रूस की आलीशान लाइफ छोड़ भारत में क्यों बस गया ये रूसी कपल, खासियतें जानकर आपको भी होगा गर्व

जहां ज्यादातर लोग भारत को घूमने या कुछ समय बिताने की जगह मानते हैं, वहीं एक रूसी परिवार ने इसे हमेशा के लिए अपना घर बना लिया. बेंगलुरु में रहने वाली एक रूसी मां ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट शेयर की है, जिसमें उसने बताया कि आखिर क्यों उसने और उसके पति ने भारत में बसने और अपने बच्चों की परवरिश यहीं करने का फैसला किया.

भारत सिर्फ ठहरने की जगह नहीं

कंटेंट क्रिएटर याना ने बताया कि उनका परिवार भारत किसी छुट्टी या अस्थायी प्रवास के लिए नहीं आया था. वे यहां रहते हैं, उनका अपना घर है, रोज़मर्रा की एक तयशुदा दिनचर्या है, स्थानीय बाज़ार हैं और बच्चों के लिए स्कूल भी. याना के मुताबिक, भारत में उनकी ज़िंदगी आम लेकिन अर्थपूर्ण है, वही छोटी-छोटी चीज़ें, जो जीवन को खास बनाती हैं.

देखें Video:

‘भारत ने हमें धीमा चलना सिखाया'

याना कहती हैं कि भारत आने के बाद उनके परिवार की सोच पूरी तरह बदल गई. यहां जीवन उन्हें हर वक्त दौड़ने के लिए मजबूर नहीं करता. समय जैसे अलग रफ्तार से चलता है. उनके शब्दों में, भारत ने उन्हें बाहरी शोर से खुद को अलग करना और अपने भीतर झांकना सिखाया. याना ने भारतीय लोगों की खुलकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि यहां के लोग बेहद सरल, गर्मजोशी से भरे और निस्वार्थ मदद करने वाले हैं. पड़ोसी एक-दूसरे को जानते हैं, दुकानदार नाम याद रखते हैं और एक मुस्कान बिना भाषा जाने भी सब कुछ कह देती है.

भारत में बच्चों की परवरिश का अनुभव

बेंगलुरु में अपने बच्चों को बड़ा करने को लेकर याना का अनुभव बेहद सकारात्मक रहा है. उनका कहना है कि भारत में बच्चे मजबूत, जागरूक और खुले विचारों वाले बनते हैं. अलग-अलग भाषाओं और संस्कृतियों के बीच पलना बच्चों को विविधता का सम्मान करना और साधारण चीज़ों की कद्र करना सिखाता है. याना ने भारत की रोज़मर्रा की ज़िंदगी से अपने प्यार का ज़िक्र भी किया. उनके अनुसार, यहां ज़िंदगी दिखावे से कम और मायने से ज्यादा जुड़ी है. उन्होंने मौसम की गर्माहट, सालभर मिलने वाले ताजे फलों और परिवार के साथ बिताए गए समय को अपनी खुशी की वजह बताया.

मुश्किलें भी हैं, लेकिन ज़िंदगी भी है

याना मानती हैं कि भारत में रहना हमेशा आसान नहीं होता. कभी शोर, कभी अफरा-तफरी और कभी अचानक सामने आने वाली परिस्थितियां चुनौती बनती हैं. लेकिन उनका कहना है कि भारत आने के बाद ही उन्हें महसूस हुआ कि वे सच में जी रहे हैं, न कि सिर्फ एक तयशुदा शेड्यूल का पालन कर रहे हैं. आज उनके लिए भारत सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि उनका घर बन चुका है.

