अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ मैच में बिहार के वैभव सूर्यवंशी ने 25 गेंद पर अर्धशतक ठोक दिया है. अपनी पारी में वैभव ने 8 चौके औऱ 2 छक्के लगाए हैं. इस मैच में बिहार ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है.



दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

अरुणाचल प्रदेश (प्लेइंग इलेवन): कामशा यांगफो (विकेटकीपर/कप्तान), सूर्यांश सिंह, तेची नेरी, तदाकमल्ला मोहित, नीलम ओबी, नबाम टेम्पोल, आदित्य वर्मा, धीरज एंटिन, तेची सानिया, मिबोम मोसु, तेची डोरिया

बिहार (प्लेइंग इलेवन): वैभव सूर्यवंशी, साकिबुल गनी (कप्तान), आयुष लोहारुका (विकेटकीपर), मंगल महरौर, पीयूष सिंह, आकाश राज, बिपिन सौरभ, सूरज कश्यप, हिमांशु तिवारी, साबिर खान, बादल कनौजिया