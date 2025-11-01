विज्ञापन
बिहार में विकास की बयार... आज तीन-तीन एयरपोर्ट, NDTV पावरप्‍ले के मंच पर बोले मनोज तिवारी

बीजेपी नेता ने कहा कि महागठबंधन में देखिए राजद कांग्रेस को हरा रही है और कांग्रेस राजद को हरा रही है. आप देखिए कि 15 सीट वाले को डिप्टी सीएम का पद ऑफर किया गया है और 60 सीट वाली कांग्रेस को कुछ नहीं दिया गया.

NDTV PowerPlay के मंच पर बीजेपी नेता मनोज तिवारी पहुंचे तो राजनीति के साथ सुरों की सरगम भी सुनाई दी. उन्होंने नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए सरकार के कामकाज की तारीफ की. उन्होंने कहा कि बिहार में विकास की बयार है. आज तीन-तीन एयरपोर्ट बिहार में हैं. मनोज तिवारी ने नीतीश कुमार को लेकर एक गीत का मुखड़ा भी सुनाया-जिअ हो बिहार का लाला...

मनोज तिवारी ने कहा कोई बिहार का दुश्मन ही होगा जो ऐसा कहेगा कि बिहार में विकास नहीं हुआ है. मैं उस बिहार का रहने वाला हूं कि जहां पहले ये कोई नहीं सोचता था कि मखाने का व्यापार हो सकता है. इसी बिहार में आज तीन एयरपोर्ट हैं. बिहार की धरती किसी को पराया नहीं समझती है. तेजस्वी यादव पर कटाक्ष करते हुए मनोज तिवारी ने गीत गाकर कहा कि जो अपने घर को नहीं संभाल सकता, वो बिहार को कैसे संभालेगा.

पलायन पर क्या बोले

मनोज तिवारी ने कहा कि बिहार को लेकर हम लोग गीत गाते थे. वहां की सड़कें, वहां की समस्याएं और अब क्या स्थिति है. बिहार में अब बस एक ही समस्या है पलायन की. हम लोग इस कोशिश में हैं कि किसी को मजबूरी में बिहार न छोड़ना पड़े. शौकिया कमाने जाना है तो उसके लिए तो पूरी दुनिया है. जहां जाओ छा जाओ. अब तक नीतीश कुमार ने बिहार का बजट ठीक किया है. नौकरी अब इसीलिए देने का वादा किया गया है. धीरे-धीरे बिहार में काम मिलने लगा है. यही कारण है कि अब लोग लौट रहे हैं. कैमूर के अपने गांव अतरौलिया के बारे भी उन्होंने बताया. उन्होंने कहा कि पटना से पहले गांव जाने में बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन अब आना-जाना आसान हो गया है.

कानून व्यवस्था पर क्या बोले

बीजेपी नेता ने कहा कि महागठबंधन में देखिए राजद कांग्रेस को हरा रही है और कांग्रेस राजद को हरा रही है. आप देखिए कि 15 सीट वाले को डिप्टी सीएम का पद ऑफर किया गया है और 60 सीट वाली कांग्रेस को कुछ नहीं दिया गया. उसको भी तो कुछ देखना चाहिए. मनोज तिवारी ने पूछा गया कि क्या प्रशांत किशोर ईमानदार आदमी हैं तो उन्होंने जवाब में नहीं जवाब दिया. इसी तरह उन्होंने माना कि बिहार में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है. उन्होंने ये भी माना कि बीजेपी को मुसलमानों का वोट चाहिए. बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने कहा कि अब काफी सुधार हुआ है. बिहार में शराबबंदी कानून पर उन्होंने कहा कि अपराधी हर व्यवस्था का तोड़ निकाल लेते हैं, मगर उसमें कुछ चेंज होना चाहिए.

