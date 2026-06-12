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2 hours ago

Rashifal 12 June 2026: आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए नई ऊर्जा, आत्मविश्वास और आगे बढ़ने के अवसर लेकर आया है. मेष राशि में चंद्रमा के गोचर से साहस, नेतृत्व क्षमता और निर्णय लेने की शक्ति में वृद्धि होगी, जिसका सकारात्मक प्रभाव करियर, कारोबार और सामाजिक जीवन पर देखने को मिल सकता है. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिलने के संकेत हैं, जबकि व्यापारियों के लिए नए संपर्क और लाभ के अवसर बन सकते हैं. हालांकि, कुछ जातकों को जल्दबाजी में फैसले लेने और अनावश्यक खर्च से बचने की सलाह दी जाती है. जानिए मेष से मीन तक सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा शुक्रवार का दिन, किसे मिलेगा धन लाभ, किसकी चमकेगी किस्मत और किन लोगों को बरतनी होगी सावधानी.

सभी राशियों का हाल जानने के लिए जुड़े रहिए NDTV के साथ

Jun 12, 2026 10:00 (IST)
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Astrology LIVE:(मीन राशि) वैवाहिक जीवन में बढ़ेगा सुख और सामंजस्य

जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और पारिवारिक वातावरण सुखद बना रहेगा. रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा और मानसिक शांति का अनुभव होगा. दिन आपके लिए संतोष और खुशी लेकर आ सकता है.

Jun 12, 2026 09:59 (IST)
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12 June 2026 Rashifal:(मीन राशि) आय के नए स्रोत देंगे खुशखबरी

आर्थिक मामलों में राहत मिलेगी. पुराने भुगतान वापस मिल सकते हैं और आय बढ़ाने के नए अवसर सामने आ सकते हैं. निवेश से जुड़े मामलों में भी सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं.

Jun 12, 2026 09:34 (IST)
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Aaj 12 June 2026 Ka Rashifal:(मीन राशि) कारोबार में बढ़ेगी ग्राहकों की संख्या

व्यापार से जुड़े लोगों के लिए ग्राहकों के साथ संबंध मजबूत करने का बेहतरीन समय है. बाजार में आपकी साख बढ़ेगी और बिक्री में भी सुधार देखने को मिल सकता है. नई योजनाएं लाभदायक साबित होंगी.

Jun 12, 2026 09:33 (IST)
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Aaj Ka Rashifal:(मीन राशि) करियर में मिलेगी मेहनत की पूरी कीमत

नौकरीपेशा लोगों को अपने कार्यों के लिए अधिकारियों से प्रशंसा और सम्मान मिल सकता है. जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाने का लाभ मिलेगा. करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर भी सामने आ सकते हैं.

Jun 12, 2026 09:32 (IST)
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Astrology Live Updates:(मीन राशि) आज आर्थिक मामलों में मिल सकती है बड़ी राहत

मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन धन और पारिवारिक मामलों के लिहाज से शुभ रहने वाला है. चंद्रमा का धन भाव में गोचर आपकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने में मदद करेगा. महत्वपूर्ण निर्णय लेने में स्पष्टता बनी रहेगी.

Jun 12, 2026 09:32 (IST)
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Horoscope 12 June 2026:(कुंभ राशि) रिश्तों में बढ़ेगी नजदीकी

भाई-बहनों और करीबी लोगों का सहयोग मिलेगा. प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी और आपसी समझ मजबूत होगी. दिनभर मन प्रसन्न रहेगा और आत्मविश्वास भी बढ़ा हुआ नजर आएगा.

Jun 12, 2026 09:32 (IST)
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Daily Horoscope Live:(कुंभ राशि) धन लाभ के बन रहे हैं अच्छे योग

रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है. आर्थिक मामलों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे. आय बढ़ाने के लिए किए गए प्रयास सफल हो सकते हैं और वित्तीय स्थिति मजबूत होगी.

