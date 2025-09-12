विज्ञापन
विशेष लिंक

छत पर योग कर रही थी महिला, तभी आ गया मोर, Video में दिखा ऐसा नजारा, यूजर्स बोले- कुदरत का करिश्मा

आप देख सकते हैं कि छत पर आसन लगाकर एक विदेशी महिला योग कर रही हैं. पीले कुर्ते में बैठी यह महिला ध्यान कर रही थी कि तभी ऊपर से एक मोर उसके पास आया और अपने पंख खोलकर अपनी खूबसूरती दिखाने लगा.

Read Time: 3 mins
Share
छत पर योग कर रही थी महिला, तभी आ गया मोर, Video में दिखा ऐसा नजारा, यूजर्स बोले- कुदरत का करिश्मा
छत पर योग कर रही थी महिला, तभी आ गया मोर, Video में देखें दिलचस्प नजारा

लाइफ में हमारे साथ ऐसी कई अनएक्सपेक्टेड चीजें होती हैं, जिनके बारे में हमारे दिमाग में कभी ख्याल भी नहीं आता है. यह अच्छी और बुरी दोनों तरह की हो सकती हैं और किसी भी रूप में हो सकती है, लेकिन हम जो आपको लाइफ की इस अनएक्सपेक्टेड चीज के बारे में बताने जा रहे हैं, वो वाकई में एक कुदरती करिश्मा है. दरअसल, एक विदेशी महिला छत पर योगासन कर रही थी कि तभी ऊपर से एक मोर आया और उसके बाद जो नजारा देखने को मिला, उसे देखने के बाद आप अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाएंगे. सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस खूबसूरत नजारे को देख शॉक्ड हो रहे हैं.

किराए पर 'गुंडे' देती है ये कंपनी, पड़ोस हो या कंपनी का बॉस, हर विवाद को 30 मिनट में कर देते हैं सॉल्व 

महिला और मोर का वायरल वीडियो (Woman and Peacock Viral Video)

इस वीडियो को modernyogini.om नामक इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि छत पर आसन लगाकर एक विदेशी महिला योग कर रही हैं. पीले कुर्ते में बैठी यह महिला ध्यान कर रही थी कि तभी ऊपर से एक मोर उसके पास आया और अपने पंख खोलकर अपनी खूबसूरती दिखाने लगा, लेकिन ध्यान में मग्न महिला को इस बात की बिल्कुल भी खबर ना थी, वह आंख बंद करे अपने ध्यान योग में डूबी हुई थी, यकीनन महिला ने इस खूबसूरत नजारे को मिस कर दिया. इस वीडियो को शेयर कर महिला ने दावा किया है, हां यह रियल है. अब लोग इस वीडियो पर कमेंट्स कर रहे इसका सबूत मांग रहे हैं.

Video देखने के लिए यहां Click करें:

लोगों ने कहा कुदरत का करिश्मा (Peacock Dances on the roof before Yoga Woman)

इस पर एक यूजर ने पूछा है, अगर यह वाकई में रियल है तो, ओरिजिनल वीडियो शेयर करो और वो भी साउंड के साथ'. इस पर एक यूजर ने जवाब दिया है, वह बहुत शांत रहते हैं और चुपचाप ही निकल जाते हैं'. दूसरे ने लिखा है, यह किसी कुदरती करिश्मे से कम नहीं है'. एक ने लिखा है, वह तुम्हारे लिए डांस कर रहा है '. चौथा लिखता है, क्या नजारा है, इतना खूबसूरत पल कोई कैसे मिस कर सकता है'. एक और लिखता है, आप बहुत लकी हैं और कुदरत ने इस करिश्माई नजारे के लिए आपको चुना है. बता दें, इस वीडियो पर लाइक्स 1 मिलियन पहुंचने वाले हैं और लोग कमेंट बॉक्स में रेड हार्ट इमोजी भी शेयर कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: महिला सुना रही थी गाना, हाथी करने लगा दुलार, प्यार जताने के लिए केयरटेकर की गोद में रख दिया पैर और फिर...

स्वीडन में जॉब छोड़ भारत लौटा युवक, घर से ऑफिस तक थकाऊ रहा पहला दिन, बोला- चैलेंजिंग है

9 घंटे ऑफिस, 4 घंटे रैपिडो का पार्ट टाइम, फिर घर का काम, आपको मोटिवेट करेगा गुरुग्राम के युवक का डे रूटीन



 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Woman And Peacock Video, Peacock Dance, Peacock Dance Video
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com