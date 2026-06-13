Rashifal, 13 June 2026: आज यानी 13 जून को चंद्रमा सुबह लगभग 9:30 बजे तक मेष राशि में रहने के बाद धन, ऐश्वर्य और भौतिक सुखों के प्रदाता शुक्र देव की स्थिर राशि वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे. इस ग्रह गोचर से दिन की शुरुआत अद्भुत आत्मविश्वास, त्वरित निर्णय लेने की क्षमता और साहसी कदमों के साथ होगी. वहीं, नौकरी कर रहे लोगों को ऑफिस में अपनी कड़ी मेहनत अपनी मेहनत के बल पर पहचान मिलेगी. वहीं, व्यापार करने वालों के लिए आर्थिक बचत को बढ़ाने का यह सबसे अनुकूल समय साबित होगा. इसी कड़ी में आइए जानते हैं सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन...
Astrology LIVE Updates: सभी 12 राशियों के लिए उपाय और शुभ रंग
1. मेष राशि
उपायः सुबह उठकर 15 मिनट तेज चाल से चलें, इससे मानसिक बेचैनी कम होगी. तांबे के पात्र में रखा पानी पीना पीएं. मसालेदार भोजन की अधिकता से बचें.
शुभ रंग: सिंदूरी लाल और हल्का सुनहरा.
2. वृषभ राशि
उपायः सुबह कुछ मिनट नंगे पैर घास पर चलें. किसी पौधे की देखभाल करें या नया पौधा लगाएं.
शुभ रंग: क्रीम, हल्का हरा और सफेद.
3. मिथुन राशि
उपायः एक समय में एक ही कार्य पूरा करने का लक्ष्य लेकर चलें. हरी सब्जियों और मौसमी फलों को भोजन में शामिल करें.
शुभ रंग: हल्का हरा और हल्का पीला.
4. कर्क राशि
उपायः सुबह उठते ही एक गिलास गुनगुना पानी पिएं. सप्ताह में कुछ समय परिवार के साथ बिना स्क्रीन के बिताएं. किसी बुजुर्ग का सम्मान और सहयोग करें.
शुभ रंग: सफेद, मोती जैसा क्रीम और सिल्वर शेड.
5. सिंह राशि
उपायः बच्चों या विद्यार्थियों की सहायता करना शुभ माना जा सकता है. मीठे पेय पदार्थों की अधिकता से बचें और पर्याप्त जल ग्रहण करें.
शुभ रंग: सुनहरा, नारंगी और गहरा लाल.
6. कन्या राशि
उपायः हल्का और संतुलित भोजन चुनें, विशेषकर हरी सब्जियों को प्राथमिकता दें. किसी पुस्तकालय, शैक्षिक संस्था या विद्यार्थी की सहायता करें.
शुभ रंग: हल्का हरा, जैतूनी हरा और क्रीम.
7. तुला राशि
उपायः अपने कार्यस्थल या घर में ताजे फूल रखें. अनावश्यक विवादों से दूरी बनाकर रखें. पानी का दुरुपयोग करने से बचें.
शुभ रंग: आसमानी नीला, गुलाबी और क्रीम.
8. वृश्चिक राशि
उपायः जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन उपलब्ध कराना शुभ माना जा सकता है. पर्याप्त नींद और नियमित समय पर विश्राम को प्राथमिकता दें.
शुभ रंग: गहरा लाल और चॉकलेटी भूरा.
9. धनु राशि
उपायः सुबह खुली हवा में कुछ समय बिताएं. दिन में कम से कम एक बार लंबी गहरी श्वास का अभ्यास करें.
शुभ रंग: पीला, केसरिया और हल्का नारंगी.
10. मकर राशि
उपायः परिवार के साथ सामूहिक भोजन करें. किसी जरूरतमंद विद्यार्थी की सहायता करना शुभ माना जा सकता है.
शुभ रंग: गहरा हरा, मिट्टी जैसा भूरा और क्रीम.
11. कुंभ राशि
उपायः सुबह दिन की शुरुआत बिना जल्दबाजी के करें. अपने कमरे में अनावश्यक वस्तुओं को हटाकर खुलापन बनाएं.
शुभ रंग: फिरोजी और हल्का बैंगनी.
12. मीन राशि
उपायः पर्याप्त पानी और ताजे फलों का सेवन करें. जरूरतमंद व्यक्ति की गुप्त रूप से सहायता करें.