Jun 12, 2026 09:32 (IST)
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Rashifal Today Live:(कुंभ राशि) कारोबार में नए संपर्क बनेंगे फायदेमंद

व्यापारियों के लिए दिन शुभ संकेत दे रहा है. नए संपर्क और छोटी व्यावसायिक यात्राएं भविष्य में बड़ा लाभ दिला सकती हैं. ग्राहकों के साथ बेहतर संबंध कारोबार को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं.

Jun 12, 2026 09:32 (IST)
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Rashifal 12 June 2026:(कुंभ राशि) ऑफिस में आपकी बातों का होगा असर

नौकरीपेशा लोगों को किसी महत्वपूर्ण मीटिंग, प्रस्तुति या चर्चा में भाग लेने का अवसर मिल सकता है. आपकी बातों और सुझावों को गंभीरता से सुना जाएगा. सहकर्मियों के साथ बेहतर तालमेल सफलता दिलाएगा.

Jun 12, 2026 08:16 (IST)
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Aaj Ka Rashifal 12 June 2026:(कुंभ राशि) आज छोटी कोशिशें दिला सकती हैं बड़ी सफलता

कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन साहस और संवाद कौशल के दम पर आगे बढ़ने का रहेगा. चंद्रमा का तृतीय भाव में गोचर आपको अपने विचारों को प्रभावशाली ढंग से रखने की क्षमता देगा. छोटी-छोटी कोशिशें भी बड़े परिणाम दे सकती हैं.

Jun 12, 2026 08:16 (IST)
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Astrology LIVE:(मकर राशि) परिवार का सहयोग बढ़ाएगा आत्मविश्वास

माता और परिवार के अन्य सदस्यों का पूरा सहयोग मिलेगा. घर का माहौल सुखद रहेगा और मानसिक शांति का अनुभव होगा. विद्यार्थियों को पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिलने के संकेत हैं.

Jun 12, 2026 07:57 (IST)
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12 June 2026 Rashifal:(मकर राशि) आर्थिक मामलों में बनाए रखें संतुलन

आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर बनी रहेगी, लेकिन परिवार की जरूरतों पर खर्च बढ़ सकता है. बजट बनाकर चलना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. बचत पर ध्यान देने से आने वाले समय में लाभ मिलेगा.

Jun 12, 2026 07:56 (IST)
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Aaj 12 June 2026 Ka Rashifal:(मकर राशि) कारोबार में निवेश से मिल सकता है फायदा

व्यापार से जुड़े लोगों के लिए संपत्ति, निर्माण, गृह सज्जा या घरेलू जरूरतों से जुड़े क्षेत्रों में लाभ के संकेत हैं. सोच-समझकर किया गया निवेश भविष्य में अच्छा रिटर्न दे सकता है. पुराने ग्राहकों से भी लाभ मिलने की संभावना है.

Jun 12, 2026 07:56 (IST)
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Aaj ka Rashifal 12 June 2026:(मकर राशि) कार्यक्षेत्र में बढ़ सकती हैं जिम्मेदारियां

नौकरीपेशा लोगों को आज अतिरिक्त कार्यभार का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि आपकी मेहनत और अनुशासन आपको हर चुनौती से बाहर निकालने में मदद करेंगे. वरिष्ठ अधिकारी आपके समर्पण से प्रभावित हो सकते हैं और भविष्य के लिए नए अवसर खुल सकते हैं.

Jun 12, 2026 07:55 (IST)
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Aaj Ka Rashifal:(मकर राशि) आज धैर्य और अनुशासन से बनेगी सफलता की राह

मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन जिम्मेदारियों को समझदारी से निभाने का रहेगा. चंद्रमा का चतुर्थ भाव में गोचर आपको घर-परिवार और कार्यक्षेत्र के बीच संतुलन बनाने की प्रेरणा देगा. किसी भी काम में जल्दबाजी करने के बजाय धैर्य से आगे बढ़ना आपके लिए लाभदायक रहेगा.

Jun 12, 2026 07:54 (IST)
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Horoscope 12 June 2026:(धनु राशि) परिवार में मिलेगी खुशखबरी

बच्चों की उपलब्धि या परिवार के किसी सदस्य की सफलता से घर में खुशी का माहौल रहेगा. रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी और मन प्रसन्न रहेगा.

