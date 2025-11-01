विज्ञापन
विशेष लिंक

नीतीश, चिराग, 10वीं पास,नचनिया... NDTV PowerPlay में तीखे सवालों पर सम्राट चौधरी के जवाब

सम्राट चौधरी ने NDTV PowerPlay के मंच पर कहा कि बिहार में विकास हर ओर दिखता है. पहले 2000 बिहार में हाई स्कूल थे मगर अब 10,000 से ज्यादा स्कूल हैं. 

Read Time: 3 mins
Share
  • बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि बीजेपी ने हमेशा बिहार के हित में महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं.
  • सम्राट चौधरी ने बताया कि लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों को बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया था.
  • सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में सुशासन है और विकास हो रहा है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

NDTV PowerPlay के मंच पर बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने कहा कि बीजेपी हमेशा से बिहार हित में फैसले करते रही है. बीजेपी ने ही लालू यादव को 1990 में बनाया था. संघ के कार्यालय में जाकर उनको समर्थन मांगना पड़ा था. नीतीश कुमार को भी बीजेपी ने ही मुख्यमंत्री बनाया. बिहार के हित के लिए उन्हें बनाया गया. 2020 में भी नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनने से मना कर दिया था, फिर पीएम मोदी ने उन्हें बिहार के हित में सीएम बनाया. बिहार के सीएम का बदलाव नीतीश कुमार की इच्छा से ही होगा. बिहार में विकास हर ओर दिखता है. पहले 2000 बिहार में हाई स्कूल थे मगर अब 10,000 से ज्यादा स्कूल थे.

अपने पिता के बयान पर 

अपने पिता के बयान पर सम्राट चौधरी ने कहा कि मेरे पिता ने 2016 में संन्यास ले लिया था. उनका बयान व्यक्तिगत था.  मैं 10 साल से बीजेपी के साथ काम कर रहा हूं. यहां विचारधारा से काम होता है.

मोकामा मर्डर और जंगलराज का अंतर

जंगलराज उसे कहते हैं, जब अपहरण कर सीएम ऑफिस ले जाया जाता हो. एनडीए में प्रशासन अपना काम करता है. मोकामा में जो भी शामिल है, पुलिस उसे गिरफ्तार करेगी. प्रशांत किशोर की पार्टी पर बोले कि जिस पार्टी का सिद्धांत ही नहीं है, उसके लोग ही छोड़कर जा रहे हैं.  

नीतीश कुमार पर

नीतीश कुमार पर बोले कि नीतीश ही है कि सुशासन है. वरना कांग्रेस ने 40 साल लूटा तो लालू ने 15 साल. नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का परिवार राजनीति में नहीं है, उनके लिए राज्य और देश ही परिवार है.

रियल सम्राट कब बनेंगे

रियल में सम्राट कब बन पाएंगे पर कहा कि बीजेपी ही ऐसी पार्टी है, जहां किसी को पता नहीं है कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा. आरजेडी और सपा का सबको पता होगा, मगर बीजेपी का नहीं. बीजेपी लोकतांत्रिक पार्टी है. जो बनने वाला होगा, उसको भी पता नहीं होगा.

अपनी डिग्री पर सम्राट चौधरी

अपनी डिग्री पर बोले कि कोई चीज सार्वजनिक है तो फिर उस पर क्या बताना. एफिडेविड दिया हुआ है. लोगों ने कहा कि चैलेंज करेंगे तो गए क्यों नहीं. कोई व्यक्ति रोज ये सवाल उठाता है तो क्या जवाब दूं. कुछ छुपाया हो तो जवाब दूं. 

खेसारी लाल को नचनिया कहने पर

खेसारी लाल को नचनिया कहने पर कहा कि ये कोई मुद्दा नहीं है. कलाकार हैं, बिहार का गौरव हैं. खेसारी लाल बिहार के कलाकार हैं इसमें दोमत नहीं है.

वंशवाद पर सम्राट चौधरी

वंशवाद पर कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता रहूं यही बड़ी बात है. वंशवाद पर बोले कि मेरे माता-पिता अब राजनीति में नहीं हैं. मगर लालू यादव के परिवार में देखि लीजिए कितने लोग अभी पद पर हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Samrat Choudhary, Samrat Choudhary Ndtv Powerplay, NDTV PowerPlay Bihar, Samrat Choudhary On Bihar Cm Change
Get App for Better Experience
Install Now