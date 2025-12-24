Dhurandhar beats Jawaan: 'धुरंधर' ने 'जवान' को बॉक्स ऑफिस पर दी धोबी पछाड़, शाहरुख खान से आगे निकले रणवीर सिंह

Dhurandhar beats Jawaan: 'धुरंधर' का बॉक्स ऑफिस पर तूफानी सफर जारी है. आदित्य धर निर्देशित रणवीर सिंह, संजय दत्त और अक्षय खन्ना की फिल्म कलेक्शन के नए रिकॉर्ड बना रही है. अब रणवीर सिंह की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शाहरुख खान की फिल्म जवान को पछाड़ दिया है. हालांकि कुल कलेक्शन के मामले में अभी तक रणवीर सिंह की फिल्म 900 करोड़ रुपये का ही आंकड़ा पार कर सकी है, लेकिन हिंदी नेट कलेक्शन के मामले में इसने छावा और जवान को पीछे छोड़ दिया है. धुरंधर पहले ही साल 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है.

'धुरंधर' की शाहरुख की 'जवान' को धोबी पछाड़

शाहरुख खान की जवान ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के कीर्तिमान बनाए थे. आईएमडीबी के मुताबिक फिल्म का हिंदी नेट कलेक्शन लगभग 582.31 करोड़ रुपये रहा था. लेकिन धुरंधर ने शाहरुख खान और एटली की फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर धूल चटा दी है.

छावा से भी आगे निकली 'धुरंधर'

शाहरुख खान की जवान ही नहीं बल्कि विक्की कौशल की छावा को भी धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर पीछे छोड़ दिया है. विक्की कौशल और लक्ष्मण उतेकर की फिल्म ने 585.70 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.

धुरंधर ने कैसे छावा और जवान को पछाड़ा

छावा और जवान का हिंदी नेट कलेक्शन तो आपने देख लिया. अब आपको बताते हैं कि धुरंधर ने 19 दिन के अंदर 619.30 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. अभी फेस्टिवल सीजन है और इसके कलेक्शन में बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आने की बात कही जा रही है.

कौन हैं धुरंधर के अगले टारगेट

आईएमडीबी के मुताबिक, अब धुरंधर के निशाने पर स्त्री 2 है, जिसका कलेक्शन 625.27 करोड़ है. जबकि पहले नंबर पर पुष्पा 2 है, जिसने सिर्फ हिंदी में 836.09 करोड़ का कलेक्शन किया था.