शुभ रंग: समुद्री हरा, हल्का नीला और मोती जैसा सफेद.
Astrology LIVE: पढ़ें मूलांक 9 का राशिफल
पुलिस या किसी भी प्रकार के फोर्स की तैयारी करने वाले जातकों के लिए आज का दिन काफी बेहतर होगा. आज प्रॉपर्टी डीलिंग एवं रियल एस्टेट के बिजनेस में आपको काफी बड़े कमिशन के रूप में पेमेंट प्राप्त हो सकता है. आज प्रेम संबंधों में एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन काफी जबरदस्त और एंग्री यंग मैन वाला होगा. आज प्यार में घुमावदार बात नहीं सीधी बात होगी.
Astrology LIVE: पढ़ें मूलांक 8 का राशिफल
आज आपको करियर में कई बार रुकावट का सामना करना पड़ेगा. अगर आप कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए दिन बेहतर नहीं है. आज आपकी इनकम काफी मेहनत करने के बाद जनरेट होगी. सैलरी के अलावा आप जितनी मेहनत करेंगे उतना पैसा आपको कमीशन या इंसेंटिव के रूप में प्राप्त होगा.
Astrology LIVE: पढ़ें मूलांक 7 का राशिफल
आज अचानक आपको रिफंड के रूप में पैसा प्राप्त हो सकता है. पुराना इन्वेस्टमेंट या उधारी अथवा किसी भी अननोन सोर्स से आपको धनलाभ होने की उम्मीद है. पुराने संबंधों में दूरी बढ़ सकती है. आपके द्वारा बोले गए शब्द थोड़े कड़वे हो सकते हैं, अथवा आपके पार्टनर द्वारा करी गई बातों से आपका मन हर्ट हो सकता है.
Astrology LIVE: पढ़ें मूलांक 6 का राशिफल
आज ऑफिस के अंदर आपको अपनी कार्यप्रणाली में थोड़ा सुधार करना होगा. आपको डिसिप्लिन के साथ अपनी टीम को लेकर चलना होगा. एक से अधिक सोर्सेस से आज आपको धन लाभ होने की संभावना है. किसी कार्य के बाद कमीशन भी आपको आर्थिक रूप से मजबूत करेगा. आज आपके लिए सम्बन्धों में कुछ नया करने का मन होगा.
Astrology LIVE: पढ़ें मूलांक 5 का राशिफल
आज के दिन की ऊर्जा आपको व्यावसायिक सोच और सच और झूठ में पहचान करने की क्षमता देगी. आज आप किसी भी परिस्थिति को आसानी से समझ जाएंगे. व्यवसाय में आज आपको बड़े निर्णय लेने होंगे. आज आपकी सोच कल्पना से परे होगी. ऑफिस में आपके निर्णय आर्गेनाईजेशन को लाभान्वित करेंगे. ऑफिस में आज लोग आपकी कार्यक्षमता से काफी प्रभावित होंगे.
Astrology LIVE: पढ़ें मूलांक 4 का राशिफल
ऑफिस में आज बार-बार मन बेचैन हो सकता है. किसी भी काम में आज कंसिस्टेंसी की कमी बनी रहेगी. आज आपकी फाइनेंसियल कंडीशन में अप एंड डाउन जैसी सिचुएशन बनी रहेगी. दिन में कई बार लाभ के मौके आएंगे. दिमाग का सही इस्तेमाल करके आप उनसे बड़ा धन लाभ प्राप्त कर सकते हैं.
Astrology LIVE: पढ़ें मूलांक 3 का राशिफल
आज ऑफिस में आपको अतिरिक्त जिम्मेदारी या प्रमोशन मिलने का योग बन रहा है.अगर काफी समय से आप स्थानांतरण का प्रयास कर रहे हैं तो आज इसमें आपको सफलता मिल सकती है. आज की फाइनेंशियल कंडीशन काफी मजबूत रहेगी. आज किसी इवेंट के माध्यम से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है.
