1. मेष राशि

उपायः सुबह उठकर 15 मिनट तेज चाल से चलें, इससे मानसिक बेचैनी कम होगी. तांबे के पात्र में रखा पानी पीना पीएं. मसालेदार भोजन की अधिकता से बचें.

शुभ रंग: सिंदूरी लाल और हल्का सुनहरा.

2. वृषभ राशि

उपायः सुबह कुछ मिनट नंगे पैर घास पर चलें. किसी पौधे की देखभाल करें या नया पौधा लगाएं.

शुभ रंग: क्रीम, हल्का हरा और सफेद.

3. मिथुन राशि

उपायः एक समय में एक ही कार्य पूरा करने का लक्ष्य लेकर चलें. हरी सब्जियों और मौसमी फलों को भोजन में शामिल करें.

शुभ रंग: हल्का हरा और हल्का पीला.

4. कर्क राशि

उपायः सुबह उठते ही एक गिलास गुनगुना पानी पिएं. सप्ताह में कुछ समय परिवार के साथ बिना स्क्रीन के बिताएं. किसी बुजुर्ग का सम्मान और सहयोग करें.

शुभ रंग: सफेद, मोती जैसा क्रीम और सिल्वर शेड.

5. सिंह राशि

उपायः बच्चों या विद्यार्थियों की सहायता करना शुभ माना जा सकता है. मीठे पेय पदार्थों की अधिकता से बचें और पर्याप्त जल ग्रहण करें.

शुभ रंग: सुनहरा, नारंगी और गहरा लाल.

6. कन्या राशि

उपायः हल्का और संतुलित भोजन चुनें, विशेषकर हरी सब्जियों को प्राथमिकता दें. किसी पुस्तकालय, शैक्षिक संस्था या विद्यार्थी की सहायता करें.

शुभ रंग: हल्का हरा, जैतूनी हरा और क्रीम.

7. तुला राशि

उपायः अपने कार्यस्थल या घर में ताजे फूल रखें. अनावश्यक विवादों से दूरी बनाकर रखें. पानी का दुरुपयोग करने से बचें.

शुभ रंग: आसमानी नीला, गुलाबी और क्रीम.

8. वृश्चिक राशि

उपायः जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन उपलब्ध कराना शुभ माना जा सकता है. पर्याप्त नींद और नियमित समय पर विश्राम को प्राथमिकता दें.

शुभ रंग: गहरा लाल और चॉकलेटी भूरा.

9. धनु राशि

उपायः सुबह खुली हवा में कुछ समय बिताएं. दिन में कम से कम एक बार लंबी गहरी श्वास का अभ्यास करें.

शुभ रंग: पीला, केसरिया और हल्का नारंगी.

10. मकर राशि

उपायः परिवार के साथ सामूहिक भोजन करें. किसी जरूरतमंद विद्यार्थी की सहायता करना शुभ माना जा सकता है.

शुभ रंग: गहरा हरा, मिट्टी जैसा भूरा और क्रीम.

11. कुंभ राशि

उपायः सुबह दिन की शुरुआत बिना जल्दबाजी के करें. अपने कमरे में अनावश्यक वस्तुओं को हटाकर खुलापन बनाएं.

शुभ रंग: फिरोजी और हल्का बैंगनी.

12. मीन राशि

उपायः पर्याप्त पानी और ताजे फलों का सेवन करें. जरूरतमंद व्यक्ति की गुप्त रूप से सहायता करें.

शुभ रंग: समुद्री हरा, हल्का नीला और मोती जैसा सफेद.