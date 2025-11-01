NDTV पावरप्ले मंच पर पीके का लिखित वादा-न चुनाव से पहले गठबंधन, न चुनाव बाद

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर NDTV PowerPlay के मंच पर नजर आए. चुनाव बाद के समीकरणों के सवाल पर प्रशांत किशोर ने सादे कागज पर लिखकर दिया कि वो न चुनाव से पहले गठबंधन करेंगे और न परिणाम के बाद करेंगे. दरअसल, NDTV पावरप्‍ले बिहार के मंच पर NDTV के सीईओ और एडिटर-इन-चीफ राहुल कंवल ने प्रशांत किशोर से कहा कि आप लिखकर दीजिए कि अगर आप किंगमेकर की स्थिति में रहे तो कहीं जाएंगे नहीं. इस पर प्रशांत किशोर ने कहा कि बिल्कुल नहीं जाएंगे.

एमएलए भाग जाएगा तो...

प्रशांत किशोर ने कहा, मैं आपको बिल्कुल आश्वस्त करता हूं कि न चुनाव से पहले गठबंधन और न चुनाव के बाद गठबंधन. हां, ये जरूर संभव है कि अगर इतने नंबर आ जाएं कि मेरी पार्टी के बगैर सरकार न बन सके तो लोग भाग जाएंगे, ये भी मैं जानता हूं कि मैं उनको रोक नहीं पाऊंगा. मुझे इस बात का बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है कि ऐसी स्थिति में मैं रोक पाऊंगा. ये जो देश की स्थिति है और ये कोई नई बात नहीं है. आप जरा कांशीराम जी का जर्नी देख लीजिए. एक बार नहीं 10 बार उनकी पार्टी को तोड़ा गया. प्रशांत किशोर नहीं जाएंगे. एमएलए भाग जाएगा तो आप कहेंगे कि आप ही भेज दिए.

प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूं कि मेरा कैंडिडेट ठीक है. मगर अगर इतना हो गया कि जन सुराज के ही एमएलए से सरकार बननी है तो आप निश्चित जानिए कि प्रशांत किशोर को कोई नहीं पूछेगा, वो सारे एमएलए या तो खुद ही भाग जाएंगे या उसको सरकार खरीद कर ले जाएगी.

क्या अपने उम्मीदवारों पर भरोसा नहीं

जब राहुल कंवल ने उनसे पूछा कि क्या आपको अपने उम्मीदवारों पर भरोसा नहीं है तो प्रशांत किशोर ने कहा कि मेरे छोड़िए, क्या शिवसेना को अपने एमएलए पर भरोसा नहीं था, क्या कर्नाटक वालों को एमएलए पर कॉन्फिडेंस नहीं था, भैया! लक्ष्मी का आंच इतना है और सीबीआई का डर इतना है कि सरकार उठाकर ले जाती है तो क्या कीजिएगा.

राहुल कंवल ने इस पर कहा कि तो फिर आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं तो प्रशांत किशोर ने कहा कि चुनाव लड़ रहे हैं कि जनता इतना जनादेश दे कि ये स्थिति आए ही नहीं, लेकिन मैं इस बात की गारंटी नहीं ले सकता हूं. गारंटी इसलिए नहीं ले सकता हूं कि किस पार्टी के एमएलए नहीं भागे. अगर आम आदमी पार्टी के भी 10 विधायकों के भागने से दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन जाती तो जरूर भाग जाते. वहां बीजेपी के 8 विधायक थे और आप के 62 विधायक. इसलिए नहीं टूटे. अगर कल जन सुराज के 30 विधायक जीत गए और उन्हीं से सरकार बननी है तो प्रशांत किशोर अपने आप को फांसी भी लगा लें तो क्या वो 30 हमारा बात मानेंगे. हम ये कह सकते हैं कि हम अपने प्रयास, अपनी ईमानदारी और अपनी शुद्धता में कमी नहीं लाएंगे. कार्यक्रम के अंत में प्रशांत किशोर ने इसी बात को लिखकर भी दिया.