कन्हैया कुमार ने कहा कि आप जाकर देख लीजिए कि जहां चिराग पासवान की एलजेपीआर चुनाव लड़ रही है, वहां जेडीयू के कार्यकर्ता एलजेपीआर के उम्मीदवार को वोट देंगे क्या.

कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने बताया फ्रैंडली फाइट वाली सीटों पर कौन जीतेगा, बताया 11 नवबंर के बाद क्या होगा
पटना:

कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार ने कहा है कि बिहार में जिन 11 सीटों पर महागठबंधन में शामिल दल आपस में फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं, वहां भी महागठबंधन में शामिल कोई दल ही जीतेगा. कन्हैया शनिवार को पटना में एनडीटीवी की ओर से आयोजित 'पावर प्ले'कार्यक्रम में बातचीत कर रहे थे. उन्होंने कहा कि बिहार की जनता में बदलाव की ललक है और 14 के बाद बिहार में महागठबंधन के सरकार बनेगी. 

कितनी सीटों पर है महागठबंधन की फ्रेंडली फाइट

दरअसल बिहार की 11 सीटों पर महागठंबंधन में शामिल दलों में ही आपस में लड़ाई है. सीट बंटवारे में इन सीटों पर कोई आम सहमति नहीं बन पाई थी.इससे यह स्थिति पैदा हुई है. कन्हैया कुमार ने कहा कि इस चुनाव में हमारे लिए संख्या नहीं सहयोग महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा कि फ्रेंडली फाइट वाली सीटों पर भी जनता बीजेपी को हराने वाले महागठबंधन में शामिल किसी दल के उम्मीदवार को ही वोट देगी. उन्होंने कहा कि बाकी की सीटों पर हम सहयोग से लड़ रहे हैं.

कांग्रेस नेता ने कहा कि बीजेपी वाला एनडीए भी 300 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है. उन्होंने कहा कि आप जाकर देख लीजिए कि जहां चिराग पासवान की एलजेपीआर चुनाव लड़ रही है, वहां जेडीयू के कार्यकर्ता एलजेपीआर के उम्मीदवार को वोट देंगे क्या.उन्होंने कहा कि 11 नवंबर के बाद क्या हो जाएगा, वह कोई नहीं जानता है. उनन्होंने कहा कि जनता के मन में बदलाव की भावना है, उसे सही विकल्प की तलाश है और वो विकल्प हम देंगे.

कब और कहां से चुनाव लड़ेंगे कन्हैया कुमार

इस चुनाव में महागठबंधन कितनी सीटें जीतेगा इस सवाल पर कन्हैया ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया. उन्होंने कहा कि अगर जनता इस सरकार से सचमुच खुश हैं तो हमारा नैतिक अधिकार नहीं है वोट मांगने का... लेकिन अगर खुश नहीं है तो सरकार बदल दें,हम बेहतर विकल्प देने को तैयार हैं.कांग्रेस नेता ने कहा कि  इस चुनाव में मुख्य लड़ाई महागठबंधन और एनडीए के बीच हैं.  

बिहार से चुनाव लड़ने के सवाल पर कन्हैया कुमार ने कहा कि पार्टी जहां से कहेगी वहां से चुनाव लड़ लूंगा. अगर पार्टी कहेगी कि अंडमान निकोबार से चुनाव लड़ लो तो मैं वहां से भी चुनाव लड़ लूंगा. 

