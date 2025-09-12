छत पर योग कर रही थी महिला, तभी आ गया मोर, Video में दिखा ऐसा नजारा, यूजर्स बोले- कुदरत का करिश्मा

लाइफ में हमारे साथ ऐसी कई अनएक्सपेक्टेड चीजें होती हैं, जिनके बारे में हमारे दिमाग में कभी ख्याल भी नहीं आता है. यह अच्छी और बुरी दोनों तरह की हो सकती हैं और किसी भी रूप में हो सकती है, लेकिन हम जो आपको लाइफ की इस अनएक्सपेक्टेड चीज के बारे में बताने जा रहे हैं, वो वाकई में एक कुदरती करिश्मा है. दरअसल, एक विदेशी महिला छत पर योगासन कर रही थी कि तभी ऊपर से एक मोर आया और उसके बाद जो नजारा देखने को मिला, उसे देखने के बाद आप अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाएंगे. सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस खूबसूरत नजारे को देख शॉक्ड हो रहे हैं.

महिला और मोर का वायरल वीडियो (Woman and Peacock Viral Video)



इस वीडियो को modernyogini.om नामक इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि छत पर आसन लगाकर एक विदेशी महिला योग कर रही हैं. पीले कुर्ते में बैठी यह महिला ध्यान कर रही थी कि तभी ऊपर से एक मोर उसके पास आया और अपने पंख खोलकर अपनी खूबसूरती दिखाने लगा, लेकिन ध्यान में मग्न महिला को इस बात की बिल्कुल भी खबर ना थी, वह आंख बंद करे अपने ध्यान योग में डूबी हुई थी, यकीनन महिला ने इस खूबसूरत नजारे को मिस कर दिया. इस वीडियो को शेयर कर महिला ने दावा किया है, हां यह रियल है. अब लोग इस वीडियो पर कमेंट्स कर रहे इसका सबूत मांग रहे हैं.

लोगों ने कहा कुदरत का करिश्मा (Peacock Dances on the roof before Yoga Woman)



इस पर एक यूजर ने पूछा है, अगर यह वाकई में रियल है तो, ओरिजिनल वीडियो शेयर करो और वो भी साउंड के साथ'. इस पर एक यूजर ने जवाब दिया है, वह बहुत शांत रहते हैं और चुपचाप ही निकल जाते हैं'. दूसरे ने लिखा है, यह किसी कुदरती करिश्मे से कम नहीं है'. एक ने लिखा है, वह तुम्हारे लिए डांस कर रहा है '. चौथा लिखता है, क्या नजारा है, इतना खूबसूरत पल कोई कैसे मिस कर सकता है'. एक और लिखता है, आप बहुत लकी हैं और कुदरत ने इस करिश्माई नजारे के लिए आपको चुना है. बता दें, इस वीडियो पर लाइक्स 1 मिलियन पहुंचने वाले हैं और लोग कमेंट बॉक्स में रेड हार्ट इमोजी भी शेयर कर रहे हैं.

