विज्ञापन
विशेष लिंक

बेंगलुरु बस में बवाल! महिला ने ड्राइवर को जड़ा थप्पड़, पलटकर Driver ने भी मारा तमाचा, पुलिस ने ऐसे किया रिएक्ट

यह घटना बुधवार को तुमकुरु रोड पर पीन्या के पास हुई. ड्राइवर और महिला के बीच बहस जल्द ही हाथापाई में बदल गई और दोनों पक्षों ने लोगों के सामने ही एक-दूसरे को थप्पड़ भी जड़ दिए.

Read Time: 3 mins
Share
बेंगलुरु बस में बवाल! महिला ने ड्राइवर को जड़ा थप्पड़, पलटकर Driver ने भी मारा तमाचा, पुलिस ने ऐसे किया रिएक्ट
महिला ने ड्राइवर को जड़ा थप्पड़, पलटकर Driver ने भी मारा तमाचा

Bengaluru Bus Brawl: बेंगलुरु (Bengaluru) में एक बस में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब बीएमटीसी (BMTC) ड्राइवर और एक महिला यात्री के बीच तीखी बहस हाथापाई में बदल गई. दोनों के बीच हुई ये झड़प कैमरे में कैद हो गई, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. इस वीडियो को कर्नाटक पोर्टफोलियो (@karnatakaportf) नामक अकाउंट द्वारा X पर घटना की जानकारी के साथ शेयर किया गया था.

हनुमान चालीसा पर स्टूडेंट्स ने किया अद्भुत डांस, परफॉर्मेंस देख लोग हैरान, बोले- बारिश भी इन्हें नहीं रोक पाई

पोस्ट के अनुसार, यह घटना बुधवार को तुमकुरु रोड पर पीन्या के पास हुई. ड्राइवर और महिला के बीच बहस जल्द ही हाथापाई में बदल गई और दोनों पक्षों ने लोगों के सामने ही एक-दूसरे को थप्पड़ भी जड़ दिए. सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस क्लिप में महिला एंट्री गेट के पास ड्राइवर से भिड़ती हुई दिखाई दे रही है. वह उसकी सीट के पीछे गई और उस पर हाथ उठाया. अगले ही पल ड्राइवर ने भी गुस्से में उसे थप्पड़ मार दिया.

देखें Video:

बेंगलुरु सिटी पुलिस के आधिकारिक X अकाउंट ने वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "हमने आपकी शिकायत आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित पुलिस अधिकारियों को भेज दी है." इस वीडियो ने सार्वजनिक परिवहन में सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं और बहस छेड़ दी है. सोशल मीडिया पर यूज़र्स बंटे हुए हैं, कुछ लोग महिला के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं तो कुछ ड्राइवर के व्यवहार की आलोचना कर रहे हैं.

लंदन में निकली देसी बारात, घोड़े पर चढ़ा दूल्हा, पीछे स्मोक बम लहराते दिखे बाराती, Video पर छिड़ी बहस

एक यूजर ने कहा, "असल में यात्री ने ही हाथापाई शुरू की थी. उसे गिरफ्तार कर लेना चाहिए." एक ने लिखा, "शाबाश ड्राइवर अंकल. उसे सबक सिखाना ज़रूरी है. जो भी हो उसे आप पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था." तीसरे यूजर ने लिखा, "1. चालक बस में चढ़ने या उतरने के लिए न्यूनतम समय देता है. जिससे भीड़भाड़ की स्थिति पैदा होती है और जेबकतरे की संभावना बढ़ जाती है.2. कंडक्टर छोटी यात्रा के लिए भी आसानी से टिकट नहीं देते, भले ही आपने भुगतान कर दिया हो. 3. उनमें से अधिकांश झगड़ालू होते हैं. वैसे इस मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं.

यह भी पढ़ें: छत पर योग कर रही थी महिला, तभी आ गया मोर, Video में दिखा ऐसा नजारा, यूजर्स बोले- कुदरत का करिश्मा

किराए पर 'गुंडे' देती है ये कंपनी, पड़ोस हो या कंपनी का बॉस, हर विवाद को 30 मिनट में कर देते हैं सॉल्व

1 साल के लिए भारत आई थी ये रशियन महिला, पूरे हुए 11 साल तो मना रही जश्न, बताया इंडिया में किन 3 चीजों ने जीता दिल

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bengaluru, BMTC Bus, Bengaluru Bus News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com