Astrology LIVE: पढ़ें मूलांक 2 का राशिफल
आज सेंसेटिव नेचर की बजह से आप बार बार एक ही बात को सोचेंगे. आपकी मानसिक सक्रियता आज आपको करियर में आगे बढ़ने के मौके दे सकती है. ऑफिस में आज आपके सहकर्मी आपकी सलाह लेकर लाभान्वित होंगे. आज किसी बड़ी डील या प्रेजेंटेशन में आपकी शालीनता लोगों को काफी प्रभावित करेगी. आपकी गंभीरता और चिंतन से प्रभावित होकर आपके बॉस आपको अतिरिक्त जिम्मेदारी दे सकते हैं.
Astrology LIVE: पढ़ें मूलांक 1 का राशिफल
आज के दिन की ऊर्जा से भावनात्मक रूप से काफी उतार चढाव होंगे. तेज गति से निर्णय लेने में ओवरथिंकिंग बाधा डाल सकती है. आज आप भावनाओं में आकर कोई निर्णय कर सकते हैं. कई महत्वपूर्ण विषयों पर आपको निर्णय लेने होंगे. कोई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में आज किसी महिला साथी के सपोर्ट से आपको कामयाबी मिलेगी. आज ऑफिस में आपको अंदरूनी राजनीति से सावधान रहना होगा.
Rashifal 13 June 2026 LIVE: मीन राशि का राशिफल
सुबह का समय आत्मविश्वास बढ़ाने वाला सिद्ध हो सकता है, विशेषकर तब जब आप अपने कौशल और उपलब्धियों को पहचानेंगे. किसी लंबित भुगतान, वित्तीय योजना या बचत संबंधी विषय पर प्रगति हो सकती है. दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार चलने के बजाय अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखना आवश्यक रहेगा. दिन का दूसरा भाग जानकारी एकत्र करने, नई चीजें सीखने और उपयोगी संबंध विकसित करने के लिए अनुकूल रहेगा. किसी मित्र, सहकर्मी या पड़ोसी के साथ हुई बातचीत भविष्य में लाभकारी साबित हो सकती है.
Rashifal 13 June 2026 LIVE: कुंभ राशि का राशिफल
अगर आप लेखन, मार्केटिंग, शिक्षा, तकनीक, मीडिया या किसी ऐसे क्षेत्र से जुड़े हैं जहां विचारों का आदान-प्रदान महत्वपूर्ण है, तो आपकी कार्यक्षमता उल्लेखनीय रह सकती है. छोटी यात्राएं, आवश्यक मुलाकातें या महत्वपूर्ण फोन कॉल अपेक्षित परिणाम दे सकते हैं. सुबह के समय आपको किसी नए दृष्टिकोण से लाभ मिल सकता है. अगर कोई योजना लंबे समय से अटकी हुई थी, तो उसे आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक जानकारी प्राप्त हो सकती है. हालांकि हर सूचना पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय उसकी सत्यता की जांच करना बेहतर रहेगा.
Rashifal 13 June 2026 LIVE: मकर राशि का राशिफल
दिन के शुरुआती घंटों में घरेलू जिम्मेदारियों या पारिवारिक मामलों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता महसूस हो सकती है. किसी महत्वपूर्ण पारिवारिक निर्णय पर विचार-विमर्श होने की संभावना है. आप अपने निजी जीवन में अधिक व्यवस्था और सुरक्षा स्थापित करने का प्रयास कर सकते हैं. सुबह का समय घर के वातावरण को बेहतर बनाने, आवश्यक मरम्मत, साफ-सफाई या पारिवारिक योजनाओं को व्यवस्थित करने के लिए अनुकूल रहेगा. कार्यों को केवल जिम्मेदारी के रूप में देखने के बजाय उनमें आनंद खोजने की प्रेरणा मिलेगी. अगर आप किसी नई योजना पर काम कर रहे हैं तो उसे आकर्षक और प्रभावी रूप देने का अवसर मिलेगा.
Rashifal 13 June 2026 LIVE: धनु राशि का राशिफल
दिन की शुरुआत ऐसे कार्यों के लिए अनुकूल रहेगी जिनमें कल्पनाशक्ति, आत्म-अभिव्यक्ति या व्यक्तिगत प्रतिभा का उपयोग होता है. अगर आप कला, लेखन, शिक्षण, मीडिया या किसी रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े हैं तो नए विचार सहज रूप से सामने आ सकते हैं. मन सामान्य दिनों की तुलना में अधिक सकारात्मक और साहसी दृष्टिकोण अपनाने की ओर प्रेरित रहेगा. सुबह के समय किसी शौक को समय देना मानसिक ताजगी प्रदान कर सकता है. प्रेम संबंधों में सहजता और खुलापन दिखाई देगा. किसी प्रिय व्यक्ति के साथ बिताया समय यादगार अनुभव दे सकता है.
