बेंगलुरु बस में बवाल! महिला ने ड्राइवर को जड़ा थप्पड़, पलटकर Driver ने भी मारा तमाचा, पुलिस ने ऐसे किया रिएक्ट

Bengaluru Bus Brawl: बेंगलुरु (Bengaluru) में एक बस में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब बीएमटीसी (BMTC) ड्राइवर और एक महिला यात्री के बीच तीखी बहस हाथापाई में बदल गई. दोनों के बीच हुई ये झड़प कैमरे में कैद हो गई, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. इस वीडियो को कर्नाटक पोर्टफोलियो (@karnatakaportf) नामक अकाउंट द्वारा X पर घटना की जानकारी के साथ शेयर किया गया था.

पोस्ट के अनुसार, यह घटना बुधवार को तुमकुरु रोड पर पीन्या के पास हुई. ड्राइवर और महिला के बीच बहस जल्द ही हाथापाई में बदल गई और दोनों पक्षों ने लोगों के सामने ही एक-दूसरे को थप्पड़ भी जड़ दिए. सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस क्लिप में महिला एंट्री गेट के पास ड्राइवर से भिड़ती हुई दिखाई दे रही है. वह उसकी सीट के पीछे गई और उस पर हाथ उठाया. अगले ही पल ड्राइवर ने भी गुस्से में उसे थप्पड़ मार दिया.

देखें Video:

Caught on Camera: BMTC Bus Driver and Woman Passenger in Slap Spat on Tumakuru Road



A seemingly routine BMTC bus ride on Tumakuru Road near Peenya turned dramatic when a verbal disagreement between a woman passenger and the driver escalated into a physical confrontation, with… pic.twitter.com/pGkqZNB1y5 — Karnataka Portfolio (@karnatakaportf) September 10, 2025

बेंगलुरु सिटी पुलिस के आधिकारिक X अकाउंट ने वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "हमने आपकी शिकायत आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित पुलिस अधिकारियों को भेज दी है." इस वीडियो ने सार्वजनिक परिवहन में सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं और बहस छेड़ दी है. सोशल मीडिया पर यूज़र्स बंटे हुए हैं, कुछ लोग महिला के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं तो कुछ ड्राइवर के व्यवहार की आलोचना कर रहे हैं.

एक यूजर ने कहा, "असल में यात्री ने ही हाथापाई शुरू की थी. उसे गिरफ्तार कर लेना चाहिए." एक ने लिखा, "शाबाश ड्राइवर अंकल. उसे सबक सिखाना ज़रूरी है. जो भी हो उसे आप पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था." तीसरे यूजर ने लिखा, "1. चालक बस में चढ़ने या उतरने के लिए न्यूनतम समय देता है. जिससे भीड़भाड़ की स्थिति पैदा होती है और जेबकतरे की संभावना बढ़ जाती है.2. कंडक्टर छोटी यात्रा के लिए भी आसानी से टिकट नहीं देते, भले ही आपने भुगतान कर दिया हो. 3. उनमें से अधिकांश झगड़ालू होते हैं. वैसे इस मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं.

