओबीसी तेजस्वी जी हों या अत्यंत पिछड़ी जाति में हों या एक एससी-एसटी में हों और एक माइनॉरिटीज़ में हों. ये तीन डिप्टी सीएम हमें बनाना है.