Rashifal 13 June 2026 LIVE: वृश्चिक राशि का राशिफल
अधूरे कार्यों को व्यवस्थित करने, लंबित मामलों को निपटाने तथा व्यावसायिक जिम्मेदारियों को प्राथमिकता देने से संतोष प्राप्त हो सकता है. आप सामान्य से अधिक सक्रिय दिखाई दे सकते हैं. अगर किसी परियोजना में सूक्ष्म निरीक्षण की आवश्यकता है तो आपकी क्षमता उपयोगी सिद्ध होगी. स्वास्थ्य संबंधी मामलों को भी गंभीरता से लेने की आवश्यकता रहेगी. शरीर द्वारा दिए जा रहे संकेतों की अनदेखी करने के बजाय संतुलित जीवनशैली अपनाना बेहतर रहेगा. किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ गंभीर चर्चा होने की संभावना है. यदि किसी संबंध में असंतुलन चल रहा है तो उसे सुधारने के लिए यह समय उपयोगी रहेगा.
Rashifal 13 June 2026 LIVE: तुला राशि का राशिफल
दिन के शुरुआती घंटों में आपको दूसरों की अपेक्षाओं और अपनी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के बीच संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता महसूस हो सकती है. व्यावसायिक क्षेत्र में सहयोगात्मक कार्यों से लाभ मिलने की संभावना है. अकेले निर्णय लेने के बजाय अनुभवी सहयोगियों की राय पर विचार करना बेहतर परिणाम दे सकता है. सुबह के समय सामाजिक गतिविधियां बढ़ सकती हैं. अगर किसी संबंध में दूरी महसूस हो रही है तो पहल करके संवाद स्थापित करना सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है.
Rashifal 13 June 2026 LIVE: कन्या राशि का राशिफल
सुबह के समय साझा संसाधनों, कर संबंधी मामलों, बीमा, ऋण या निवेश से जुड़े विषयों पर विचार हो सकता है. किसी पुराने मुद्दे को सुलझाने का अवसर भी मिल सकता है. मानसिक रूप से आप सामान्य दिनों की तुलना में अधिक गंभीर और केंद्रित रह सकते हैं. दिन का दूसरा भाग ज्ञान और अनुभव बढ़ाने वाली गतिविधियों के लिए अनुकूल रहेगा. आर्थिक दृष्टि से यह समय योजनाबद्ध विकास का समर्थन करता है.
Rashifal 13 June 2026 LIVE: सिंह राशि का राशिफल
दिन का प्रारंभिक भाग नए अनुभवों, ज्ञान प्राप्ति और अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाने के लिए अनुकूल रहेगा. अगर किसी प्रतियोगी परीक्षा, उच्च शिक्षा, प्रशिक्षण कार्यक्रम या विदेश से जुड़े कार्यों में प्रयासरत हैं तो सकारात्मक संकेत प्राप्त हो सकते हैं. आपकी सोच सामान्य सीमाओं से आगे जाकर बड़े लक्ष्यों पर केंद्रित रह सकती है. सुबह के समय किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह भविष्य में लाभदायक सिद्ध हो सकती है. यात्रा की योजना बनाने या किसी महत्वपूर्ण दस्तावेज से जुड़े कार्यों को व्यवस्थित करने के लिए भी समय उपयुक्त रहेगा.
Rashifal 13 June 2026 LIVE: कर्क राशि का राशिफल
दिन की शुरुआत में आपको किसी महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने का दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन यही दबाव आपको बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित भी कर सकता है. अगर आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो नेतृत्व क्षमता प्रदर्शित करने का मौका मिल सकता है. हालांकि भावनात्मक प्रतिक्रिया देने के बजाय व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना अधिक लाभकारी रहेगा. आपको ऐसे लोगों का सहयोग मिल सकता है जो आपके लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध हों. किसी पुराने मित्र से मुलाकात या संवाद मन को प्रसन्न कर सकता है.
