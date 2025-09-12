लंदन में निकली देसी बारात, घोड़े पर चढ़ा दूल्हा, पीछे स्मोक बम लहराते दिखे बाराती, Video पर छिड़ी बहस

लंदन (London) के मैनर पार्क इलाके में एक बारात का एक वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर खूब चर्चा का विषय बना हुआ है. बारात में दूल्हा एकदम आगे-आगे चल रहा है, जो पारंपरिक पोशाक पहने एक सजे हुए सफेद घोड़े पर सवार दिखता है. जबकि उसकी बारात फेरारी और मर्सिडीज-बेंज जैसी लग्जरी कारों में सवार थी. बारात रंग-बिरंगे स्मोक बमों और लगातार हॉर्न बजाने से गूंज रही थी. सोशल मीडिया इस नजारे को देख लोग नाराजगी जता रहे हैं.

वीडियो यहां देखें:

An asian wedding baraat convoys through the streets of London! pic.twitter.com/nNeBF26GUT — UB1UB2 West London (Southall) (@UB1UB2) September 8, 2025

एक एक्स यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "लंदन की सड़कों पर एक एशियाई शादी की बारात का काफिला!"

वीडियो की शुरुआत मैनर पार्क के एक व्यस्त चौराहे से होती है, जहां दूल्हा घोड़े पर सवार है और उसके साथ एक व्यक्ति घोड़े को आगे बढ़ा रहा है. उसके पीछे लग्जरी कारों का एक जुलूस देखा जा सकता है, जिसमें लोग खिड़कियों और सनरूफ से रंग-बिरंगे स्मोक बम पकड़े हुए हैं. वहीं लगातार हॉर्न की आवाज सुनाई दे रही है. ऐसा लग रहा है कि बारात की वजह से वहां ट्रैफिक जाम लग गया है.

लोगों ने उठाए सवाल

सोशल मीडिया यूजर्स ने इस वीडियो पर मिली-जुली प्रतिक्रिया दी है, जबकि कुछ ने इसका आनंद लिया है. लेकिन दूसरी ओर, कुछ यूज़र्स ने शादी समारोह में शामिल होने वालों की कड़ी आलोचना की और कुछ ने इस तरह के प्रदर्शनों के सांस्कृतिक महत्व पर सवाल उठाए. एक यूज़र ने कमेंट किया, "क्या कोई वाकई इससे प्रभावित है? मुझे समझ नहीं आ रहा. यह भारतीय परंपरा है या पाकिस्तानी?" दूसरे ने लिखा, ये क्या है, इतना शोर क्यों.

