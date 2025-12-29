चलती ट्रेन में ऐसे चढ़ीं महिलाएं...VIDEO देख लोग बोले- अब पता चला इंडिया बिगनर्स के लिए क्यों नहीं है

Women Boarding Moving Train: सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है, जहां हर दिन कुछ न कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है जो चौंका देता है. कभी हैरान करने वाले स्टंट, तो कभी जान जोखिम में डालने वाले वीडियो. इन दिनों एक ऐसा ही वायरल वीडियो चर्चा में है, जिसमें महिलाओं की हिम्मत देखकर लोग दंग रह गए हैं. वीडियो में इन महिलाओं की ये हरकत देखकर यकीनन आपका भी दिमाग झन्ना जाएगा. इस तरह की हरकत जानलेवा हो सकती है. कृपया ऐसे स्टंट करने की कोशिश भूलकर भी ना करें.

रेलवे फाटक का वीडियो (Stunt with running train)

इस वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लोकल ट्रेन रेलवे फाटक से धीमी रफ्तार में गुजर रही होती है. उसी दौरान फाटक के पास खड़ी तीन महिलाएं एक-एक करके ट्रेन के हैंडल को पकड़ती हैं और बिना किसी हिचक के चलती ट्रेन में चढ़ जाती हैं. पूरा नजारा ऐसा लगता है जैसे ये कोई एडवेंचर नहीं, बल्कि उनकी रोजमर्रा की आदत हो.

कहां से आया ये वीडियो? (train par chadhti mahila)

यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर @VishalMalvi_ नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. पोस्ट के साथ कैप्शन लिखा गया, 'India beginners ke liye nahi hai.' खबर लिखे जाने तक इस women boarding moving train viral video को करीब 1.79 लाख बार देखा जा चुका है.

India is not for the beginners pic.twitter.com/zIPrGNvu8M — Vishal (@VishalMalvi_) December 26, 2025

लोगों की प्रतिक्रियाएं (railway crossing viral video)

वीडियो देखने के बाद यूजर्स के कमेंट्स की बाढ़ आ गई. किसी ने लिखा, 'आंटी मौत से खेल रही हैं.' तो किसी ने कहा, 'ये एक्सपर्ट लेवल का काम है.' एक यूजर ने मजाक में लिखा, 'फिजिक्स का पूरा कॉन्सेप्ट लगा दिया.' वहीं कई लोगों ने इसे बेहद खतरनाक बताते हुए रेलवे सुरक्षा पर सवाल भी उठाए.

चलती ट्रेन का वायरल वीडियो (train stunt viral)

ऐसे railway crossing viral video सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि एक गंभीर चेतावनी भी हैं. चलती ट्रेन में चढ़ना जानलेवा हो सकता है और इससे बड़ी दुर्घटना का खतरा रहता है. सोशल मीडिया पर वायरल होने की चाह में लोग अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल रहे हैं. यह वायरल वीडियो भले ही लोगों को हैरान कर रहा हो, लेकिन यह एक साफ संदेश भी देता है कि थोड़ी सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है. साहस और समझदारी के बीच फर्क समझना आज पहले से ज्यादा जरूरी है.

