Vijay Hazare Trophy LIVE Updates: विजय हजारे ट्रॉफी में आज विराट कोहली और रोहित शर्मा मैदान पर होंगे, विजय हजारे ट्रॉफी में दिल्ली का मुकाबला आंध्र प्रदेश टीम के साथ हो रहा है तो वहीं, मुंबई का मुकाबला सिक्किम के खिलाफ होगा. दिल्ली और आंध्र प्रदेश के बीच मैच में दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. वहीं ,दूसरी ओर मुंबई के खिलाफ सिक्किम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है.
दिल्ली बनाम आंध्र प्रदेश लाइव स्कोर
Vijay Hazare Trophy LIVE: वैभव सूर्यवंशी ने ठोका शतक
वैभव सूर्यवंशी ने केवल 36 गेंद पर शतक ठोक दिया है, वैभव ने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ यह कारनामा कर दिखाया है.
Vijay Hazare Trophy LIVE: बिहार के वैभव सूर्यवंशी का धमाका, 25 गेंद पर ठोका पचासा
अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ मैच में बिहार के वैभव सूर्यवंशी ने 25 गेंद पर अर्धशतक ठोक दिया है. अपनी पारी में वैभव ने 8 चौके औऱ 2 छक्के लगाए हैं. इस मैच में
बिहार ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है.
दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन
अरुणाचल प्रदेश (प्लेइंग इलेवन): कामशा यांगफो (विकेटकीपर/कप्तान), सूर्यांश सिंह, तेची नेरी, तदाकमल्ला मोहित, नीलम ओबी, नबाम टेम्पोल, आदित्य वर्मा, धीरज एंटिन, तेची सानिया, मिबोम मोसु, तेची डोरिया
बिहार (प्लेइंग इलेवन): वैभव सूर्यवंशी, साकिबुल गनी (कप्तान), आयुष लोहारुका (विकेटकीपर), मंगल महरौर, पीयूष सिंह, आकाश राज, बिपिन सौरभ, सूरज कश्यप, हिमांशु तिवारी, साबिर खान, बादल कनौजिया
Vijay Hazare Trophy LIVE: मुंबई और सिक्किम टीम की प्लेइंग इलेवन
मुंबई (प्लेइंग इलेवन): रोहित शर्मा, अंगकृष रघुवंशी, सरफराज खान, सिद्धेश लाड, मुशीर खान, हार्दिक तमोरे (विकेटकीपर), शम्स मुलानी, तनुष कोटियन, शार्दुल ठाकुर (कप्तान), तुषार देशपांडे, सिल्वेस्टर डीसूजा
सिक्किम (प्लेइंग इलेवन): ली योंग लेप्चा (कप्तान), आशीष थापा (विकेटकीपर), अमित राजेरा, रॉबिन लिंबू, गुरिंदर सिंह, क्रांति कुमार, पलजोर तमांग, अंकुर मलिक, के साई सात्विक, एमडी सप्तुल्ला, अभिषेक केआर शाह
Vijay Hazare Trophy LIVE: दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन
दिल्ली: ऋषभ पंत, प्रियांश आर्य, अर्पित राणा, विराट कोहली, आयुष बडोनी, नितीश राणा, सिमरजीत सिंह, हर्ष त्यागी, ईशांत शर्मा, प्रिंस यादव, नवदीप सैनी
आंध्र प्रदेश: नीतीश कुमार रेड्डी, केएस भरत, रिकी भुई, अश्विन हेब्बार, एसके रशीद, हेमंत रेड्डी, केएस राजू, त्रिपुराना विजय, सौरभ कुमार, पीवीएसएन राजू, एसडीएनवी प्रसाद
Vijay Hazare Trophy LIVE: आंध्र प्रदेश के खिलाफ दिल्ली ने जीता टॉस
आंध्र प्रदेश के खिलाफ मैच में दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. इस मैच में किंग कोहली भी मैदान पर हैं. फैन्स एक बार फिर कोहली को लोकल क्रिकेट में देखकर गदगद हैं