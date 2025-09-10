1 साल के लिए भारत आई थी ये रशियन महिला, पूरे हुए 11 साल तो मना रही जश्न, बताया इंडिया में किन 3 चीजों ने जीता दिल

ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतीय ही विदेश में जा बसे हैं, बल्कि कुछ विदेशी भी हैं, जिन्हें हमारे 140 करोड़ आबादी वाले देश का कल्चर और संस्कृति अपनी ओर खींचता है और फिर वो यही के होकर रह जाते हैं. कई विदेशी महिलाएं हैं, जो हिंदुस्तानियों से शादी करके भारत में बस गई हैं. अब इस रशियन महिला (Russian Woman) को ही देख लीजिए. यह बीते 11 साल से भारत में रह रही है और यहां के चप्पे-चप्पे से वाकिफ है. सोशल मीडिया पर इसने अपना एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में इस रशियन महिला ने बताया है कि इसे किन तीन चीजों ने सबसे ज्यादा आकर्षित किया है.

रशियन महिला को भारत में हुए 11 साल (Russian Woman Living In India For 11 Years )

रशियन महिला का नाम यूलिया है, जो भारत में आई थी तो सिर्फ एक साल के लिए लेकिन अब यहां अपने 11 साल पूरे होने का जश्न मना रही है. यह महिला एक कंटेंट क्रिएटर भी है और आए दिन अपने वीडियो शेयर करती रहती है. अपने नए वीडियो में यह रशियन महिला भारतीय पारंपरिक परिधान सूट-सलवार में है. इंस्टा अकाउंट पर अपना पोस्ट शेयर कर रशियन महिला ने लिखा है, 'भारत में 11 साल रहने के बाद, मुझे जो महसूस हुआ है, मैं उसे इन तीन प्वाइंट में बताती हूं, मैं भारत में अपने 11 साल पूरे होने का जश्न मना रही हूं'.

रशियन महिला की 3 बातें (3 things Yulia listed in her viral video)



1. भारत में हॉस्पिटैलिटी एक अलग ही स्तर की है, लोग बहुत अच्छे, खुले दिल वाले और मददगार हैं, किसी से भी पूछिए कि किसी खास जगह कैसे पहुंचा जाए और हर कोई मदद करने की कोशिश करेगा. यकीन मानो हर कोई.

2. भारत एक आकर्षक देश है, जो आपको वो दिखाता है, जो आप देखना चाहते हैं, जिस पर आप विश्वास करते हैं और जो ब्रह्मांड ने आपको दिया है, मेरे पास ढेरों किस्से हैं, जहां मेरे कुछ दोस्तों ने भारत में कई बार चुनौती का सामना किया और कुछ को मेरी तरह, देश में सबसे अलग प्यार मिला और यहां की खूबसूरती देखी.

3. आखिर में रशियन महिला ने भारत को बेहद सुरक्षित देश बताया है. अब महिला के पोस्ट पर लोग कमेंट्स कर उन्हें भारत में 11 साल पूरे होने पर शुभकामनाएं दे रहे हैं.