Jun 12, 2026 07:53 (IST)
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Astrology Live Updates:(धनु राशि) आर्थिक स्थिति में दिखेगा बड़ा सुधार

आय के नए स्रोत बनने के संकेत हैं. किसी पुराने प्रयास का लाभ भी मिल सकता है. धन संबंधी मामलों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा.

Jun 12, 2026 07:52 (IST)
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Daily Horoscope Live:(धनु राशि) कारोबार में नए आइडिया दिलाएंगे मुनाफा

व्यापारियों के लिए दिन लाभदायक रहेगा. नए और रचनात्मक विचारों की मदद से अच्छा आर्थिक फायदा मिल सकता है. मार्केटिंग और प्रचार से जुड़े कार्यों में सफलता मिलने की संभावना है.

Jun 12, 2026 07:51 (IST)
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Rashifal Today Live:(धनु राशि) करियर में मिलेगा खुद को साबित करने का मौका

नौकरीपेशा लोगों को किसी नए प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी में शामिल होने का अवसर मिल सकता है. आपकी नेतृत्व क्षमता लोगों को प्रभावित करेगी और कार्यक्षेत्र में पहचान मजबूत होगी.

Jun 12, 2026 07:50 (IST)
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Rashifal 12 June 2026:(धनु राशि) आज किस्मत के साथ मिलेगा प्रतिभा का भी पूरा साथ

धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन रचनात्मकता और नई उपलब्धियों से भरा रह सकता है. चंद्रमा का पंचम भाव में गोचर आपकी सोच और निर्णय क्षमता को मजबूत बनाएगा. नई योजनाओं पर काम शुरू करने के लिए समय अनुकूल है.

Jun 12, 2026 07:49 (IST)
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Aaj Ka Rashifal 12 June 2026:(वृश्चिक राशि) स्वास्थ्य में आएगा सुधार, बढ़ेगा आत्मविश्वास

स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा और मानसिक रूप से भी आप मजबूत महसूस करेंगे. विद्यार्थियों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है. दिनभर आत्मविश्वास और उत्साह बना रहेगा.

Jun 12, 2026 07:47 (IST)
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Astrology LIVE:(वृश्चिक राशि) रुका हुआ धन मिलने से बढ़ेगी राहत

आर्थिक मामलों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. लंबे समय से अटका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है. खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखने से आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी.

Jun 12, 2026 07:46 (IST)
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12 June 2026 Rashifal:(वृश्चिक राशि) कारोबार में प्रतिस्पर्धा के बीच मिलेगा लाभ

व्यापार से जुड़े लोगों को बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि आपकी रणनीति और धैर्य आपको दूसरों से आगे रखने में मदद करेंगे. पुराने ग्राहकों से भी लाभ मिलने की संभावना है.

Jun 12, 2026 07:44 (IST)
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Aaj 12 June 2026 Ka Rashifal:(वृश्चिक राशि) ऑफिस में बढ़ेगा आपका दबदबा

नौकरीपेशा लोगों पर काम का दबाव थोड़ा अधिक रह सकता है, लेकिन आप अपनी क्षमता और अनुभव से सभी जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक निभा लेंगे. वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और आपके काम की सराहना भी हो सकती है.

Jun 12, 2026 07:43 (IST)
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Aaj ka Rashifal 12 June 2026:(वृश्चिक राशि) आज विरोधियों पर भारी पड़ेगी आपकी सूझबूझ

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन मेहनत और प्रतिस्पर्धा में सफलता दिलाने वाला साबित हो सकता है. चंद्रमा का छठे भाव में गोचर आपको चुनौतियों का डटकर सामना करने की ताकत देगा. लंबे समय से चल रही परेशानियों का समाधान मिलने के संकेत हैं.

Jun 12, 2026 07:40 (IST)
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Aaj Ka Rashifal:(तुला राशि) रिश्तों में बढ़ेगी मिठास और भरोसा

प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे. जीवनसाथी और परिवार के लोगों का सहयोग मिलेगा. आपकी राय को महत्व दिया जाएगा, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा.