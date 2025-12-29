IIT बॉम्बे में FA9LA की बीट जमकर नाचा ह्यूमनॉइड रोबोट, रहमान डकैत को कर दिया फेल, लोग बोले- ये ही फ्यूचर है

IIT Bombay Techfest 2025 Viral Moment : IIT बॉम्बे में आयोजित Techfest 2025 वैसे तो हर साल टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बार मंच पर जो हुआ, उसने टेक्नोलॉजी की परिभाषा ही बदल दी. जैसे ही स्टेज पर ह्यूमनॉइड रोबोट की एंट्री हुई, लोगों ने इसे एक आम टेक डेमो समझा, लेकिन अगले ही पल FA9LA गाने की बीट बजते ही माहौल पूरी तरह बदल गया. रोबोट ने न सिर्फ डांस करना शुरू किया, बल्कि उसके मूव्स इतने सटीक और लयबद्ध थे कि दर्शक तालियां बजाने पर मजबूर हो गए. IIT Bombay Techfest का यह पल देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

FA9LA गाने पर रोबोट का डांस क्यों हुआ इतना वायरल? (Robot Dance on FA9LA Song Goes Viral)

FA9LA गाना पहले ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है. फिल्म 'धुरंधर' से जुड़ा यह सॉन्ग कंटेंट क्रिएटर्स की पहली पसंद बन चुका है. ऐसे में जब इसी गाने पर एक ह्यूमनॉइड रोबोट ने स्टेज पर डांस किया, तो टेक्नोलॉजी और पॉप कल्चर का जबरदस्त मेल देखने को मिला.रोबोट ने इंसानों की तरह पोज बनाए, बॉडी मूवमेंट्स किए और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ परफॉर्म किया. वीडियो में साफ दिखता है कि हर बीट पर रोबोट का मूवमेंट बिल्कुल सिंक में है, जिसने लोगों को चौंका दिया.

टेक्नोलॉजी का पावरफुल प्रदर्शन, सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं (Advanced Humanoid Robotics Performance)

Techfest के आयोजकों के मुताबिक, यह डांस परफॉर्मेंस सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं रखी गई थी. इसका मकसद ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स में हो रही नई प्रगति को दिखाना था. रोबोट में एडवांस बैलेंस कंट्रोल, मोशन प्लानिंग और रियल-टाइम रिस्पॉन्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है. इस परफॉर्मेंस ने यह साबित कर दिया कि आने वाले समय में रोबोट सिर्फ फैक्ट्रियों या लैब तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का भी हिस्सा बन सकते हैं.

सोशल मीडिया पर लोगों का रिएक्शन (Social Media Reaction on Viral Robot Video)

जैसे ही यह वीडियो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर शेयर हुआ, यूजर्स की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. किसी ने इसे 'Future of Entertainment' बताया, तो किसी ने 'सबसे क्यूट रोबोट डांस' कहा. कई लोगों ने कमेंट किया कि अब स्टेज पर इंसानों के साथ-साथ रोबोट भी परफॉर्म करेंगे. यह वीडियो खासतौर पर युवाओं और टेक लवर्स के बीच तेजी से शेयर किया गया.

