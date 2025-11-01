विज्ञापन
विशेष लिंक

जाति-धर्म देखकर बांटे टिकट? बिहार चुनाव में PK का 'पावर प्ले' क्या है?

जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने NDTV 'पावर प्ले – बिहार' के मंच पर कहा सभी काबिल लोगों को टिकट दिया गया है. सभी वर्गों को जो वादा किया गया था, उनको उनकी संख्या के हिसाब से भागीदारी दी गई है.

Read Time: 2 mins
Share
जाति-धर्म देखकर बांटे टिकट? बिहार चुनाव में PK का 'पावर प्ले' क्या है?
कोई भी व्यक्ति जाति को मिटा तो नहीं सकता है: प्रशांत किशोर
पटना:

जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने NDTV 'पावर प्ले – बिहार' के मंच पर कहा बिहार में जाति की बात पूर्वाग्रह है, जो 26 फीसदी लोगों ने एनडीए और महागठबंधन को वोट नहीं दिया तो वो भी किसी जाति के तो होंगे... वो 26 फीसदी कौन हैं? जिन्होंने इस जाति को वोट नहीं दिया. आपने से बना दिया कि सारे माई ने लालू जी को वोट दिया तो लालू यादव का वोट प्रतिशत तो काफी ज्यादा होना चाहिए. प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि मुझे जाति राजनीति को ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, हर दौर में कुछ लोग जाति की राजनीति करते हैं. जनसुराज के 240 लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो भी किसी जाति के हैं. आप जाति की राजनीति करें या न करें. हम कुछ भी सोचकर टिकट दें. आप उसमें से कुछ न कुछ तो निकालेंगे. कोई भी व्यक्ति जाति को मिटा तो नहीं सकता है. कोई ये नहीं कह सकता है कि प्रशांत ब्राह्मणों के नेता हैं. ये कोई इल्जाम नहीं लगाएगा कि हमलोग जाति की राजनीति कर रहे हैं. 

प्रशांत किशोर ने आगे कहा भागीदारी को लेकर जब कोई फैसला करेंगे समाज के पांचों वर्ग सामान्य, ओबीसी, ईबीसी, मुस्लिम और दलित, उनकी संख्या के अनुसार भागीदारी दी जाएगी. सभी काबिल लोगों को टिकट दिया जाएगा. सभी वर्गों को जो वादा किया गया था, उनको उनकी संख्या के हिसाब से भागीदारी दी गई है. सही लोग 243 नहीं है न उसकी संख्या उससे ज्यादा है. जब आप लोगों का चुनाव कर रहे हैं उस समूह से जिस सामाज में जितनी संख्या है उसको उतनी संख्या दी जाए.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
NDTV Power Play, Bihar Jan Suraj Party, Prashant Kishor, Bihar Election
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com