Rashifal 13 June 2026 LIVE: मिथुन राशि का आज का राशिफल
दिन के शुरुआती घंटों में मित्रों, सहकर्मियों या किसी समूह से जुड़ी गतिविधियां आपके लिए महत्वपूर्ण रह सकती हैं. अगर आप किसी सामूहिक परियोजना पर कार्य कर रहे हैं तो आपकी बातों को सराहना मिल सकती है. नए विचारों को साझा करने का यह अच्छा समय हो सकता है, क्योंकि लोग आपकी सोच में नवीनता और व्यावहारिकता दोनों देख पाएंगे. कुछ समय अकेले बिताने की इच्छा हो सकती है. यह अवधि मानसिक ऊर्जा को पुनः व्यवस्थित करने और भविष्य की तैयारी करने के लिए अनुकूल रहेगी. आर्थिक मामलों में जल्द लाभ की अपेक्षा रखने के बजाय दीर्घकालिक सोच अपनाएं. किसी नई आय संभावना पर विचार हो सकता है.
Rashifal 13 June 2026 LIVE: वृषभ राशि का आज का राशिफल
दिन का प्रारंभिक समय अधूरे कार्यों को व्यवस्थित करने, निजी चिंतन करने तथा भविष्य की दिशा तय करने के लिए उपयुक्त हो सकता है. किसी विषय पर अंतिम निर्णय लेने से पहले तथ्यों की दोबारा जांच करना लाभकारी रहेगा. सुबह के समय आराम और कार्य के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा. सामाजिक संपर्कों में सकारात्मक प्रभाव छोड़ने का अवसर मिलेगा. आर्थिक दृष्टि से दिन संतुलित रह सकता है. आप अनावश्यक खर्चों की तुलना में गुणवत्ता और दीर्घकालिक उपयोगिता को महत्व देंगे.
Rashifal 13 June 2026 LIVE: मेष राशि का आज का राशिफल
दिन के शुरुआती भाग में आप उन कार्यों को आगे बढ़ाने की इच्छा महसूस कर सकते हैं जिन्हें लंबे समय से टालते आ रहे थे. निर्णय लेने की गति तेज रहेगी, लेकिन जल्दबाजी से बचना भी उतना ही आवश्यक होगा. किसी महत्वपूर्ण बातचीत में अपनी बात स्पष्ट रखने से लाभ मिल सकता है. सुबह के समय व्यक्तिगत लक्ष्यों, फिटनेस, अध्ययन या करियर से जुड़ी योजनाओं पर ध्यान देना लाभकारी रहेगा. परिवार के किसी सदस्य के साथ विचारों का मतभेद हो तो अपनी बात शांतिपूर्वक रखें. कठोर शब्दों से बचना संबंधों को बेहतर बनाए रखेगा.
Rashifal 13 June 2026 LIVE: आज का अशुभ मुहूर्त
राहुकाल सुबह 9 बजकर 5 मिनट से 10 बजकर 46 मिनट तक रहेगा. यमगंड काल दोपहर 2 बजकर 7 मिनट से 3 बजकर 47 मिनट तक रहेगा. इसके अलावा, दोपहर 2 बजकर 41 मिनट से 4 बजकर 6 मिनट तक वर्ज्य काल रहेगा. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इन समयों में नए और महत्वपूर्ण कार्य आरंभ नहीं किए जाते.
Rashifal 13 June 2026 LIVE: आज का शुभ मुहूर्त
ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 बजे से 4:56 बजे तक रहेगा. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12 बजकर 53 मिनट तक रहेगा. इसके अलावा, रात 11 बजकर 9 मिनट से अगले दिन रात 12 बजकर 34 मिनट तक अमृत काल रहेगा. यह समय भी शुभ कार्यों के लिए लाभकारी माना जाता है.
Rashifal 13 June 2026 LIVE: आज की तिथि, नक्षत्र और योग
पंचांग के अनुसार, आज यानी 13 जून को कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि दोपहर 4 बजकर 8 मिनट तक रहेगी. इसके बाद चतुर्दशी तिथि शुरू हो जाएगी. नक्षत्र की बात करें तो कृत्तिका नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. यह नक्षत्र रात 1 बजकर 16 मिनट तक रहेगा, जिसके बाद रोहिणी नक्षत्र आरंभ होगा. 13 जून को सुकर्मा योग शाम 5 बजकर 28 मिनट तक रहेगा. इसके बाद धृति योग शुरू होगा. दोनों योग शुभ माने जाते हैं.