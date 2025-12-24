14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने 190 रन की तूफानी पारी खेल तोड़ा एबी डिविलियर्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड

Vaibhav Suryavanshi : बिहार के वैभव सूर्यवंशी का बल्ला थमने का नाम नहीं ले रहा है, वैभव सूर्यवंशी ने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ मैच में 190 रन की पारी खेली, भले ही वैभव दोहरा शतक लगाने से चूक गए लेकिन उन्होंने एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है. वैभव लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज़ 150 रन बनाने के मामले में एबी डिविलियर्स को पछाड़ने में सफल हो गए हैं. एबी डिविलियर्स ने 2015 वर्ल्ड कप में 64 गेंद पर 150 रन अपने पूरे किए थे. लेकिन अब यह रिकॉर्ड 14 साल के वैभव सूर्यवंशी के नाम है. वैभव सूर्यवंशी ने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ मैच मैच में केवल 59 गेंद पर 150 रन पूरे कर लिए थे. यानी अब वैभव के नाम लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज 150 रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हो गया है.

लिस्ट A क्रिकेट में सबसे तेज़ 150 रन

59 गेंदें - वैभव सूर्यवंशी बनाम अरुणाचल प्रदेश (2025)

64 गेंदें - एबी डिविलियर्स बनाम वेस्ट इंडीज (2015)

65 गेंदें - जोस बटलर बनाम नीदरलैंड्स (2022)

सबसे तेज दोहरा शतक लगाने से चूके

वैभव 190 रन पर आउट हुए , यदि वैभव 10 रन और बना लेते हैं तो यह उनके लिस्ट ए क्रिकेट में पहला दोहरा शतक होता और उनके नाम लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड बन जाता. लिस्ट ए में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड इस समय चैड बोवेस के नाम है चैड बोवेस ने 103 गेंद पर दोहरा शतक पूरा किया था.

लिस्ट ए में सबसे तेज दोहरा शतक

103 गेंदें: चैड बोवेस (कैंटरबरी) - 2024

114 गेंदें: ट्रैविस हेड (साउथ ऑस्ट्रेलिया) - 2021

114 गेंदें: नारायण जगदीसन (तमिलनाडु) - 2022

117 गेंदें: ट्रैविस हेड (साउथ ऑस्ट्रेलिया) - 2015

वैभव लिस्ट ए में सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज

वैभव सूर्यवंशी लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बने हैं. वैभव ने 36 गेंद पर शतक लगाने का कमाल किया. पंजाब के अनमोलप्रीत सिंह के नाम लिस्ट ए में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड दर्ज है. अनमोलप्रीत सिंह ने 35 गेंद पर शतक ठोका है.

35 - अनमोलप्रीत सिंह, PUJB बनाम ARP, 2024

36 - वैभव सूर्यवंशी, BIH बनाम ARP, आज

40 - यूसुफ पठान, BRDA बनाम MAH, 2010

41 - उर्विल पटेल, GUJ बनाम ARP, 2023

42 - अभिषेक शर्मा, PUJB बनाम MP, 2021

15 छक्के और 16 चौके

वैभव ने 190 रन की पारी में केवल 84 गेंद का सामना किया जिसमें उनके नाम 16 चौके और 15 छक्के दर्ज रहे. वैभव ने 226.19 के स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाकर तूफानी पारी खेली.

अरुणाचल प्रदेश (प्लेइंग इलेवन): कामशा यांगफो (विकेटकीपर/कप्तान), सूर्यांश सिंह, तेची नेरी, तदाकमल्ला मोहित, नीलम ओबी, नबाम टेम्पोल, आदित्य वर्मा, धीरज एंटिन, तेची सानिया, मिबोम मोसु, तेची डोरिया

बिहार (प्लेइंग इलेवन): वैभव सूर्यवंशी, साकिबुल गनी (कप्तान), आयुष लोहारुका (विकेटकीपर), मंगल महरौर, पीयूष सिंह, आकाश राज, बिपिन सौरभ, सूरज कश्यप, हिमांशु तिवारी, साबिर खान, बादल कनौजिया

