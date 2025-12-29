यहां हो रही बिना कपड़ों के न्यू ईयर पार्टी की तैयारी...नाच-गाना, ड्रिंक्स और नो क्लोथ्स थीम

Unique New Year celebrations UK: दिसंबर खत्म हो चुका है, क्रिसमस की रौनक भी उतर गई है, लेकिन ब्रिटेन में न्यू ईयर ईव को लेकर अब भी हलचल बनी हुई है. हर साल की तरह इस बार भी लोग नए साल के स्वागत की तैयारियों में जुटे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस जश्न को बिल्कुल अलग तरीके से मनाना चाहते हैं. ब्रिटेन में प्रकृतिवादी यानी Naturists समुदाय से जुड़े लोग बिना कपड़ों के, पूरी तरह स्वच्छंद और प्राकृतिक रूप में रहने को अपनी आजादी मानते हैं. यही वजह है कि उन्होंने न्यू ईयर ईव के लिए एक खास 'न्यूड न्यू ईयर पार्टी'' की योजना बनाई है, जो इन दिनों खूब चर्चा में है.

बर्मिंघम का छोटा होटल, बड़ी चर्चा (Birmingham Hotel in Spotlight)

डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक, बर्मिंघम में स्थित Clover Spa and Hotel में इस अनोखी पार्टी का आयोजन किया जा रहा है. यह सात कमरों वाला एक छोटा सा होटल है, जो दिसंबर की शुरुआत से ही प्रकृतिवादियों के लिए खास इवेंट्स आयोजित करता आ रहा है. क्रिसमस के दौरान यहां कपल्स के लिए स्पेशल पार्टियां, मसाज सेशन और डिनर इवेंट्स हुए थे. अब क्रिसमस बीतने के बाद होटल 31 दिसंबर को 'न्यूड न्यू ईयर्स ईव पार्टी' की तैयारी में जुटा है, जहां मेहमान बिना कपड़ों के नए साल का स्वागत करेंगे.

डीजे, ड्रिंक्स और बिना ड्रेस कोड (DJ, Drinks and No Dress Code)

इस न्यू ईयर पार्टी की शुरुआत शाम 6 बजे से होगी. पहले मेहमान स्पा की गर्माहट और रिलैक्सिंग माहौल का आनंद लेंगे. इसके बाद खाना-पीना और फिर रात 7 बजे से लेकर रात 1 बजे तक डीजे लियाम के डिस्को म्यूजिक पर डांस का दौर चलेगा. प्रकृतिवादियों के लिए यहां ड्रिंक्स की सुविधा भी है. हालांकि, होटल की ओर से साफ किया गया है कि यह इवेंट पूरी तरह सामाजिक और सुरक्षित है. किसी भी तरह की यौन गतिविधि की अनुमति नहीं है और माहौल पूरी तरह फ्रेंडली रखा जाता है.

बुकिंग जरूरी, नियम भी साफ (Booking Mandatory, Clear Rules)

होटल की वेबसाइट और विज्ञापन में साफ लिखा गया है कि इस न्यूड न्यू ईयर पार्टी के लिए पहले से बुकिंग जरूरी है. मेहमानों को अपने पसंदीदा स्पा डे की बुकिंग करनी होगी, जिसके साथ 15 पाउंड का पार्टी सरचार्ज उसी शाम जोड़ दिया जाएगा. होटल के मालिक टिम हिग्स के मुताबिक, यह जगह 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए खुली है. वे कहते हैं कि सीमित जगह होने के कारण एडवांस बुकिंग जरूरी होती है, ताकि मेहमानों को आरामदायक अनुभव मिल सके.

फ्रेंडली माहौल, कोई गलत इरादा नहीं (British people strange celebration)

टिम हिग्स का कहना है कि उनके यहां आने वाले लोग म्यूजिक, बातचीत और नए दोस्त बनाने के लिए आते हैं. यह सिर्फ एक लाइफस्टाइल चॉइस है, न कि किसी तरह की सनसनी. स्पा सुविधाएं, लाइसेंस प्राप्त ड्रिंक्स और म्यूजिक के साथ यहां का माहौल खुला और सुरक्षित रहता है. यही वजह है कि हर साल इस तरह की न्यूड न्यू ईयर पार्टी को लेकर लोगों में जिज्ञासा बनी रहती है और सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल हो जाती है.

